RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1721172217231724>
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 07:41

Сообщают о новых ударах по Антоновскому мосту.
Витаха
 
Повідомлень: 360
З нами з: 11.10.10
Подякував: 4 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 07:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Али Хаменеи написав:...если бы Россия «не остановила» НАТО посредством начала военной операции на Украине, альянс бы начал полномасштабную войну против России «под предлогом Крыма»...
Если следовать его мнения, то у НАТО теперь стало больше предлогов начать войну с россией. Но они же её не начинают.

Ну понятно, что мнение Али могли те перекрутить на свой лад.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4553
З нами з: 08.03.18
Подякував: 490 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:00

Moscou n'en démord pas. Moins d'une semaine après la diffusion d'images de civils ligotés et exécutés à Boutcha, près de Kiev, la Russie dément toute implication dans la mort de ces Ukrainiens. Dans un entretien exclusif à LCI (canal 26) diffusé ce mercredi 6 avril à 17h, le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, maintient cette position : il nie "totalement l'idée que les personnels militaires de la Russie aient pu être impliqués dans de tels crimes."
https://www.tf1info.fr/international/gu ... 15795.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13954
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2051 раз.
Подякували: 2892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:06

  Howl написав:Если следовать его мнения, то у НАТО теперь стало больше предлогов начать войну с россией. Но они же её не начинают.

Ну понятно, что мнение Али могли те перекрутить на свой лад.
Повторяет риторику Китая. Понимает что врет, но говорит так как выгодно Ирану.
otg
 
Повідомлень: 2890
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:30

Кстати, Путин по факту подтвердил, что отвод войск с севера Украины состоялся на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле:

"После стамбульских переговоров и отвода российских войск от Киева украинские власти отказались выполнять достигнутые договоренности, Москва видит, что такого желания у них нет и сегодня..."
https://t.me/anatoly_nesmiyan/3802
.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13954
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2051 раз.
Подякували: 2892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:36

  vitaliian написав:
Кстати, Путин по факту подтвердил, что отвод войск с севера Украины состоялся на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле:

"После стамбульских переговоров и отвода российских войск от Киева украинские власти отказались выполнять достигнутые договоренности, Москва видит, что такого желания у них нет и сегодня..."
https://t.me/anatoly_nesmiyan/3802
.
Какие нафиг договоренности? Отвод преподнесли как жест доброй воли. Так же товарищи врали и про Змеиный. Этой крысе просто преподнесли "правильные" слова, которые он должен был проговорить где то. Вот он и сказал их в Иране.
otg
 
Повідомлень: 2890
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А от хто скаже - що нам краще - залишати цілий міст , щоб москалі могли швидше тікати , чи розвалювати його , щоб не могли ?
Бо хоч так , хоч так - місто будуть мінувати і нищити по максимуму при цьому . Але будуть запеклі оборонні бої чи ні уже в місті - велика різниця .
Це все із області теорії ігр требе розглядати - але які можуть бути варіанти ?
Puente
 
Повідомлень: 3557
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:46

  Puente написав:А от хто скаже - що нам краще - залишати цілий міст , щоб москалі могли швидше тікати , чи розвалювати його , щоб не могли ?
Бо хоч так , хоч так - місто будуть мінувати і нищити по максимуму при цьому . Але будуть запеклі оборонні бої чи ні уже в місті - велика різниця .
Це все із області теорії ігр требе розглядати - але які можуть бути варіанти ?

Розхерачити і міст і дамбу і хай плавають в багні.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29213
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 2509 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:02

  Puente написав:А от хто скаже - що нам краще - залишати цілий міст , щоб москалі могли швидше тікати , чи розвалювати його , щоб не могли ?
Бо хоч так , хоч так - місто будуть мінувати і нищити по максимуму при цьому . Але будуть запеклі оборонні бої чи ні уже в місті - велика різниця .
Це все із області теорії ігр требе розглядати - але які можуть бути варіанти ?
Ну если исходить из логики, через мост подвозят боеприпасы и технику. Но даже если расх-чить мост у них останется другой путь подвоза. Пусть дальше, но не на столько что бы создать очень серьезные трудности в этом плане. С др. стороны если они будут отступать через мост они по всякому его взорвут. Кто то говорил что он уже заминирован. Я думаю, прежде всего, здесь нужно уничтожить жд мост.
otg
 
Повідомлень: 2890
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:20

кто там не верил в удары по антоновскому мосту?

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13954
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2051 раз.
Подякували: 2892 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1721172217231724>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: user412 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98754
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 457455
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3307
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.