RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1719172017211722
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:ТАСС ? актуальное ?

Зачем так палится ?


Я про то, что есть разные видео с разных ракурсов, так что информация о ударе по Антоновскому мосту не фейк (что пытался заявить Hotab).
Витаха
 
Повідомлень: 358
З нами з: 11.10.10
Подякував: 4 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:10

Сейчас по сети гуляет очень интересное фото свеже-поджаренной российская РЛС.

Это 48Я6-К1 "Подлет"— твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция с ФАР кругового обзора и обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке

Данная РЛС предназначена для выдачи целеуказания для ЗРК С-300, С-400 и т.д.

В войска ПВО россии поставки данных РЛС начаты в 2015 году и ан сегодняшний день это как наиболее "современные" так и наименее распространённые РЛС.

То есть, ВСУ продолжают отрабатывать объекты ПВО РОВ.

Но самое интересное то, что уничтожили её в Херсонской области, примерно в 100 км от позиций которые сейчас занимают ВСУ🇺🇦
https://t.me/zloyodessit/16214


Фото по ссылке, на котором сложно что то разобрать
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13947
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2051 раз.
Подякували: 2892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:21

vitaliian
Сейчас в сети столько фейков, что я не очень бы обращал внимание.
Думаю, о таком событии наши с радостью сообщили бы.
Там в конце фраза, которую Вы обрезали:
Как такое могло случится?🤔
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22684
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:33

  vitaliian написав:
Угорщина готова пропускати через свою територію допомогу включно зі зброєю, яку надсилають інші держави Україні. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр під час візиту до Львова 19 липня, інформує пресслужба Львівської міськради.

«На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке – протистояння цій величезній східній державі. При цьому сама Угорщина не постачатиме своєї зброї – це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією», – заявив посадовець.

За його словами, також Угорщина готова прийняти на лікування цивільних та військових з України та розмістити в угорських санаторіях українських дітей. На додачу Мадяр запевнив, що країна також забезпечить для українських студентів 1000 стипендій в університетах Угорщини. https://glavcom.ua/world/world-politics ... 61796.html

Зачистка групою ястребів в Кремлі групи голубів Могилевича-Фірташа-Абрамовича-Ахметова і іжє с німі.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29210
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 2509 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 22:06

  ЛАД написав:vitaliian
Сейчас в сети столько фейков, что я не очень бы обращал внимание.
Думаю, о таком событии наши с радостью сообщили бы.
Там в конце фраза, которую Вы обрезали:
Как такое могло случится?🤔

может вы заметили, я даю цитаты всего с нескольких тг каналов, хотя читаю их больше 50, тем самым снижаю вероятность фейков, т.к. поехать проверить лично каждую новость не могу :D можно конечно вообще ничего не писать, или по 5му кругу начинать срач про мову и Порошенко.

в Ирпене будут сносить 40 многоквартирных домов и ещё 100 пойдёт под капиталку

  vitaliian написав:
❗️Влада міста уже подала в обласну комісію ТЕБ та НС на демонтаж 40 багатоповерхових будинків, ще майже 100 будинків потребують капітальному ремонту.

1500 приватних будинків підлягають так само демонтажу, а 1183 приватні будинки – ремонту


https://t.me/irpingrisha/8813
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13947
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2051 раз.
Подякували: 2892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 22:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Конечно, что самооценка на нуле

Они же считали себя элитой, а украинцы не будут их сбивать, а будут радоваться бомбардировкам

Типо, я тут в воздухе, делаю, что прикажут и хрен вы меня достанете. Этакое абсолютное чувство безнаказанности

А по факту, достают их из древних советских ПЗРК, по сути, из рогаток
+ тот факт, когда уже сбили, то лётчику никто рад не будет, припомнят все бомбардировки. Лётчики это понимают

Потому и едут мозгами

Ети ПЗРК далеко не рогатки
а по летчиках - последствия аварийного катапультирования , обично в етом случае вся земля стекловатой.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5143
З нами з: 23.11.14
Подякував: 720 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 22:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Фото по ссылке, на котором сложно что то разобрать

есть на Киеве оперативном
"Дивіться, яку шляпу сьогодні знищили наші ЗСУ під час удару по Лазурному. Називається ця штуковина «Підліт» і слугує для виявлення повітряних цілей для видачі цілевказівки для ЗРК ППО. "
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5143
З нами з: 23.11.14
Подякував: 720 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 23:15

  sashaqbl написав:
  fler написав:Хто в темі, є новини?
Там ключова тема зустрічі - питання Сирії. Турки планують почати військову операції проти курдів. Два інші учасники зустрічі виражатимуть глибоку стурбованість. Малоймовірно, щоб на зустрічі по Україні були представники Ірану.
Во что рашисты пишут относительно Ирана:
    По мнению верховного руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, если бы Россия «не остановила» НАТО посредством начала военной операции на Украине, альянс бы начал полномасштабную войну против России «под предлогом Крыма». Аятолла добавил, что считает правление президента РФ Владимира Путина причиной, по которой Россия смогла сохранить свою независимость.
otg
 
Повідомлень: 2887
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1719172017211722
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98730
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 457431
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3302
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1910)
20.07.2022 00:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.