Bobua написав:
Але навіть ті раби чомусь не хочуть вмирати.
Вже майже 4міс чекаємо коли ж підуть щільною шеренгою на кулемет -- не йдуть падлюки! Чумусь...
раб - социальный статус, а желание умереть - интрапсихический. В масштабах одного онтогенеза это разные планеты. Но проблемы с психикой у них будут, для славян не свойственно нападать и убивать. эти люди уже поломанные. Видел интервью с пленным летчиком и был шокирован, у человека самооценка на нуле, как у бомжары. Я думал пилоты это высшая каста, их так долго готовят. Возможно им подавляют волю препаратами.