"Є влучне потрапляння біля Антонівського мосту, а саме за Антонівським мостом, між мостами через Дніпро та через Конку, в районі кафе "Наїрі" та автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, військовий підрозділ, який опікується охороною та виступає потужним блокпостом на території між мостами. Наразі там потужний вибух", - розповів Хлань.
Bobua написав:Але от мені цікавіше розглянути версію, що воюють всі
Поцікавтесь, як вірменських добровольців з палаючими очима, але з одними автоматами проти байрактарів, потім ховали (не в землю, живих) в горах Карабаху, щоб не розкладали вірменське суспільство правдою про війну.
flyman написав:Так уже мутять тему голодаючих Африки рятувати, через припинення Україною вогню та відкриттям портів для контролю орками. ZVлада щось перетирає з ними на цю тему.
Сьогодні пуйло перетирає в Тегерані з президентом Ірану щодо купівлі зброї (сотні бпла) та з Ердоганом (змі не кажуть про що, але є варіанти: 1) розблокування портів; 2) байрактари та іже з ними). + спільні питання втрьох. Хто в темі, є новини?
так а что там непонятного? Военная часть будет (или не будет) афишироваться только частично. Это будет обмен оружием. Иран асилил БПЛА, РФ поменяет скорее всего на ПВО, авиацию и ракеты (последние 2 пункта не уверен, им самим нужно потери компенсировать). для упрощения взаиморасчетов организовали упрощенный обмен валют, наверное, с клирингом. если Иран передаст оружие быстро, нам придется сложнее что там делает Турция, для меня пока большой вопрос, думаю, они с Ираном пилят Сирию
flyman написав:Так уже мутять тему голодаючих Африки рятувати, через припинення Україною вогню та відкриттям портів для контролю орками. ZVлада щось перетирає з ними на цю тему.
Сьогодні пуйло перетирає в Тегерані з президентом Ірану щодо купівлі зброї (сотні бпла) та з Ердоганом (змі не кажуть про що, але є варіанти: 1) розблокування портів; 2) байрактари та іже з ними). + спільні питання втрьох. Хто в темі, є новини?
Міг би і наш кудись полетіти - перетерти, з Ердоганом - точно було б корисно, в Ізраїль за дронами - також, а то вже пів року лише, відосіки знімає.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 19 лип, 2022 15:11, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:Але от мені цікавіше розглянути версію, що воюють всі
Поцікавтесь, як вірменських добровольців з палаючими очима, але з одними автоматами проти байрактарів, потім ховали (не в землю, живих) в горах Карабаху, щоб не розкладали вірменське суспільство правдою про війну.
У вірменів був потік зброї із Заходу? Ні. Не було. Вони ж вирішили дружити з москвинами, і ті, звісно ж, зрадили...
Bobua "Ви проти сліпих чи сколіозних в окопах на передовій. Гаразд. А от... " (с)
Ви ж підняли питання саме по цим категоріям і саме у частинах на фронті.
Стосовно не на фронті, а також у ТРО на блокпостах -- так наче ж все не просто укомплектовано, а черги охочих і молодих здорових.
З тим, що треба знаходити механізм максимального залучення кожного громадянина, наприклад, в кожному підвалі кулеметник та Ко з хоча б одним РПГ -- повністю згоден. Чому влада не хоче йти на такі ризики, але ризикує втратою держави та бучами -- ? Питання дуже дискусійне.
Bobua написав:У вірменів був потік зброї із Заходу? Ні. Не було. Вони ж вирішили дружити з москвинами, і ті, звісно ж, зрадили...
Ну і на скільки мільйонів мобілізованих нам вже прийшло цієї зброї? Ви піднімали питання відпусток для мобілізованих, важливе питання, і не треба його зводити до загальної мобілізвції. Не ефективна зброя чи вояки зроблять тільки гірше.
Там ключова тема зустрічі - питання Сирії. Турки планують почати військову операції проти курдів. Два інші учасники зустрічі виражатимуть глибоку стурбованість. Малоймовірно, щоб на зустрічі по Україні були представники Ірану.