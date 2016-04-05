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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1718171917201721
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 15:27

  Bobua написав:
  vitaliian написав:
  Bobua написав:Цікаво, коли москвинам то набридне
ну надоест рабу быть рабом и что? чтобы добыть еду рабу всё равно нужен хозяин. Проблема рабства в том что не надоест.

Але навіть ті раби чомусь не хочуть вмирати.
Вже майже 4міс чекаємо коли ж підуть щільною шеренгою на кулемет -- не йдуть падлюки! Чумусь...

раб - социальный статус, а желание умереть - интрапсихический. В масштабах одного онтогенеза это разные планеты. Но проблемы с психикой у них будут, для славян не свойственно нападать и убивать. эти люди уже поломанные. Видел интервью с пленным летчиком и был шокирован, у человека самооценка на нуле, как у бомжары. Я думал пилоты это высшая каста, их так долго готовят. Возможно им подавляют волю препаратами.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 15:39

  vitaliian написав:Видел интервью с пленным летчиком и был шокирован, у человека самооценка на нуле, как у бомжары. Я думал пилоты это высшая каста, их так долго готовят. Возможно им подавляют волю препаратами.

Конечно, что самооценка на нуле

Они же считали себя элитой, а украинцы не будут их сбивать, а будут радоваться бомбардировкам

Типо, я тут в воздухе, делаю, что прикажут и хрен вы меня достанете. Этакое абсолютное чувство безнаказанности

А по факту, достают их из древних советских ПЗРК, по сути, из рогаток
+ тот факт, когда уже сбили, то лётчику никто рад не будет, припомнят все бомбардировки. Лётчики это понимают

Потому и едут мозгами
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 16:22

  vitaliian написав:раб - социальный статус, а желание умереть - интрапсихический. В масштабах одного онтогенеза это разные планеты. Но проблемы с психикой у них будут, для славян не свойственно нападать и убивать. эти люди уже поломанные. Видел интервью с пленным летчиком и был шокирован, у человека самооценка на нуле, как у бомжары. Я думал пилоты это высшая каста, их так долго готовят. Возможно им подавляют волю препаратами.

Це ж як ПАП і решта "збитих льотчиків" аля Медведчук
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 16:36

  flyman написав:Це ж як ПАП і решта "збитих льотчиків" аля Медведчук
оба без видимых патологий.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 16:42

  flyman написав:
  vitaliian написав:раб - социальный статус, а желание умереть - интрапсихический. В масштабах одного онтогенеза это разные планеты. Но проблемы с психикой у них будут, для славян не свойственно нападать и убивать. эти люди уже поломанные. Видел интервью с пленным летчиком и был шокирован, у человека самооценка на нуле, как у бомжары. Я думал пилоты это высшая каста, их так долго готовят. Возможно им подавляют волю препаратами.

Це ж як ПАП і решта "збитих льотчиків" аля Медведчук

ПАП ездит по Европе и привозит бронированные авто

Это только на Г+Г ставят на повтор пластинку, как ПАП "сбежал" из Украины
Ну хочется Бене, чтобы ПАП сбежал, а ПАП всё не сбегает
Беня сам бы сбежал, да нигде не принимают

Медведчук был жалок, когда его "поймали", а потом уверенно рассказывал, про уголь
Удивительно, что не рассказывал, про агентов Кремля в Украине, хотя это из него, должны были выбить в первую очередь

Так что, сбитым лётчиком выглядишь именно ты :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:07

  Bobua написав:
  lapay написав:
  Bobua написав:Але от мені цікавіше розглянути версію, що воюють всі

Поцікавтесь, як вірменських добровольців з палаючими очима, але з одними автоматами проти байрактарів, потім ховали (не в землю, живих) в горах Карабаху, щоб не розкладали вірменське суспільство правдою про війну.

У вірменів був потік зброї із Заходу?
Ні. Не було. Вони ж вирішили дружити з москвинами, і ті, звісно ж, зрадили...

Ось приблизно про тему як 3 млн Фінляндія відлюляла 170 млн СРСР.

Аби була клепка в голові в керманичів і хоч трохи патріотизму.
І як можуть різні категорії людей вплинути на хід подій.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Говорят видео клеенное

Есть видео из авто и сюжет ТАСС, так что видео актуальное.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:29

  Витаха написав:
  Hotab написав:Говорят видео клеенное

Есть видео из авто и сюжет ТАСС, так что видео актуальное.

ТАСС ? актуальное ?

Зачем так палится ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 18:25

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 19:44

а шо случилось

Угорщина готова пропускати через свою територію допомогу включно зі зброєю, яку надсилають інші держави Україні. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр під час візиту до Львова 19 липня, інформує пресслужба Львівської міськради.

«На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке – протистояння цій величезній східній державі. При цьому сама Угорщина не постачатиме своєї зброї – це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією», – заявив посадовець.

За його словами, також Угорщина готова прийняти на лікування цивільних та військових з України та розмістити в угорських санаторіях українських дітей. На додачу Мадяр запевнив, що країна також забезпечить для українських студентів 1000 стипендій в університетах Угорщини. https://glavcom.ua/world/world-politics ... 61796.html
vitaliian
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