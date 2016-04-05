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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 20 лип, 2022 12:45
otg написав: vitaliian написав:
а зачем наши ездили в Стамбул, ок пообедать Долма. если так почему больше не ездят, Долма подорожала? Вспомните сколько до Стамбула было консультаций. О них чуть ли не каждый день по марафону трубили.
Ситуация все же была тяжелая. Наши и в Беларусь ездили и даже обещали что то оркам.
именно. Иначе бы с нами даже не разговаривали. Поэтому цена которую мы заплатили за отвод войск с Севера была адекватна
тому тяжелому положению в котором мы тогда оказались. Предлагаю закончить на эту тему пока не появится в сми инсайд.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 12:46
vitaliian написав:
а зачем наши ездили в Стамбул
У меня лично не хватает фантазии, даже зрадофильской, придумать о чём могли договориться. Склоняюсь что всё таки к тому, что не решились брать штурмом Киев при том сопротивлении которое было оказано. Они понимали что вариант "как Мариуполь" не годится для европейской столицы (западные партнёры не поймут) да и не факт что сил хватит.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 12:46
vitaliian написав:
Всё же ваша версия что они ушли "униженные и обиженные". В этом пазле не хватает деталек.
Кто они? Войска? Так они ушли радостные. Умирать никто не хочет. Исключение отморозки, коих небольшой процент. Если Вы про Пуйло. Там нет эмоций, холодный расчет. Да не получилось, но мы перегруппируемся и все наверстаем через Донбасс и Юг.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 12:49
otg написав: vitaliian написав:
Всё же ваша версия что они ушли "униженные и обиженные". В этом пазле не хватает деталек.
Кто они? Войска? Так они ушли радостные. Умирать никто не хочет. Исключение отморозки, коих небольшой процент. Если Вы про Пуйло. Там нет эмоций, холодный расчет. Да не получилось, но мы перегруппируемся и все наверстаем через Донбасс и Юг.
я тогда мониторил их паблики, там такая зрада разогналась. Чуть ли не крыса напала и сразу же сама сдалась Украине. Шойгу вопще в гавне топили. Репутационные потери они понесли, а для крысы это хуже чем положить 50 тыс солдат.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 20 лип, 2022 12:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 12:50
vitaliian написав:
До этого со мной все спорили что уход русни с киевской области не был связан с переговорами в Стамбуле. Просто так совпало. Спустя 4 месяца пуйло проговорилось что таки какой то договор был. Я даже знаю примерно какой.
Оно просто придерживается первоначальной версии о "жесте доброй воли".
Не Вы ли здесь сообщили о том, что Ирпень чист примерно за неделю до того, как было объявлено о "жесте доброй воли" по результатам переговоров?
По личным наблюдениям, канонада в Киеве стала тише еще за пару дней до этого.
За пару дней до этого объявления было сообщение об освобождении Иванкова, которое можно явно трактовать, что южнее уже никого нет.
Решение явно было принято раньше, чем была возможность договориться.
Для такого решения не нужно, чтобы войска были наголову разбиты - достаточно осознания недостаточности сил для работы по всем направлениям одновременно. Попытка удара растопыренной ладонью оказалась слишком самоуверенной - пришлось на ходу менять стратегию.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 12:51
Сибарит написав:
Не Вы ли здесь сообщили о том, что Ирпень чист примерно за неделю до того, как было объявлено о "жесте доброй воли" по результатам переговоров?
у вас хорошая память) мне ближе точка зрения otg viewtopic.php?p=5461382#p5461382
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 20 лип, 2022 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 12:54
vitaliian написав:
Иначе бы с нами даже не разговаривали. Поэтому цена которую мы заплатили за отвод войск с Севера была адекватна
тому тяжелому положению в котором мы тогда оказались. Предлагаю закончить на эту тему пока не появится в сми инсайд.
Ок. Последнее. Если здесь искать зраду, то она бы могла быть в др. месте и в др. время. Я могу рассказать о чем могут быть торги. И это может быть ближе к правде. Орки могут отдать Херсон и Мелитополь с Бердянском в замен на Донецкую и Луганскую область целиком. При чем Вы даже не заметите что это договорняк. Все произойдет в результате ожесточенных боев.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 12:59
otg написав:
Я могу рассказать о чем могут быть торги.
о чём угодно, например о снятии санкций
это метод террористов - захватить заложников и требовать выкуп. Поэтому в версию что с севера ушли без выкупа не верю
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 20 лип, 2022 13:02, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 12:59
ЛАД написав:
Про непопулярні рішення можна конкретніше, а не "бла-бла-бла"? Які саме?
Наприклад: " За січень місяць зарплату не виплачуємо, всі гроші підуть на закупівлю озброєння"?
для початку потрібно були зменшити свої апетити для піаркомпанії з розбудови доріг на які витрачено 130 ярдів гривен за 2021 рік. коли в той же час на закупівлю та ремонт озброєння витрачено 20 ярдів.
мабуть вішати плакатики як будуються дороги для рейтингу краще аніж озброювати ЗСУ.
тим паче що розказував як потрібно перестати стріляти, знайти в очах мир та обплював армовір.
і що саме цікаво - влада обпльовує пороха але скільки дали своїх коштів на ЗСУ ці зеленські-єрмаки-татарови?
Востаннє редагувалось mephala
в Сер 20 лип, 2022 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 13:01
vitaliian написав:
я тогда мониторил их паблики, там такая зрада разогналась. Чуть ли не крыса напала и сразу же сама сдалась Украине. Шойгу вопще в гавне топили. Репутационные потери они понесли, а для крысы это хуже чем положить 50 тыс солдат.
Ну все репутационные потери компенсируются пропагандон ТВ. Вы посмотрите их ящик и за два дня будете восхищаться х-лом.
тем более там умеют так врать, что даже поражение преподносят как победа. Вы никогда не смотрели про остров Змеиный? Когда наши его утюжили и показывали видео, пропогандонТВ показало то же видео и сказало что это украинские войска высаживали свой десант, а доблестная рос. армия их всех уничтожила
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