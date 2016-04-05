Додано: Сер 20 лип, 2022 11:31

andrijk777 написав: otg написав: Готовились за мало? Звістно. Всі такі хитрі заднім числом. Короче старая песня. Готовились за мало? Звістно. Всі такі хитрі заднім числом. Короче старая песня.

З одного боку це справедливо.

А з іншого є відповідальність. Є люди які за це відповідають(і президент в цьому числі). У них є більше інформації, у них є спецслужби. Це їх робота - готуватись достатньо, а не відосіки знімати.

Надіятись на "авось пронесе" - це не той рівень управління.

Це серйозні помилки вищого керівництва держави(і Зеленського в першу чергу) і люди(виборці) це повинні розуміти. А то зараз дуже багато людей "восхищаются" Зеленським і його "героїзмом". З одного боку це справедливо.А з іншого є відповідальність. Є люди які за це відповідають(і президент в цьому числі). У них є більше інформації, у них є спецслужби., а не відосіки знімати.Надіятись на "авось пронесе" - це не той рівень управління.Це серйозні помилки вищого керівництва держави(і Зеленського в першу чергу) і люди(виборці) це повинні розуміти. А то зараз дуже багато людей "восхищаются" Зеленським і його "героїзмом".

Открою Вам маленький секрет. Кто бы не был на чоли влади допустил бы точно такие ошибки. Может еще больше. Кроме того Вы же посмотрите сколько было предательств. Это только то что вылезло наружу, а сколько еще вскроется. Естественно все должны нести ответственность, в т.ч и президент. Оценку его ответственности делают люди на выборах. Дай бог что б они состоялись. Или Вы как прапорщик будете рассказывать про 77% тупых кто голосовал?