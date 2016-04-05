Додано: Сер 20 лип, 2022 12:32

vitaliian написав: otg написав: vitaliian написав: здесь возможны варианты, рады конечно были. Не трогали потому, что их было намного больше. А почему решили уйти вы так не написали. здесь возможны варианты, рады конечно были. Не трогали потому, что их было намного больше. А почему решили уйти вы так не написали. Хорошо я напишу, но прежде хочу увидеть Вашу версию. Хорошо я напишу, но прежде хочу увидеть Вашу версию.

чтобы меня забанили за роспропаганду. нет. спасибо. Вы же понимаете если агрессор отводит такой большой контингент без мирного соглашения, значит мы что то делаем (или обещаем сделать) взамен? Крыса даже порты не готов за просто так разблокировать, хотя к войне они отношения не имеют.



Иначе придется поверить в благотворительность или в то что мы их разбили. Подожду пока кто то из участников проговорится. чтобы меня забанили за роспропаганду. нет. спасибо. Вы же понимаете если агрессор отводит такой большой контингент без мирного соглашения, значит мы что то делаем (или обещаем сделать) взамен? Крыса даже порты не готов за просто так разблокировать, хотя к войне они отношения не имеют.Иначе придется поверить в благотворительность или в то что мы их разбили. Подожду пока кто то из участников проговорится.

Ну можете в личку, если так боитесьХорошо что я не боюсь банов. Нет там никакой благотворительности и никакой рашистской пропаганды. Кто то из экспертов рассказывал. Пуйло был уверен в том что ему рассказали ФСБ и ГРУ, что возьмет Киев за 3 дня. Когда "операция" затянулась и он понял что не уничтожив Киев как Волноваху он его не возмет, тем более не было хрестоматийного превосходства в силах один к пяти, они понесли огромные потери и один из объектов влияния убедил его свернуть операцию на Севере и изменить цели операции. Т.е они решили что сосредоточив 5-кратный перевес в Донбассе и на Юге он отберет Донбасс, а если получится Юг вплоть до выхода к Приднестровью. Местные экономисты ему рассказали что перекрыв выход к морю, Украина все равно рано или поздно загнется и даже не завоевав ее сейчас потом можно прибрать голыми руками. Вот и все, никаких договорняков не было.