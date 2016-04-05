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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:07
vitaliian написав: sequence написав:
видел видео с ямками от попаданий на Антоновском. Ничего эпического, явно ударной мощи не хватает. Бригада ремонтников с цементом за час-два исправят, стоимость ремонта в 100 раз дешевле дорогущих ракет, из которых часть сбивают.
Для моста нужна серия бомб, типа ФАБ-500 или целиться в опоры. Или диверсанты с взрывчаткой.
там смысл был не в ударах по мосту, целились в то что по нему едет
. Мост удобная мишень - у него четкие gps координаты. И с него некуда деться, разве что в Днепр нырнуть.
По Вашей ссылке в viewtopic.php?p=5461247#p5461247
цель была вообще не мост. Это логичнее чем то, что Вы написали.
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ЛАД
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:10
andrijk777 написав:
Оборонні споруди - один з ключових елементів підготовки до оборони.
ЛАД написав: andrijk777 написав:
......Так, потрібно було рити окопи.
Президент не для того, щоб знімати відосіки для рейтингу, а якраз для того щоб приймати такі непопулярні рішення. Не прийняв - винуватий. І немає тут ніяких "але".
*"рити окопи" - це звичайно образно. Є багато методів підготовки оборони, військові їх прекрасно знають.
Главная подготовка к войне - вооружение и, вообще, создание боеспособной армии (как показала жизнь, второе было сделано). О возможности вооружения я писал.
Подготовка непосредственно перед началом войны - всеобщая мобилизация. Считаете, в нашей конкретной ситуации это следовало сделать? Я лично сомневаюсь.
"Рыть окопы" - В каких местах 3000-км границы?
Які "непопулярні рішення" треба було приймати?
"Рыть окопы" - В каких местах 3000-км границы? - перед містами, перед мостами, формувати блок-пости на транспортних магістралях і т.д., я не воєнний експерт. Але я на 100% впевнений що це дозволило б значно ефективніше сьогодні оборонятись і не дозволило б ворогу захопити такі значні території.
Які "непопулярні рішення" треба було приймати? - рити окопи, я ж написав.
"Линия Мажино"? На 3000 км???
Сколько лет и средств надо"?
Я уж не буду обсуждать эффективность.
Просто "окопы" - как мёртвому припарки.
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ЛАД
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:11
vitaliian написав:
..
там смысл был не в ударах по мосту, целились в то что по нему едет
. ..
)))
без комментариев, хотя не, есть один:
Как там, попали "в то что едет"? )))
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:13
ЛАД написав:
Это логичнее чем то, что Вы написали.
прошу вас, не превращайтесь в Костю, бессмысленно цепляться к словам - его парафия. Главный посыл что целью был не мост.
sequence написав:
без комментариев, хотя не, есть один:
Как там, попали "в то что едет"? )
еще один профессиональный спрощик. вам диалоги с местных пабликов прикрепить? вчера здесь вообще писали что по мосту не стреляли. Много форумчан это оспаривало? Любая деза вам заходит на ура.
До этого со мной все спорили что уход русни с киевской области не был связан с переговорами в Стамбуле. Просто так совпало. Спустя 4 месяца пуйло проговорилось что таки какой то договор был. Я даже знаю примерно какой.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 20 лип, 2022 11:22, всього редагувалось 8 разів.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:17
andrijk777 написав:Оборонні споруди - один з ключових елементів підготовки до оборони.
"Рыть окопы" - В каких местах 3000-км границы? - перед містами, перед мостами, формувати блок-пости на транспортних магістралях і т.д., я не воєнний експерт. Але я на 100% впевнений що це дозволило б значно ефективніше сьогодні оборонятись і не дозволило б ворогу захопити такі значні території.
Які "непопулярні рішення" треба було приймати? - рити окопи, я ж написав.
Ключеве тут "я не воєнний експерт". Ще є один нюанс. Чого Ви цього не вимагали до початку війни? Чому не виходили на мітінги? Хоча я розумію що це марно. Все по кругу. Вже в сотий раз.
Коли в черговий раз заладите цю шнягу? Через 50 постів, чи через 100?
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:20
ЛАД написав:
"Рыть окопы" - В каких местах 3000-км границы?
Які "непопулярні рішення" треба було приймати?
Дурaк, раcсеяне вторглись к нам по дорогам общего пользования.
Я вот не понимаю моджерацию этого форума, столько российских ботов которые круглосуточно пишут сюда пророссийские нарративы. И их не банят.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:22
vitaliian написав:
А до этого со мной все спорили что уход русни с киевской области не был связан с переговорами в Стамбуле. Просто так совпало. Спустя 4 месяца пуйло проговорилось что таки какой то договор был.
Т.е Вы на 1000% поверили пуйлу. Кстати почитайте оригинал, внимательно почитайте. Где он такое заявлял? Все переговоры закончились лишь одной договоренностью. Что договорились договариваться. Не больше.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:23
otg написав: vitaliian написав:
А до этого со мной все спорили что уход русни с киевской области не был связан с переговорами в Стамбуле. Просто так совпало. Спустя 4 месяца пуйло проговорилось что таки какой то договор был.
Т.е Вы на 1000% поверили пуйлу. Кстати почитайте оригинал, внимательно почитайте. Где он такое заявлял? Все переговоры закончились лишь одной договоренностью. Что договорились договариваться. Не больше.
я верю людям которые были на тот момент в ТРО. Это мои друзья и соседи. Было очень глупо нагнать 40ка км колону техники чтобы убить 1к мирных жителей и затем вывести войска. Но для вас конечно всё логично.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 20 лип, 2022 11:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:25
BIGor написав:
Дурaк, раcсеяне вторглись к нам по дорогам общего пользования.
Еще один эксперт экстракласса. Что надо было сделать на дорогах общего пользования что б не вторглись? Почему не подсказали до вторжения?
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:26
otg написав:
Готовились за мало? Звістно. Всі такі хитрі заднім числом. Короче старая песня.
З одного боку це справедливо.
А з іншого є відповідальність. Є люди які за це відповідають(і президент в цьому числі). У них є більше інформації, у них є спецслужби. Це їх робота - готуватись достатньо
, а не відосіки знімати.
Надіятись на "авось пронесе" - це не той рівень управління.
Це серйозні помилки вищого керівництва держави(і Зеленського в першу чергу) і люди(виборці) це повинні розуміти. А то зараз дуже багато людей "восхищаются" Зеленським і його "героїзмом".
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