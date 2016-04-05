ЛАД написав:

О предупреждениях Запада.А Вы не помните, что ещё прошлой весной проводились очень большие росс. учения у наших границ и США и др. "высказывали сильное беспокойство" по этому поводу? Потом такое же было осенью. Мы должны были каждый раз объявлять эвакуацию и мобилизацию? Или что делать? Рыть окопы и противотанковые рвы по всей границе? Напомню, что у нас сухопутная граница с РФ почти 2000 км + с Белоруссией 758 км. Откуда будет нападение кто-то точно знал? Такую подготовку не скроешь. Наша подготовка на каком-то участке привела бы просто к соотв. изменению планов росс. армии.