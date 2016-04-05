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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:31
andrijk777 написав: otg написав:
Готовились за мало? Звістно. Всі такі хитрі заднім числом. Короче старая песня.
З одного боку це справедливо.
А з іншого є відповідальність. Є люди які за це відповідають(і президент в цьому числі). У них є більше інформації, у них є спецслужби. Це їх робота - готуватись достатньо
, а не відосіки знімати.
Надіятись на "авось пронесе" - це не той рівень управління.
Це серйозні помилки вищого керівництва держави(і Зеленського в першу чергу) і люди(виборці) це повинні розуміти. А то зараз дуже багато людей "восхищаются" Зеленським і його "героїзмом".
Открою Вам маленький секрет. Кто бы не был на чоли влади допустил бы точно такие ошибки. Может еще больше. Кроме того Вы же посмотрите сколько было предательств. Это только то что вылезло наружу, а сколько еще вскроется. Естественно все должны нести ответственность, в т.ч и президент. Оценку его ответственности делают люди на выборах. Дай бог что б они состоялись. Или Вы как прапорщик будете рассказывать про 77% тупых кто голосовал?
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:35
vitaliian написав:
какой накуй жест. ТРО видело какое количество войск вышло. Их неделю выводили. Такое количество войск не заводят чтобы через месяц просто так вывести. Почему-то "изменились планы" аккуратно к встрече в Стамбуле.
Ладно поехали. "Жест доброй воли" не делают в одностороннем порядке. Слушаю от Вас. Какие уступки мы им предоставили???????
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:36
ЛАД написав:
"Линия Мажино"? На 3000 км???
Сколько лет и средств надо"?
Я уж не буду обсуждать эффективность.
Просто "окопы" - как мёртвому припарки.
Що ви як попугай з тими 3000 км?Наступ противника відбувався на ширині в 3000 км???
Ні. Наступали по дорогах. Ширина дороги яка? 50 метрів!!!!!
Важко укріпитись на 50 метрах фронту?
Не мисліть категоріями 2 світової. Гітлер використав 4,3 мільйони солдатів 22 червня 1941. Скільки солдат використав путлер?
Путлер не міг швидко
наступати не по дорогах, тому що йому банально не вистачило б солдат/техніки і це очевидно було до 24 лютого.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:37
otg написав:
Слушаю от Вас. Какие уступки мы им предоставили???????
я вам что то должен? когда буду должен тогда и приходите. А пока что я пишу только то что считаю нужным. В хронологии событий эти уступки видно.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 20 лип, 2022 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:40
vitaliian написав:
.. Много форумчан это оспаривало? Любая деза вам заходит на ура.
я в срачах решил не участвовать, извините.
В данном случае основная цель - мост, но средство в виде Хаймарс для мостов не предназначено даже по характеристикам и перечню задач. Если/когда передадут более мощные боеприпасы, то задача будет выполнена.
Также Хаймарс не предназначен для ловли колонн на марше в глубоком тылу без должного целеуказания. Правильная постановка задачи - "места скопления"
Очень крутая вундервафля, и начало ее применения радует.
Ладно, vitaliian не буду вам мешать ))
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:40
vitaliian написав: otg написав:
Слушаю от Вас. Какие уступки мы им предоставили???????
я вам что то должен? когда буду должен тогда и приходите. А пока что я пишу только то что считаю нужным.
Рассмешили. Я понял, ответа у Вас нет. Просто Ваши предположение разбились в дребезги. Ладно не обежайтесь. Вы здесь на ветке один из наиболее адекватных участников.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:43
otg написав:
Открою Вам маленький секрет. Кто бы не был на чоли влади допустил бы точно такие ошибки. Может еще больше. Кроме того Вы же посмотрите сколько было предательств. Это только то что вылезло наружу, а сколько еще вскроется. Естественно все должны нести ответственность, в т.ч и президент. Оценку его ответственности делают люди на выборах. Дай бог что б они состоялись. Или Вы как прапорщик будете рассказывать про 77% тупых кто голосовал?
Цікаво, а "может еще больше." це які?
Предательство - це не вина Зеленського.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:45
sequence написав: vitaliian написав:
.. Много форумчан это оспаривало? Любая деза вам заходит на ура.
я в срачах решил не участвовать, извините.
В данном случае основная цель - мост, но средство в виде Хаймарс для мостов не предназначено даже по характеристикам и перечню задач. Если/когда передадут более мощные боеприпасы, то задача будет выполнена.
Также Хаймарс не предназначен для ловли колонн на марше в глубоком тылу без должного целеуказания. Правильная постановка задачи - "места скопления"
Очень крутая вундервафля, и начало ее применения радует.
Ладно, vitaliian не буду вам мешать ))
Якби мости через Дніпро можна обстрілювати звичайною артилерією.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:45
otg написав:
Я понял, ответа у Вас нет.
ответ есть, доказательств документальных нет. Вас это рассмешило... но их нет и у вас. Или только я должен собирать по всему интернету инфу и всем что то доказывать? Спор изначально зашел о том, кто во что верит. Верите в добрую волю или в то что войска рф вышли наполовину разбитыми? ваше право. Я знаю что причина их вывода другая. Слишком много их вышло для того или для другого.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 20 лип, 2022 11:58, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:48
flyman написав:
..
Якби мости через Дніпро можна обстрілювати звичайною артилерією.
я вам один вопрос задам с подвохом. Вражина, имея средства поражения значительно мощнее Хаймарсов, мосты через Днепр не трогает. Не знаете чего?
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