Moscou n'en démord pas. Moins d'une semaine après la diffusion d'images de civils ligotés et exécutés à Boutcha, près de Kiev, la Russie dément toute implication dans la mort de ces Ukrainiens. Dans un entretien exclusif à LCI (canal 26) diffusé ce mercredi 6 avril à 17h, le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, maintient cette position : il nie "totalement l'idée que les personnels militaires de la Russie aient pu être impliqués dans de tels crimes." https://www.tf1info.fr/international/gu ... 15795.html
Кстати, Путин по факту подтвердил, что отвод войск с севера Украины состоялся на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле:
"После стамбульских переговоров и отвода российских войск от Киева украинские власти отказались выполнять достигнутые договоренности, Москва видит, что такого желания у них нет и сегодня..." https://t.me/anatoly_nesmiyan/3802 .
Кстати, Путин по факту подтвердил, что отвод войск с севера Украины состоялся на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле:
"После стамбульских переговоров и отвода российских войск от Киева украинские власти отказались выполнять достигнутые договоренности, Москва видит, что такого желания у них нет и сегодня..." https://t.me/anatoly_nesmiyan/3802 .
Какие нафиг договоренности? Отвод преподнесли как жест доброй воли. Так же товарищи врали и про Змеиный. Этой крысе просто преподнесли "правильные" слова, которые он должен был проговорить где то. Вот он и сказал их в Иране.
А от хто скаже - що нам краще - залишати цілий міст , щоб москалі могли швидше тікати , чи розвалювати його , щоб не могли ? Бо хоч так , хоч так - місто будуть мінувати і нищити по максимуму при цьому . Але будуть запеклі оборонні бої чи ні уже в місті - велика різниця . Це все із області теорії ігр требе розглядати - але які можуть бути варіанти ?
Puente написав:А от хто скаже - що нам краще - залишати цілий міст , щоб москалі могли швидше тікати , чи розвалювати його , щоб не могли ? Бо хоч так , хоч так - місто будуть мінувати і нищити по максимуму при цьому . Але будуть запеклі оборонні бої чи ні уже в місті - велика різниця . Це все із області теорії ігр требе розглядати - але які можуть бути варіанти ?
Розхерачити і міст і дамбу і хай плавають в багні.
Puente написав:А от хто скаже - що нам краще - залишати цілий міст , щоб москалі могли швидше тікати , чи розвалювати його , щоб не могли ? Бо хоч так , хоч так - місто будуть мінувати і нищити по максимуму при цьому . Але будуть запеклі оборонні бої чи ні уже в місті - велика різниця . Це все із області теорії ігр требе розглядати - але які можуть бути варіанти ?
Ну если исходить из логики, через мост подвозят боеприпасы и технику. Но даже если расх-чить мост у них останется другой путь подвоза. Пусть дальше, но не на столько что бы создать очень серьезные трудности в этом плане. С др. стороны если они будут отступать через мост они по всякому его взорвут. Кто то говорил что он уже заминирован. Я думаю, прежде всего, здесь нужно уничтожить жд мост.
видел видео с ямками от попаданий на Антоновском. Ничего эпического, явно ударной мощи не хватает. Бригада ремонтников с цементом за час-два исправят, стоимость ремонта в 100 раз дешевле дорогущих ракет, из которых часть сбивают. Для моста нужна серия бомб, типа ФАБ-500 или целиться в опоры. Или диверсанты с взрывчаткой.