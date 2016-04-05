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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:51
sequence написав: flyman написав:
..
Якби мости через Дніпро можна обстрілювати звичайною артилерією.
я вам один вопрос задам с подвохом. Вражина, имея средства поражения значительно мощнее Хаймарсов, мосты через Днепр не трогает. Не знаете чего?
Ви про міст в Черкасах?
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flyman
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:51
andrijk777 написав:
Предательство - це не вина Зеленського.
Зайдіть на сторінку Охрименко. Він економіст ніякий, але де що читав з історії. Послухайте. До речі президент з себе вини не знімає, тому доказ відставка Венедіктової та Баканова. Тільки не розказуйте порошенківскій бред. Вони звільнені рівно по тій причині що багато їх підлеглих виявилися колаборантами. Але хто би не був при владі ця кількість не була би менша. Ще раз, послухайте Охрименко.
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otg
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:57
flyman написав:
Ви про міст в Черкасах?
в затоке.
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vitaliian
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:57
flyman написав: sequence написав: flyman написав:
..
Якби мости через Дніпро можна обстрілювати звичайною артилерією.
я вам один вопрос задам с подвохом. Вражина, имея средства поражения значительно мощнее Хаймарсов, мосты через Днепр не трогает. Не знаете чего?
Ви про міст в Черкасах?
Любой. Калибры с Искандерами достанут всюду. Боевая часть в разы мощнее Хаймарсов, точность схожая, но никто (пока) по мостам, кроме Затоки не шмалял.
Даже на Затоку жд мост ушло штук 10 ракет с сомнительным ущербом.
Я весь этот спич к чему веду - ракетами можно стрелять только по опорам, но тогда точность должна быть ну просто песец. Все остальное, ИМХО, больше покошмарить.
Буду рад ошибиться
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sequence
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1
Додано: Сер 20 лип, 2022 12:01
otg написав: andrijk777 написав:
Предательство - це не вина Зеленського.
Зайдіть на сторінку Охрименко. Він економіст ніякий, але де що читав з історії. Послухайте. До речі президент з себе вини не знімає, тому доказ відставка Венедіктової та Баканова. Тільки не розказуйте порошенківскій бред. Вони звільнені рівно по тій причині що багато їх підлеглих виявилися колаборантами. Але хто би не був при владі ця кількість не була би менша. Ще раз, послухайте Охрименко.
І до чого тут Венедиктова і Баканов?
Чому не Єрамак/Татаров?
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flyman
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2
Додано: Сер 20 лип, 2022 12:04
sequence написав:
но никто (пока) по мостам, кроме Затоки не шмалял.
Мда... Крылатые ракеты прилетали по мостам в Запорожье и Днепре.
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Витаха
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Додано: Сер 20 лип, 2022 12:04
vitaliian написав:
ответ есть, доказательств документальных нет. Вас это рассмешило... но их нет и у вас. Или только я должен собирать по всему интернету инфу и всем что то доказывать? Спор изначально зашел о том, кто во что верит. Верите в добрую волю или в то что войска рф вышли наполовину разбитыми? ваше право. Я знаю что причина их вывода другая. Слишком много их вышло.
Ну естественно нет. Я не был в Стамбуле. Подтвердить или опровергнуть на 100% могут лишь присутствующие на тех переговорах. Я просто имею кое-какую инфу из стана врага. Решение вывести войска было принято еще до Стамбула. Причина не в том что они все там наголо были разбиты. Вы совершенно правильно пишите что вышло дофига их войск и наши не трогали. Не трогали потому что сами офигели и очень рады были что те уходят. Я исхожу лишь из логики -договорняк как правило имеет двустороннюю направленность. Не думаю что Вы верите в версию флаймана. Она же примитивна.
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otg
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Додано: Сер 20 лип, 2022 12:07
otg написав:
Не трогали потому что сами офигели и очень рады были что те уходят.
здесь возможны варианты, рады конечно были. В Ирпене тогда 36 тро погибло, это помимо ВСУ. Не трогали потому, что их было намного больше. Очень много. А почему решили уйти, вы так не написали.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 20 лип, 2022 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 12:08
Витаха написав: sequence написав:
но никто (пока) по мостам, кроме Затоки не шмалял.
Мда... Крылатые ракеты прилетали по мостам в Запорожье и Днепре.
забыл, каюсь. Но и там серьезных повреждений не нанесли, мосты работают, надеюсь, можете поправить.
В Затоку прилетало много, запомнилось.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 12:08
vitaliian написав:
здесь возможны варианты, рады конечно были. Не трогали потому, что их было намного больше. А почему решили уйти вы так не написали.
Хорошо я напишу, но прежде хочу увидеть Вашу версию.
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