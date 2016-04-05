ну надоест рабу быть рабом и что? чтобы добыть еду рабу всё равно нужен хозяин. Проблема рабства в том что не надоест.
Але навіть ті раби чомусь не хочуть вмирати. Вже майже 4міс чекаємо коли ж підуть щільною шеренгою на кулемет -- не йдуть падлюки! Чумусь...
раб - социальный статус, а желание умереть - интрапсихический. В масштабах одного онтогенеза это разные планеты. Но проблемы с психикой у них будут, для славян не свойственно нападать и убивать. эти люди уже поломанные. Видел интервью с пленным летчиком и был шокирован, у человека самооценка на нуле, как у бомжары. Я думал пилоты это высшая каста, их так долго готовят. Возможно им подавляют волю препаратами.
vitaliian написав:Видел интервью с пленным летчиком и был шокирован, у человека самооценка на нуле, как у бомжары. Я думал пилоты это высшая каста, их так долго готовят. Возможно им подавляют волю препаратами.
Конечно, что самооценка на нуле
Они же считали себя элитой, а украинцы не будут их сбивать, а будут радоваться бомбардировкам
Типо, я тут в воздухе, делаю, что прикажут и хрен вы меня достанете. Этакое абсолютное чувство безнаказанности
А по факту, достают их из древних советских ПЗРК, по сути, из рогаток + тот факт, когда уже сбили, то лётчику никто рад не будет, припомнят все бомбардировки. Лётчики это понимают
vitaliian написав:раб - социальный статус, а желание умереть - интрапсихический. В масштабах одного онтогенеза это разные планеты. Но проблемы с психикой у них будут, для славян не свойственно нападать и убивать. эти люди уже поломанные. Видел интервью с пленным летчиком и был шокирован, у человека самооценка на нуле, как у бомжары. Я думал пилоты это высшая каста, их так долго готовят. Возможно им подавляют волю препаратами.
Це ж як ПАП і решта "збитих льотчиків" аля Медведчук
vitaliian написав:раб - социальный статус, а желание умереть - интрапсихический. В масштабах одного онтогенеза это разные планеты. Но проблемы с психикой у них будут, для славян не свойственно нападать и убивать. эти люди уже поломанные. Видел интервью с пленным летчиком и был шокирован, у человека самооценка на нуле, как у бомжары. Я думал пилоты это высшая каста, их так долго готовят. Возможно им подавляют волю препаратами.
Це ж як ПАП і решта "збитих льотчиків" аля Медведчук
ПАП ездит по Европе и привозит бронированные авто
Это только на Г+Г ставят на повтор пластинку, как ПАП "сбежал" из Украины Ну хочется Бене, чтобы ПАП сбежал, а ПАП всё не сбегает Беня сам бы сбежал, да нигде не принимают
Медведчук был жалок, когда его "поймали", а потом уверенно рассказывал, про уголь Удивительно, что не рассказывал, про агентов Кремля в Украине, хотя это из него, должны были выбить в первую очередь
Bobua написав:Але от мені цікавіше розглянути версію, що воюють всі
Поцікавтесь, як вірменських добровольців з палаючими очима, але з одними автоматами проти байрактарів, потім ховали (не в землю, живих) в горах Карабаху, щоб не розкладали вірменське суспільство правдою про війну.
У вірменів був потік зброї із Заходу? Ні. Не було. Вони ж вирішили дружити з москвинами, і ті, звісно ж, зрадили...
Ось приблизно про тему як 3 млн Фінляндія відлюляла 170 млн СРСР.
Аби була клепка в голові в керманичів і хоч трохи патріотизму. І як можуть різні категорії людей вплинути на хід подій.
Угорщина готова пропускати через свою територію допомогу включно зі зброєю, яку надсилають інші держави Україні. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр під час візиту до Львова 19 липня, інформує пресслужба Львівської міськради.
«На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке – протистояння цій величезній східній державі. При цьому сама Угорщина не постачатиме своєї зброї – це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією», – заявив посадовець.
За його словами, також Угорщина готова прийняти на лікування цивільних та військових з України та розмістити в угорських санаторіях українських дітей. На додачу Мадяр запевнив, що країна також забезпечить для українських студентів 1000 стипендій в університетах Угорщини. https://glavcom.ua/world/world-politics ... 61796.html