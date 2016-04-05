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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 20 лип, 2022 09:29
Нормально там в мосту дырок наделали. Бьют про одному и тому же пролëту возле берега, на котором Херсон.
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Витаха
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Додано: Сер 20 лип, 2022 09:52
vitaliian написав: ЛАД написав:vitaliian
Сейчас в сети столько фейков, что я не очень бы обращал внимание.
Думаю, о таком событии наши с радостью сообщили бы.
Там в конце фраза, которую Вы обрезали:
Как такое могло случится?🤔
может вы заметили, я даю цитаты всего с нескольких тг каналов, хотя читаю их больше 50, тем самым снижаю вероятность фейков, т.к. поехать проверить лично каждую новость не могу
можно конечно вообще ничего не писать, или по 5му кругу начинать срач про мову и Порошенко..........
Написал не в упрёк Вам.
Просто замечание к новости.
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ЛАД
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Додано: Сер 20 лип, 2022 09:57
Так, потрібно було рити окопи.
ЛАД написав:
О предупреждениях Запада.
А Вы не помните, что ещё прошлой весной проводились очень большие росс. учения у наших границ и США и др. "высказывали сильное беспокойство" по этому поводу? Потом такое же было осенью. Мы должны были каждый раз объявлять эвакуацию и мобилизацию? Или что делать? Рыть окопы и противотанковые рвы по всей границе? Напомню, что у нас сухопутная граница с РФ почти 2000 км + с Белоруссией 758 км. Откуда будет нападение кто-то точно знал? Такую подготовку не скроешь. Наша подготовка на каком-то участке привела бы просто к соотв. изменению планов росс. армии.
Президент не для того, щоб знімати відосіки для рейтингу, а якраз для того щоб приймати такі непопулярні рішення. Не прийняв - винуватий. І немає тут ніяких "але".
*"рити окопи" - це звичайно образно. Є багато методів підготовки оборони, військові їх прекрасно знають.
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andrijk777
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Додано: Сер 20 лип, 2022 10:23
andrijk777 написав:
Так, потрібно було рити окопи.
ЛАД написав:
О предупреждениях Запада.
А Вы не помните, что ещё прошлой весной проводились очень большие росс. учения у наших границ и США и др. "высказывали сильное беспокойство" по этому поводу? Потом такое же было осенью. Мы должны были каждый раз объявлять эвакуацию и мобилизацию? Или что делать? Рыть окопы и противотанковые рвы по всей границе? Напомню, что у нас сухопутная граница с РФ почти 2000 км + с Белоруссией 758 км. Откуда будет нападение кто-то точно знал? Такую подготовку не скроешь. Наша подготовка на каком-то участке привела бы просто к соотв. изменению планов росс. армии.
Президент не для того, щоб знімати відосіки для рейтингу, а якраз для того щоб приймати такі непопулярні рішення. Не прийняв - винуватий. І немає тут ніяких "але".
*"рити окопи" - це звичайно образно. Є багато методів підготовки оборони, військові їх прекрасно знають.
Главная подготовка к войне - вооружение и, вообще, создание боеспособной армии (как показала жизнь, второе было сделано). О возможности вооружения я писал.
Подготовка непосредственно перед началом войны - всеобщая мобилизация. Считаете, в нашей конкретной ситуации это следовало сделать? Я лично сомневаюсь.
"Рыть окопы" - В каких местах 3000-км границы?
Які "непопулярні рішення" треба було приймати?
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ЛАД
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Додано: Сер 20 лип, 2022 10:28
andrijk777 написав:
Так, потрібно було рити окопи.
ЛАД написав:
О предупреждениях Запада.
А Вы не помните, что ещё прошлой весной проводились очень большие росс. учения у наших границ и США и др. "высказывали сильное беспокойство" по этому поводу? Потом такое же было осенью. Мы должны были каждый раз объявлять эвакуацию и мобилизацию? Или что делать? Рыть окопы и противотанковые рвы по всей границе? Напомню, что у нас сухопутная граница с РФ почти 2000 км + с Белоруссией 758 км. Откуда будет нападение кто-то точно знал? Такую подготовку не скроешь. Наша подготовка на каком-то участке привела бы просто к соотв. изменению планов росс. армии.
Президент не для того, щоб знімати відосіки для рейтингу, а якраз для того щоб приймати такі непопулярні рішення. Не прийняв - винуватий. І немає тут ніяких "але".
*"рити окопи" - це звичайно образно. Є багато методів підготовки оборони, військові їх прекрасно знають.
Розформував, розмінував ... готовився одним словом не покладаючи рук.
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flyman
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Додано: Сер 20 лип, 2022 10:32
ЛАД написав: andrijk777 написав:
Так, потрібно було рити окопи.
ЛАД написав:
О предупреждениях Запада.
А Вы не помните, что ещё прошлой весной проводились очень большие росс. учения у наших границ и США и др. "высказывали сильное беспокойство" по этому поводу? Потом такое же было осенью. Мы должны были каждый раз объявлять эвакуацию и мобилизацию? Или что делать? Рыть окопы и противотанковые рвы по всей границе? Напомню, что у нас сухопутная граница с РФ почти 2000 км + с Белоруссией 758 км. Откуда будет нападение кто-то точно знал? Такую подготовку не скроешь. Наша подготовка на каком-то участке привела бы просто к соотв. изменению планов росс. армии.
