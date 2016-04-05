Угорщина готова пропускати через свою територію допомогу включно зі зброєю, яку надсилають інші держави Україні. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр під час візиту до Львова 19 липня, інформує пресслужба Львівської міськради.
«На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке – протистояння цій величезній східній державі. При цьому сама Угорщина не постачатиме своєї зброї – це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією», – заявив посадовець.
За його словами, також Угорщина готова прийняти на лікування цивільних та військових з України та розмістити в угорських санаторіях українських дітей. На додачу Мадяр запевнив, що країна також забезпечить для українських студентів 1000 стипендій в університетах Угорщини. https://glavcom.ua/world/world-politics ... 61796.html
Зачистка групою ястребів в Кремлі групи голубів Могилевича-Фірташа-Абрамовича-Ахметова і іжє с німі.
ЛАД написав:vitaliian Сейчас в сети столько фейков, что я не очень бы обращал внимание. Думаю, о таком событии наши с радостью сообщили бы. Там в конце фраза, которую Вы обрезали:
Как такое могло случится?🤔
может вы заметили, я даю цитаты всего с нескольких тг каналов, хотя читаю их больше 50, тем самым снижаю вероятность фейков, т.к. поехать проверить лично каждую новость не могу можно конечно вообще ничего не писать, или по 5му кругу начинать срач про мову и Порошенко.
в Ирпене будут сносить 40 многоквартирных домов и ещё 100 пойдёт под капиталку
vitaliian написав:
❗️Влада міста уже подала в обласну комісію ТЕБ та НС на демонтаж 40 багатоповерхових будинків, ще майже 100 будинків потребують капітальному ремонту.
1500 приватних будинків підлягають так само демонтажу, а 1183 приватні будинки – ремонту
vitaliian написав:Фото по ссылке, на котором сложно что то разобрать
есть на Киеве оперативном "Дивіться, яку шляпу сьогодні знищили наші ЗСУ під час удару по Лазурному. Називається ця штуковина «Підліт» і слугує для виявлення повітряних цілей для видачі цілевказівки для ЗРК ППО. "
Там ключова тема зустрічі - питання Сирії. Турки планують почати військову операції проти курдів. Два інші учасники зустрічі виражатимуть глибоку стурбованість. Малоймовірно, щоб на зустрічі по Україні були представники Ірану.
Во что рашисты пишут относительно Ирана:
По мнению верховного руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, если бы Россия «не остановила» НАТО посредством начала военной операции на Украине, альянс бы начал полномасштабную войну против России «под предлогом Крыма». Аятолла добавил, что считает правление президента РФ Владимира Путина причиной, по которой Россия смогла сохранить свою независимость.
remark написав:................ На російських форумах вони не спілкуються мордовською та чувашскою, бо там їх рашашовіністи швидко в стойло поставлять, так що ваші аргументи недоречні, вчіть шановні українську.
Вам нравится метод? Хотите взять пример с "рашашовіністів"? А українську я знаю, можливо, не гірше за Вас.
То чого ж ви свідомо пишете російською на українському форумі? Щоб що?.. знаєте українську - користуйтесь, майте повагу до людей.
sergey_sryvkin написав:користуйтесь, майте повагу до людей.
Він до людей не має поваги у нього повага до нЕлюдей - хороших рашистів яких він тут боготворить і навмисне пише російською підкреслючи свою ненависть до всього українського, правда слово нацики, яким він називає патріотів, вже припинив писати, навіть не знаю з чим це пов'язано, але явно не з тим, що він порозумнішав на тлі війни і руїн міста в якому мешкає.