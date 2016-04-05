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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1718171917201721
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 15:27

  Bobua написав:
  vitaliian написав:
  Bobua написав:Цікаво, коли москвинам то набридне
ну надоест рабу быть рабом и что? чтобы добыть еду рабу всё равно нужен хозяин. Проблема рабства в том что не надоест.

Але навіть ті раби чомусь не хочуть вмирати.
Вже майже 4міс чекаємо коли ж підуть щільною шеренгою на кулемет -- не йдуть падлюки! Чумусь...

раб - социальный статус, а желание умереть - интрапсихический. В масштабах одного онтогенеза это разные планеты. Но проблемы с психикой у них будут, для славян не свойственно нападать и убивать. эти люди уже поломанные. Видел интервью с пленным летчиком и был шокирован, у человека самооценка на нуле, как у бомжары. Я думал пилоты это высшая каста, их так долго готовят. Возможно им подавляют волю препаратами.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 15:39

  vitaliian написав:Видел интервью с пленным летчиком и был шокирован, у человека самооценка на нуле, как у бомжары. Я думал пилоты это высшая каста, их так долго готовят. Возможно им подавляют волю препаратами.

Конечно, что самооценка на нуле

Они же считали себя элитой, а украинцы не будут их сбивать, а будут радоваться бомбардировкам

Типо, я тут в воздухе, делаю, что прикажут и хрен вы меня достанете. Этакое абсолютное чувство безнаказанности

А по факту, достают их из древних советских ПЗРК, по сути, из рогаток
+ тот факт, когда уже сбили, то лётчику никто рад не будет, припомнят все бомбардировки. Лётчики это понимают

Потому и едут мозгами
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 16:22

  vitaliian написав:раб - социальный статус, а желание умереть - интрапсихический. В масштабах одного онтогенеза это разные планеты. Но проблемы с психикой у них будут, для славян не свойственно нападать и убивать. эти люди уже поломанные. Видел интервью с пленным летчиком и был шокирован, у человека самооценка на нуле, как у бомжары. Я думал пилоты это высшая каста, их так долго готовят. Возможно им подавляют волю препаратами.

Це ж як ПАП і решта "збитих льотчиків" аля Медведчук
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 16:36

  flyman написав:Це ж як ПАП і решта "збитих льотчиків" аля Медведчук
оба без видимых патологий.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 16:42

  flyman написав:
  vitaliian написав:раб - социальный статус, а желание умереть - интрапсихический. В масштабах одного онтогенеза это разные планеты. Но проблемы с психикой у них будут, для славян не свойственно нападать и убивать. эти люди уже поломанные. Видел интервью с пленным летчиком и был шокирован, у человека самооценка на нуле, как у бомжары. Я думал пилоты это высшая каста, их так долго готовят. Возможно им подавляют волю препаратами.

Це ж як ПАП і решта "збитих льотчиків" аля Медведчук

ПАП ездит по Европе и привозит бронированные авто

Это только на Г+Г ставят на повтор пластинку, как ПАП "сбежал" из Украины
Ну хочется Бене, чтобы ПАП сбежал, а ПАП всё не сбегает
Беня сам бы сбежал, да нигде не принимают

Медведчук был жалок, когда его "поймали", а потом уверенно рассказывал, про уголь
Удивительно, что не рассказывал, про агентов Кремля в Украине, хотя это из него, должны были выбить в первую очередь

Так что, сбитым лётчиком выглядишь именно ты :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:07

  Bobua написав:
  lapay написав:
  Bobua написав:Але от мені цікавіше розглянути версію, що воюють всі

Поцікавтесь, як вірменських добровольців з палаючими очима, але з одними автоматами проти байрактарів, потім ховали (не в землю, живих) в горах Карабаху, щоб не розкладали вірменське суспільство правдою про війну.

У вірменів був потік зброї із Заходу?
Ні. Не було. Вони ж вирішили дружити з москвинами, і ті, звісно ж, зрадили...

Ось приблизно про тему як 3 млн Фінляндія відлюляла 170 млн СРСР.

Аби була клепка в голові в керманичів і хоч трохи патріотизму.
І як можуть різні категорії людей вплинути на хід подій.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Говорят видео клеенное

Есть видео из авто и сюжет ТАСС, так что видео актуальное.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:29

  Витаха написав:
  Hotab написав:Говорят видео клеенное

Есть видео из авто и сюжет ТАСС, так что видео актуальное.

ТАСС ? актуальное ?

Зачем так палится ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 18:25

Schmit
 
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