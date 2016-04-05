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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17221723172417251726>
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нормально там в мосту дырок наделали. Бьют про одному и тому же пролëту возле берега, на котором Херсон.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:52

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:vitaliian
Сейчас в сети столько фейков, что я не очень бы обращал внимание.
Думаю, о таком событии наши с радостью сообщили бы.
Там в конце фраза, которую Вы обрезали:
Как такое могло случится?🤔

может вы заметили, я даю цитаты всего с нескольких тг каналов, хотя читаю их больше 50, тем самым снижаю вероятность фейков, т.к. поехать проверить лично каждую новость не могу :D можно конечно вообще ничего не писать, или по 5му кругу начинать срач про мову и Порошенко..........

Написал не в упрёк Вам.
Просто замечание к новости.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:57

  ЛАД написав:О предупреждениях Запада.
А Вы не помните, что ещё прошлой весной проводились очень большие росс. учения у наших границ и США и др. "высказывали сильное беспокойство" по этому поводу? Потом такое же было осенью. Мы должны были каждый раз объявлять эвакуацию и мобилизацию? Или что делать? Рыть окопы и противотанковые рвы по всей границе? Напомню, что у нас сухопутная граница с РФ почти 2000 км + с Белоруссией 758 км. Откуда будет нападение кто-то точно знал? Такую подготовку не скроешь. Наша подготовка на каком-то участке привела бы просто к соотв. изменению планов росс. армии.

Так, потрібно було рити окопи.
Президент не для того, щоб знімати відосіки для рейтингу, а якраз для того щоб приймати такі непопулярні рішення. Не прийняв - винуватий. І немає тут ніяких "але".
*"рити окопи" - це звичайно образно. Є багато методів підготовки оборони, військові їх прекрасно знають.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:23

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:О предупреждениях Запада.
А Вы не помните, что ещё прошлой весной проводились очень большие росс. учения у наших границ и США и др. "высказывали сильное беспокойство" по этому поводу? Потом такое же было осенью. Мы должны были каждый раз объявлять эвакуацию и мобилизацию? Или что делать? Рыть окопы и противотанковые рвы по всей границе? Напомню, что у нас сухопутная граница с РФ почти 2000 км + с Белоруссией 758 км. Откуда будет нападение кто-то точно знал? Такую подготовку не скроешь. Наша подготовка на каком-то участке привела бы просто к соотв. изменению планов росс. армии.

Так, потрібно було рити окопи.
Президент не для того, щоб знімати відосіки для рейтингу, а якраз для того щоб приймати такі непопулярні рішення. Не прийняв - винуватий. І немає тут ніяких "але".
*"рити окопи" - це звичайно образно. Є багато методів підготовки оборони, військові їх прекрасно знають.

Главная подготовка к войне - вооружение и, вообще, создание боеспособной армии (как показала жизнь, второе было сделано). О возможности вооружения я писал.
Подготовка непосредственно перед началом войны - всеобщая мобилизация. Считаете, в нашей конкретной ситуации это следовало сделать? Я лично сомневаюсь.
"Рыть окопы" - В каких местах 3000-км границы?
Які "непопулярні рішення" треба було приймати?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:28

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:О предупреждениях Запада.
А Вы не помните, что ещё прошлой весной проводились очень большие росс. учения у наших границ и США и др. "высказывали сильное беспокойство" по этому поводу? Потом такое же было осенью. Мы должны были каждый раз объявлять эвакуацию и мобилизацию? Или что делать? Рыть окопы и противотанковые рвы по всей границе? Напомню, что у нас сухопутная граница с РФ почти 2000 км + с Белоруссией 758 км. Откуда будет нападение кто-то точно знал? Такую подготовку не скроешь. Наша подготовка на каком-то участке привела бы просто к соотв. изменению планов росс. армии.

Так, потрібно було рити окопи.
Президент не для того, щоб знімати відосіки для рейтингу, а якраз для того щоб приймати такі непопулярні рішення. Не прийняв - винуватий. І немає тут ніяких "але".
*"рити окопи" - це звичайно образно. Є багато методів підготовки оборони, військові їх прекрасно знають.

Розформував, розмінував ... готовився одним словом не покладаючи рук.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:32

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:О предупреждениях Запада.
А Вы не помните, что ещё прошлой весной проводились очень большие росс. учения у наших границ и США и др. "высказывали сильное беспокойство" по этому поводу? Потом такое же было осенью. Мы должны были каждый раз объявлять эвакуацию и мобилизацию? Или что делать? Рыть окопы и противотанковые рвы по всей границе? Напомню, что у нас сухопутная граница с РФ почти 2000 км + с Белоруссией 758 км. Откуда будет нападение кто-то точно знал? Такую подготовку не скроешь. Наша подготовка на каком-то участке привела бы просто к соотв. изменению планов росс. армии.

