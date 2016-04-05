|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 19 лип, 2022 15:27
Bobua написав: vitaliian написав: Bobua написав:
Цікаво, коли москвинам то набридне
ну надоест рабу быть рабом и что? чтобы добыть еду рабу всё равно нужен хозяин. Проблема рабства в том что не надоест.
Але навіть ті раби чомусь не хочуть вмирати.
Вже майже 4міс чекаємо коли ж підуть щільною шеренгою на кулемет -- не йдуть падлюки! Чумусь...
раб - социальный статус, а желание умереть - интрапсихический. В масштабах одного онтогенеза это разные планеты. Но проблемы с психикой у них будут, для славян не свойственно нападать и убивать. эти люди уже поломанные. Видел интервью с пленным летчиком и был шокирован, у человека самооценка на нуле, как у бомжары. Я думал пилоты это высшая каста, их так долго готовят. Возможно им подавляют волю препаратами.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13942
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2051 раз.
- Подякували: 2892 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 лип, 2022 15:39
vitaliian написав:
Видел интервью с пленным летчиком и был шокирован, у человека самооценка на нуле, как у бомжары
. Я думал пилоты это высшая каста, их так долго готовят. Возможно им подавляют волю препаратами.
Конечно, что самооценка на нуле
Они же считали себя элитой, а украинцы не будут их сбивать, а будут радоваться бомбардировкам
Типо, я тут в воздухе, делаю, что прикажут и хрен вы меня достанете. Этакое абсолютное чувство безнаказанности
А по факту, достают их из древних советских ПЗРК, по сути, из рогаток
+ тот факт, когда уже сбили, то лётчику никто рад не будет, припомнят все бомбардировки. Лётчики это понимают
Потому и едут мозгами
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 6945
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 1218 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 19 лип, 2022 16:22
vitaliian написав:
раб - социальный статус, а желание умереть - интрапсихический. В масштабах одного онтогенеза это разные планеты. Но проблемы с психикой у них будут, для славян не свойственно нападать и убивать. эти люди уже поломанные. Видел интервью с пленным летчиком и был шокирован, у человека самооценка на нуле, как у бомжары. Я думал пилоты это высшая каста, их так долго готовят. Возможно им подавляют волю препаратами.
Це ж як ПАП і решта "збитих льотчиків" аля Медведчук
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29205
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1412 раз.
- Подякували: 2509 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 19 лип, 2022 16:36
flyman написав:
Це ж як ПАП і решта "збитих льотчиків" аля Медведчук
оба без видимых патологий.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13942
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2051 раз.
- Подякували: 2892 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 лип, 2022 16:42
flyman написав: vitaliian написав:
раб - социальный статус, а желание умереть - интрапсихический. В масштабах одного онтогенеза это разные планеты. Но проблемы с психикой у них будут, для славян не свойственно нападать и убивать. эти люди уже поломанные. Видел интервью с пленным летчиком и был шокирован, у человека самооценка на нуле, как у бомжары. Я думал пилоты это высшая каста, их так долго готовят. Возможно им подавляют волю препаратами.
Це ж як ПАП і решта "збитих льотчиків" аля Медведчук
ПАП ездит по Европе и привозит бронированные авто
Это только на Г+Г ставят на повтор пластинку, как ПАП "сбежал" из Украины
Ну хочется Бене, чтобы ПАП сбежал, а ПАП всё не сбегает
Беня сам бы сбежал, да нигде не принимают
Медведчук был жалок, когда его "поймали", а потом уверенно рассказывал, про уголь
Удивительно, что не рассказывал, про агентов Кремля в Украине, хотя это из него, должны были выбить в первую очередь
Так что, сбитым лётчиком выглядишь именно ты
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 6945
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 1218 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 19 лип, 2022 17:07
Bobua написав: lapay написав: Bobua написав:
Але от мені цікавіше розглянути версію, що воюють всі
Поцікавтесь, як вірменських добровольців з палаючими очима, але з одними автоматами проти байрактарів, потім ховали (не в землю, живих) в горах Карабаху, щоб не розкладали вірменське суспільство правдою про війну.
У вірменів був потік зброї із Заходу?
Ні. Не було. Вони ж вирішили дружити з москвинами, і ті, звісно ж, зрадили...
Ось приблизно про тему як 3 млн Фінляндія відлюляла 170 млн СРСР.
Аби була клепка в голові в керманичів і хоч трохи патріотизму.
І як можуть різні категорії людей вплинути на хід подій.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29205
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1412 раз.
- Подякували: 2509 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 19 лип, 2022 17:28
Hotab написав:
Говорят видео клеенное
Есть видео из авто и сюжет ТАСС, так что видео актуальное.
-
Витаха
-
-
- Повідомлень: 357
- З нами з: 11.10.10
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 лип, 2022 17:29
Витаха написав: Hotab написав:
Говорят видео клеенное
Есть видео из авто и сюжет ТАСС, так что видео актуальное.
ТАСС ? актуальное ?
Зачем так палится ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 6945
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 1218 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|98714
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|457410
|
|
|1
|3299
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|