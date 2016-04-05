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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1717171817191720
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:47

  Bobua написав:А на фронті вже стало цікавіше -- москвинів бомблять частіше аніж нас. :)
А не так, як було на початку -- що наші майже не відстрілювались.

Цікаво, коли москвинам то набридне. Якось чув, що вони верещали аж із сусідньої лісосмуги (700-800м відстань)... :)

Так уже мутять тему голодаючих Африки рятувати, через припинення Україною вогню та відкриттям портів для контролю орками. ZVлада щось перетирає з ними на цю тему. Бо не барига.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:52

  Bobua написав:Цікаво, коли москвинам то набридне
ну надоест рабу быть рабом и что? чтобы добыть еду рабу всё равно нужен хозяин. Проблема рабства в том что не надоест.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 14:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Є влучне потрапляння біля Антонівського мосту, а саме за Антонівським мостом, між мостами через Дніпро та через Конку, в районі кафе "Наїрі" та автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, військовий підрозділ, який опікується охороною та виступає потужним блокпостом на території між мостами. Наразі там потужний вибух", - розповів Хлань.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1986333-zsu-vdarili-po-viyskoviy-bazi-rashistiv-bilya-antonivskogo-mostu-v-khersoni-khlan
alexop
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 14:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Але от мені цікавіше розглянути версію, що воюють всі

Поцікавтесь, як вірменських добровольців з палаючими очима, але з одними автоматами проти байрактарів, потім ховали (не в землю, живих) в горах Карабаху, щоб не розкладали вірменське суспільство правдою про війну.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 14:39

  flyman написав:Так уже мутять тему голодаючих Африки рятувати, через припинення Україною вогню та відкриттям портів для контролю орками. ZVлада щось перетирає з ними на цю тему.


Сьогодні пуйло перетирає в Тегерані з президентом Ірану щодо купівлі зброї (сотні бпла) та з Ердоганом (змі не кажуть про що, але є варіанти: 1) розблокування портів; 2) байрактари та іже з ними). + спільні питання втрьох.
Хто в темі, є новини?
fler
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