Так, потрібно було рити окопи.
Президент не для того, щоб знімати відосіки для рейтингу, а якраз для того щоб приймати такі непопулярні рішення. Не прийняв - винуватий. І немає тут ніяких "але".
*"рити окопи" - це звичайно образно. Є багато методів підготовки оборони, військові їх прекрасно знають.

Главная подготовка к войне - вооружение и, вообще, создание боеспособной армии (как показала жизнь, второе было сделано). О возможности вооружения я писал.
Подготовка непосредственно перед началом войны - всеобщая мобилизация. Считаете, в нашей конкретной ситуации это следовало сделать? Я лично сомневаюсь.
"Рыть окопы" - В каких местах 3000-км границы?
Які "непопулярні рішення" треба було приймати?

Достатньо було прикрити напрямок на півночі, тобто укріпити укріп район по колишньому кордоні з РП по річці Ірпінь.
Не розміновувати кримський перешийок, а навпаки укріпити, як це під Авдієвкою, мінімум зусиль - максимум ефекта.

Непопулярні, це ті що корисні для держави, але не корисні для рейтингу серед 73% тих що галасували
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:52

  flyman написав:Розформував, розмінував ... готовився одним словом не покладаючи рук.
Розмінував? Так вже доказано що ніхто нічого не розмінував. Є відео де оркі проходять через КПП, є відео де вони розміновують. Десь щось не спрацювали, десь чогось не врахували. Готовились за мало? Звістно. Всі такі хитрі заднім числом. Короче старая песня. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:58

  flyman написав:...........
Достатньо було прикрити напрямок на півночі, тобто укріпити укріп район по колишньому кордоні з РП по річці Ірпінь.
Не розміновувати кримський перешийок, а навпаки укріпити, як це під Авдієвкою, мінімум зусиль - максимум ефекта.

Непопулярні, це ті що корисні для держави, але не корисні для рейтингу серед 73% тих що галасували

Чому саме в цьому місці, а не східніше чи західніше? Чому не в районі Сум чи Харкова, чи ще де-небудь?
В сотий раз - у Вас є докази, що кримський перешийок дійсно було розміновано чи знов "клуб ОБС"?
Про непопулярні рішення можна конкретніше, а не "бла-бла-бла"? Які саме?
Наприклад: " За січень місяць зарплату не виплачуємо, всі гроші підуть на закупівлю озброєння"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 20 лип, 2022 11:04, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 11:02

  sequence написав:видел видео с ямками от попаданий на Антоновском. Ничего эпического, явно ударной мощи не хватает. Бригада ремонтников с цементом за час-два исправят, стоимость ремонта в 100 раз дешевле дорогущих ракет, из которых часть сбивают.
Для моста нужна серия бомб, типа ФАБ-500 или целиться в опоры. Или диверсанты с взрывчаткой.

там смысл был не в ударах по мосту, целились в то что по нему едет. Мост удобная мишень - у него четкие gps координаты. И с него некуда деться, разве что в Днепр нырнуть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 11:04

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:О предупреждениях Запада.
А Вы не помните, что ещё прошлой весной проводились очень большие росс. учения у наших границ и США и др. "высказывали сильное беспокойство" по этому поводу? Потом такое же было осенью. Мы должны были каждый раз объявлять эвакуацию и мобилизацию? Или что делать? Рыть окопы и противотанковые рвы по всей границе? Напомню, что у нас сухопутная граница с РФ почти 2000 км + с Белоруссией 758 км. Откуда будет нападение кто-то точно знал? Такую подготовку не скроешь. Наша подготовка на каком-то участке привела бы просто к соотв. изменению планов росс. армии.

Так, потрібно було рити окопи.
Президент не для того, щоб знімати відосіки для рейтингу, а якраз для того щоб приймати такі непопулярні рішення. Не прийняв - винуватий. І немає тут ніяких "але".
*"рити окопи" - це звичайно образно. Є багато методів підготовки оборони, військові їх прекрасно знають.

Главная подготовка к войне - вооружение и, вообще, создание боеспособной армии (как показала жизнь, второе было сделано). О возможности вооружения я писал.
Подготовка непосредственно перед началом войны - всеобщая мобилизация. Считаете, в нашей конкретной ситуации это следовало сделать? Я лично сомневаюсь.
"Рыть окопы" - В каких местах 3000-км границы?
Які "непопулярні рішення" треба було приймати?

Оборонні споруди - один з ключових елементів підготовки до оборони.
"Рыть окопы" - В каких местах 3000-км границы? - перед містами, перед мостами, формувати блок-пости на транспортних магістралях і т.д., я не воєнний експерт. Але я на 100% впевнений що це дозволило б значно ефективніше сьогодні оборонятись і не дозволило б ворогу захопити такі значні території.
Які "непопулярні рішення" треба було приймати? - рити окопи, я ж написав.
andrijk777
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