Президент не для того, щоб знімати відосіки для рейтингу, а якраз для того щоб приймати такі непопулярні рішення. Не прийняв - винуватий. І немає тут ніяких "але".
*"рити окопи" - це звичайно образно. Є багато методів підготовки оборони, військові їх прекрасно знають.
Главная подготовка к войне - вооружение и, вообще, создание боеспособной армии (как показала жизнь, второе было сделано). О возможности вооружения я писал.
Подготовка непосредственно перед началом войны - всеобщая мобилизация. Считаете, в нашей конкретной ситуации это следовало сделать? Я лично сомневаюсь.
"Рыть окопы" - В каких местах 3000-км границы?
Які "непопулярні рішення" треба було приймати?
Достатньо було прикрити напрямок на півночі, тобто укріпити укріп район по колишньому кордоні з РП по річці Ірпінь.
Не розміновувати кримський перешийок, а навпаки укріпити, як це під Авдієвкою, мінімум зусиль - максимум ефекта.
Непопулярні, це ті що корисні для держави, але не корисні для рейтингу серед 73% тих що галасували
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flyman
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Додано: Сер 20 лип, 2022 10:52
flyman написав:
Розформував, розмінував ... готовився одним словом не покладаючи рук.
Розмінував? Так вже доказано що ніхто нічого не розмінував. Є відео де оркі проходять через КПП, є відео де вони розміновують. Десь щось не спрацювали, десь чогось не врахували. Готовились за мало? Звістно. Всі такі хитрі заднім числом. Короче старая песня.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 10:58
flyman написав:
...........
Достатньо було прикрити напрямок на півночі, тобто укріпити укріп район по колишньому кордоні з РП по річці Ірпінь.
Не розміновувати кримський перешийок, а навпаки укріпити, як це під Авдієвкою, мінімум зусиль - максимум ефекта.
Непопулярні, це ті що корисні для держави, але не корисні для рейтингу серед 73% тих що галасували
Чому саме в цьому місці, а не східніше чи західніше? Чому не в районі Сум чи Харкова, чи ще де-небудь?
В сотий раз - у Вас є докази, що кримський перешийок дійсно було розміновано чи знов "клуб ОБС"?
Про непопулярні рішення можна конкретніше, а не "бла-бла-бла"? Які саме?
Наприклад: " За січень місяць зарплату не виплачуємо, всі гроші підуть на закупівлю озброєння"?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 20 лип, 2022 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:02
sequence написав:
видел видео с ямками от попаданий на Антоновском. Ничего эпического, явно ударной мощи не хватает. Бригада ремонтников с цементом за час-два исправят, стоимость ремонта в 100 раз дешевле дорогущих ракет, из которых часть сбивают.
Для моста нужна серия бомб, типа ФАБ-500 или целиться в опоры. Или диверсанты с взрывчаткой.
там смысл был не в ударах по мосту, целились в то что по нему едет. Мост удобная мишень - у него четкие gps координаты. И с него некуда деться, разве что в Днепр нырнуть.
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vitaliian
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:04
Оборонні споруди - один з ключових елементів підготовки до оборони.
ЛАД написав: andrijk777 написав:
Так, потрібно було рити окопи.
ЛАД написав:
О предупреждениях Запада.
А Вы не помните, что ещё прошлой весной проводились очень большие росс. учения у наших границ и США и др. "высказывали сильное беспокойство" по этому поводу? Потом такое же было осенью. Мы должны были каждый раз объявлять эвакуацию и мобилизацию? Или что делать? Рыть окопы и противотанковые рвы по всей границе? Напомню, что у нас сухопутная граница с РФ почти 2000 км + с Белоруссией 758 км. Откуда будет нападение кто-то точно знал? Такую подготовку не скроешь. Наша подготовка на каком-то участке привела бы просто к соотв. изменению планов росс. армии.
Президент не для того, щоб знімати відосіки для рейтингу, а якраз для того щоб приймати такі непопулярні рішення. Не прийняв - винуватий. І немає тут ніяких "але".
*"рити окопи" - це звичайно образно. Є багато методів підготовки оборони, військові їх прекрасно знають.
Главная подготовка к войне - вооружение и, вообще, создание боеспособной армии (как показала жизнь, второе было сделано). О возможности вооружения я писал.
Подготовка непосредственно перед началом войны - всеобщая мобилизация. Считаете, в нашей конкретной ситуации это следовало сделать? Я лично сомневаюсь.
"Рыть окопы" - В каких местах 3000-км границы?
Які "непопулярні рішення" треба було приймати?
"Рыть окопы" - В каких местах 3000-км границы? - перед містами, перед мостами, формувати блок-пости на транспортних магістралях і т.д., я не воєнний експерт. Але я на 100% впевнений що це дозволило б значно ефективніше сьогодні оборонятись і не дозволило б ворогу захопити такі значні території.
Які "непопулярні рішення" треба було приймати? - рити окопи, я ж написав.
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andrijk777
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