Додано: Сер 20 лип, 2022 12:04

vitaliian написав: ответ есть, доказательств документальных нет. Вас это рассмешило... но их нет и у вас. Или только я должен собирать по всему интернету инфу и всем что то доказывать? Спор изначально зашел о том, кто во что верит. Верите в добрую волю или в то что войска рф вышли наполовину разбитыми? ваше право. Я знаю что причина их вывода другая. Слишком много их вышло. ответ есть, доказательств документальных нет. Вас это рассмешило... но их нет и у вас. Или только я должен собирать по всему интернету инфу и всем что то доказывать? Спор изначально зашел о том, кто во что верит. Верите в добрую волю или в то что войска рф вышли наполовину разбитыми? ваше право. Я знаю что причина их вывода другая. Слишком много их вышло.

Ну естественно нет. Я не был в Стамбуле. Подтвердить или опровергнуть на 100% могут лишь присутствующие на тех переговорах. Я просто имею кое-какую инфу из стана врага. Решение вывести войска было принято еще до Стамбула. Причина не в том что они все там наголо были разбиты. Вы совершенно правильно пишите что вышло дофига их войск и наши не трогали. Не трогали потому что сами офигели и очень рады были что те уходят. Я исхожу лишь из логики -договорняк как правило имеет двустороннюю направленность. Не думаю что Вы верите в версию флаймана. Она же примитивна.