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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1718171917201721>
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 14:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Є влучне потрапляння біля Антонівського мосту, а саме за Антонівським мостом, між мостами через Дніпро та через Конку, в районі кафе "Наїрі" та автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, військовий підрозділ, який опікується охороною та виступає потужним блокпостом на території між мостами. Наразі там потужний вибух", - розповів Хлань.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1986333-zsu-vdarili-po-viyskoviy-bazi-rashistiv-bilya-antonivskogo-mostu-v-khersoni-khlan
alexop
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 14:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Але от мені цікавіше розглянути версію, що воюють всі

Поцікавтесь, як вірменських добровольців з палаючими очима, але з одними автоматами проти байрактарів, потім ховали (не в землю, живих) в горах Карабаху, щоб не розкладали вірменське суспільство правдою про війну.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 14:39

  flyman написав:Так уже мутять тему голодаючих Африки рятувати, через припинення Україною вогню та відкриттям портів для контролю орками. ZVлада щось перетирає з ними на цю тему.


Сьогодні пуйло перетирає в Тегерані з президентом Ірану щодо купівлі зброї (сотні бпла) та з Ердоганом (змі не кажуть про що, але є варіанти: 1) розблокування портів; 2) байрактари та іже з ними). + спільні питання втрьох.
Хто в темі, є новини?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 14:53

  fler написав:..
Хто в темі, є новини?

так а что там непонятного? Военная часть будет (или не будет) афишироваться только частично. Это будет обмен оружием. Иран асилил БПЛА, РФ поменяет скорее всего на ПВО, авиацию и ракеты (последние 2 пункта не уверен, им самим нужно потери компенсировать).
для упрощения взаиморасчетов организовали упрощенный обмен валют, наверное, с клирингом.
если Иран передаст оружие быстро, нам придется сложнее
что там делает Турция, для меня пока большой вопрос, думаю, они с Ираном пилят Сирию
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 15:02

  fler написав:
  flyman написав:Так уже мутять тему голодаючих Африки рятувати, через припинення Україною вогню та відкриттям портів для контролю орками. ZVлада щось перетирає з ними на цю тему.


Сьогодні пуйло перетирає в Тегерані з президентом Ірану щодо купівлі зброї (сотні бпла) та з Ердоганом (змі не кажуть про що, але є варіанти: 1) розблокування портів; 2) байрактари та іже з ними). + спільні питання втрьох.
Хто в темі, є новини?

Міг би і наш кудись полетіти - перетерти, з Ердоганом - точно було б корисно, в Ізраїль за дронами - також, а то вже пів року лише, відосіки знімає.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 19 лип, 2022 15:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 15:03

  lapay написав:
  Bobua написав:Але от мені цікавіше розглянути версію, що воюють всі

Поцікавтесь, як вірменських добровольців з палаючими очима, але з одними автоматами проти байрактарів, потім ховали (не в землю, живих) в горах Карабаху, щоб не розкладали вірменське суспільство правдою про війну.

У вірменів був потік зброї із Заходу?
Ні. Не було. Вони ж вирішили дружити з москвинами, і ті, звісно ж, зрадили...
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 15:06

  vitaliian написав:
  Bobua написав:Цікаво, коли москвинам то набридне
ну надоест рабу быть рабом и что? чтобы добыть еду рабу всё равно нужен хозяин. Проблема рабства в том что не надоест.

Але навіть ті раби чомусь не хочуть вмирати.
Вже майже 4міс чекаємо коли ж підуть щільною шеренгою на кулемет -- не йдуть падлюки! Чумусь...
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 15:10

Bobua
"Ви проти сліпих чи сколіозних в окопах на передовій. Гаразд. А от... " (с)

Ви ж підняли питання саме по цим категоріям і саме у частинах на фронті.

Стосовно не на фронті, а також у ТРО на блокпостах -- так наче ж все не просто укомплектовано, а черги охочих і молодих здорових.

З тим, що треба знаходити механізм максимального залучення кожного громадянина, наприклад, в кожному підвалі кулеметник та Ко з хоча б одним РПГ -- повністю згоден.
Чому влада не хоче йти на такі ризики, але ризикує втратою держави та бучами -- ? Питання дуже дискусійне.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 15:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:У вірменів був потік зброї із Заходу?
Ні. Не було. Вони ж вирішили дружити з москвинами, і ті, звісно ж, зрадили...

Ну і на скільки мільйонів мобілізованих нам вже прийшло цієї зброї? Ви піднімали питання відпусток для мобілізованих, важливе питання, і не треба його зводити до загальної мобілізвції. Не ефективна зброя чи вояки зроблять тільки гірше.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 15:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Хто в темі, є новини?
Там ключова тема зустрічі - питання Сирії. Турки планують почати військову операції проти курдів. Два інші учасники зустрічі виражатимуть глибоку стурбованість. Малоймовірно, щоб на зустрічі по Україні були представники Ірану.
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