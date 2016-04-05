Додано: Сер 20 лип, 2022 12:50

vitaliian написав: До этого со мной все спорили что уход русни с киевской области не был связан с переговорами в Стамбуле. Просто так совпало. Спустя 4 месяца пуйло проговорилось что таки какой то договор был. Я даже знаю примерно какой. До этого со мной все спорили что уход русни с киевской области не был связан с переговорами в Стамбуле. Просто так совпало. Спустя 4 месяца пуйло проговорилось что таки какой то договор был. Я даже знаю примерно какой.

Оно просто придерживается первоначальной версии о "жесте доброй воли".Не Вы ли здесь сообщили о том, что Ирпень чист примерно за неделю до того, как было объявлено о "жесте доброй воли" по результатам переговоров?По личным наблюдениям, канонада в Киеве стала тише еще за пару дней до этого.За пару дней до этого объявления было сообщение об освобождении Иванкова, которое можно явно трактовать, что южнее уже никого нет.Решение явно было принято раньше, чем была возможность договориться.Для такого решения не нужно, чтобы войска были наголову разбиты - достаточно осознания недостаточности сил для работы по всем направлениям одновременно. Попытка удара растопыренной ладонью оказалась слишком самоуверенной - пришлось на ходу менять стратегию.