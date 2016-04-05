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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 172117221723172417251726>
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 07:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Али Хаменеи написав:...если бы Россия «не остановила» НАТО посредством начала военной операции на Украине, альянс бы начал полномасштабную войну против России «под предлогом Крыма»...
Если следовать его мнения, то у НАТО теперь стало больше предлогов начать войну с россией. Но они же её не начинают.

Ну понятно, что мнение Али могли те перекрутить на свой лад.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:00

Moscou n'en démord pas. Moins d'une semaine après la diffusion d'images de civils ligotés et exécutés à Boutcha, près de Kiev, la Russie dément toute implication dans la mort de ces Ukrainiens. Dans un entretien exclusif à LCI (canal 26) diffusé ce mercredi 6 avril à 17h, le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, maintient cette position : il nie "totalement l'idée que les personnels militaires de la Russie aient pu être impliqués dans de tels crimes."
https://www.tf1info.fr/international/gu ... 15795.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:06

  Howl написав:Если следовать его мнения, то у НАТО теперь стало больше предлогов начать войну с россией. Но они же её не начинают.

Ну понятно, что мнение Али могли те перекрутить на свой лад.
Повторяет риторику Китая. Понимает что врет, но говорит так как выгодно Ирану.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:30

Кстати, Путин по факту подтвердил, что отвод войск с севера Украины состоялся на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле:

"После стамбульских переговоров и отвода российских войск от Киева украинские власти отказались выполнять достигнутые договоренности, Москва видит, что такого желания у них нет и сегодня..."
https://t.me/anatoly_nesmiyan/3802
.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:36

  vitaliian написав:
Кстати, Путин по факту подтвердил, что отвод войск с севера Украины состоялся на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле:

"После стамбульских переговоров и отвода российских войск от Киева украинские власти отказались выполнять достигнутые договоренности, Москва видит, что такого желания у них нет и сегодня..."
https://t.me/anatoly_nesmiyan/3802
.
Какие нафиг договоренности? Отвод преподнесли как жест доброй воли. Так же товарищи врали и про Змеиный. Этой крысе просто преподнесли "правильные" слова, которые он должен был проговорить где то. Вот он и сказал их в Иране.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А от хто скаже - що нам краще - залишати цілий міст , щоб москалі могли швидше тікати , чи розвалювати його , щоб не могли ?
Бо хоч так , хоч так - місто будуть мінувати і нищити по максимуму при цьому . Але будуть запеклі оборонні бої чи ні уже в місті - велика різниця .
Це все із області теорії ігр требе розглядати - але які можуть бути варіанти ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:46

  Puente написав:А от хто скаже - що нам краще - залишати цілий міст , щоб москалі могли швидше тікати , чи розвалювати його , щоб не могли ?
Бо хоч так , хоч так - місто будуть мінувати і нищити по максимуму при цьому . Але будуть запеклі оборонні бої чи ні уже в місті - велика різниця .
Це все із області теорії ігр требе розглядати - але які можуть бути варіанти ?

Розхерачити і міст і дамбу і хай плавають в багні.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:02

  Puente написав:А от хто скаже - що нам краще - залишати цілий міст , щоб москалі могли швидше тікати , чи розвалювати його , щоб не могли ?
Бо хоч так , хоч так - місто будуть мінувати і нищити по максимуму при цьому . Але будуть запеклі оборонні бої чи ні уже в місті - велика різниця .
Це все із області теорії ігр требе розглядати - але які можуть бути варіанти ?
Ну если исходить из логики, через мост подвозят боеприпасы и технику. Но даже если расх-чить мост у них останется другой путь подвоза. Пусть дальше, но не на столько что бы создать очень серьезные трудности в этом плане. С др. стороны если они будут отступать через мост они по всякому его взорвут. Кто то говорил что он уже заминирован. Я думаю, прежде всего, здесь нужно уничтожить жд мост.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:20

кто там не верил в удары по антоновскому мосту?

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

видел видео с ямками от попаданий на Антоновском. Ничего эпического, явно ударной мощи не хватает. Бригада ремонтников с цементом за час-два исправят, стоимость ремонта в 100 раз дешевле дорогущих ракет, из которых часть сбивают.
Для моста нужна серия бомб, типа ФАБ-500 или целиться в опоры. Или диверсанты с взрывчаткой.
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