Це потрібно бути експертом, щоб додуматись до елементарного - перекрити асфальтовані дороги бетонними їжаками (у лютому-березні, коли полями проїхати було неможливо)? Дивно, що ви у 2019 про експертів не переживали, понавибирали катлєт, весільних фотографів, акторів, клоунів... Коротше кажучи переклали хвору державу з операційного столу хірурга до слюсаря - нехай дитя вчиться, може не заріже. Катастрофічна безвідповідальність.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 20 лип, 2022 12:10, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:здесь возможны варианты, рады конечно были. Не трогали потому, что их было намного больше. А почему решили уйти вы так не написали.
Хорошо я напишу, но прежде хочу увидеть Вашу версию.
чтобы меня забанили за роспропаганду. нет. спасибо. Вы же понимаете если агрессор отводит такой большой контингент без мирного соглашения, значит мы что то АДЕКВАТНОЕ делаем (или обещаем сделать) взамен? Крыса даже порты не готов за просто так разблокировать, хотя к войне они отношения не имеют.
Иначе придется поверить в благотворительность или в то что мы их разбили. Подожду пока кто то из участников проговорится.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 лип, 2022 12:19, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:"Линия Мажино"? На 3000 км??? Сколько лет и средств надо"? Я уж не буду обсуждать эффективность. Просто "окопы" - как мёртвому припарки.
Орки рили десятки километрів в київських лісах просто так, щоб не бити байдики, а зараз тягнуть бетонні блоки з Криму в Херсон. Спеціально почитав про оборону Харкова - там чорним по білому написано, що з першого дня окопи рятували нацгвардійців від авіаударів. Ці окопи не з неба впали, а були кимось і при комусь збудовані. В мене єдине питання - скільки оборонних споруд, за межами зони ООС, було збудовано при найвеличнішому? Я в інеті нічого не знайшов.
otg написав:Еще один эксперт экстракласса. Что надо было сделать на дорогах общего пользования что б не вторглись? Почему не подсказали до вторжения?
Це потрібно бути експертом, щоб додуматись до елементарного - перекрити асфальтовані дороги бетонними їжаками (у лютому-березні, коли полями проїхати було неможливо)? Дивно, що ви у 2019 про експертів не переживали, понавибирали катлєт, весільних фотографів, акторів, клоунів... Коротше кажучи переклали хвору державу з операційного столу хірурга до слюсаря - нехай дитя вчиться, може не заріже. Катастрофічна безвідповідальність.
Ви часом з Яценюком стіну не будували? Що ж ви таку феноменальну ідею не підказали в Січні?
Підказувати "експертам"? Ще раз, вторгнення відбувалось по асфальтованих дорогах, де стіни не передбачені, "експерти" навіть загородження з їжаків не додумались виконати, не кажучи вже про інші заходи. Порох формував бригаду для прикриття Києва, а ЗЕ її розформував Щось подібне вчудили і на перешийку. Отрицательно готовились.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 20 лип, 2022 12:34, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:здесь возможны варианты, рады конечно были. Не трогали потому, что их было намного больше. А почему решили уйти вы так не написали.
Хорошо я напишу, но прежде хочу увидеть Вашу версию.
чтобы меня забанили за роспропаганду. нет. спасибо. Вы же понимаете если агрессор отводит такой большой контингент без мирного соглашения, значит мы что то делаем (или обещаем сделать) взамен? Крыса даже порты не готов за просто так разблокировать, хотя к войне они отношения не имеют.
Иначе придется поверить в благотворительность или в то что мы их разбили. Подожду пока кто то из участников проговорится.
Ну можете в личку, если так боитесь Хорошо что я не боюсь банов. Нет там никакой благотворительности и никакой рашистской пропаганды. Кто то из экспертов рассказывал. Пуйло был уверен в том что ему рассказали ФСБ и ГРУ, что возьмет Киев за 3 дня. Когда "операция" затянулась и он понял что не уничтожив Киев как Волноваху он его не возмет, тем более не было хрестоматийного превосходства в силах один к пяти, они понесли огромные потери и один из объектов влияния убедил его свернуть операцию на Севере и изменить цели операции. Т.е они решили что сосредоточив 5-кратный перевес в Донбассе и на Юге он отберет Донбасс, а если получится Юг вплоть до выхода к Приднестровью. Местные экономисты ему рассказали что перекрыв выход к морю, Украина все равно рано или поздно загнется и даже не завоевав ее сейчас потом можно прибрать голыми руками. Вот и все, никаких договорняков не было.
Schmit написав:Підказувати "експертам"? Ще раз, вторгнення відбувалось по асфальтованих дорогах, де стіни не передбачені, "експерти" навіть загородження з їжаків не додумались виконати, не кажучи вже про інші заходи.
Ви і вправду вірите що в 21 столітті іжаки це страшна перешкода? Коктейлі молотова часом не робили?
Schmit написав:Підказувати "експертам"? Ще раз, вторгнення відбувалось по асфальтованих дорогах, де стіни не передбачені, "експерти" навіть загородження з їжаків не додумались виконати, не кажучи вже про інші заходи.
Ви і вправду вірите що в 21 столітті іжаки це страшна перешкода? Коктейлі молотова часом не робили?
Це перешкоди, які зупиняють колону на короткий час (якщо це багатотонні бетонні їжаки, то на не такий вже і короткий), якого достатньо, щоб накрити Вільхою. Ой, і тут прокол - не зробили ж.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 20 лип, 2022 12:40, всього редагувалось 1 раз.
otg написав:Вот и все, никаких договорняков не было
а зачем наши ездили в Стамбул, ок пообедать Долма. если так почему больше не ездят, ок Долма подорожала. Вспомните сколько до Стамбула было "консультаций". О них чуть ли не каждый день по марафону трубили. После Стамбула резко всё заглохло. Договорились больше не договариваться?
otg написав:огда "операция" затянулась и он понял что не уничтожив Киев как Волноваху он его не возмет, тем более не было хрестоматийного превосходства в силах один к пяти, они понесли огромные потери и один из объектов влияния убедил его свернуть операцию на Севере и изменить цели операции.
Всё же ваша версия что они ушли "униженные и обиженные". В этом пазле не хватает деталек.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 лип, 2022 12:42, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:а зачем наши ездили в Стамбул, ок пообедать Долма. если так почему больше не ездят, Долма подорожала? Вспомните сколько до Стамбула было консультаций. О них чуть ли не каждый день по марафону трубили.
Ситуация все же была тяжелая. Наши и в Беларусь ездили и даже обещали что то оркам. Сейчас ситуация изменилась. Начало поступать западное оружие, да и пришло понимание что орками договариваться бесполезно. Куча экспертов говорят о том что если сейчас заключить перемирие это для оркостана лишь передышка и время для перегруппировки, собрать дополнительные силы что бы ударить вновь.