Угорщина готова пропускати через свою територію допомогу включно зі зброєю, яку надсилають інші держави Україні. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр під час візиту до Львова 19 липня, інформує пресслужба Львівської міськради.
«На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке – протистояння цій величезній східній державі. При цьому сама Угорщина не постачатиме своєї зброї – це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією», – заявив посадовець.
За його словами, також Угорщина готова прийняти на лікування цивільних та військових з України та розмістити в угорських санаторіях українських дітей. На додачу Мадяр запевнив, що країна також забезпечить для українських студентів 1000 стипендій в університетах Угорщини. https://glavcom.ua/world/world-politics ... 61796.html
Зачистка групою ястребів в Кремлі групи голубів Могилевича-Фірташа-Абрамовича-Ахметова і іжє с німі.
ЛАД написав:vitaliian Сейчас в сети столько фейков, что я не очень бы обращал внимание. Думаю, о таком событии наши с радостью сообщили бы. Там в конце фраза, которую Вы обрезали:
Как такое могло случится?🤔
может вы заметили, я даю цитаты всего с нескольких тг каналов, хотя читаю их больше 50, тем самым снижаю вероятность фейков, т.к. поехать проверить лично каждую новость не могу можно конечно вообще ничего не писать, или по 5му кругу начинать срач про мову и Порошенко.
в Ирпене будут сносить 40 многоквартирных домов и ещё 100 пойдёт под капиталку
vitaliian написав:
❗️Влада міста уже подала в обласну комісію ТЕБ та НС на демонтаж 40 багатоповерхових будинків, ще майже 100 будинків потребують капітальному ремонту.
1500 приватних будинків підлягають так само демонтажу, а 1183 приватні будинки – ремонту