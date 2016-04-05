RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1727172817291730
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:02

  otg написав:
  vitaliian написав: Иначе бы с нами даже не разговаривали. Поэтому цена которую мы заплатили за отвод войск с Севера была адекватна тому тяжелому положению в котором мы тогда оказались. Предлагаю закончить на эту тему пока не появится в сми инсайд.
Ок. Последнее. Если здесь искать зраду, то она бы могла быть в др. месте и в др. время. Я могу рассказать о чем могут быть торги. И это может быть ближе к правде. Орки могут отдать Херсон и Мелитополь с Бердянском в замен на Донецкую и Луганскую область целиком. При чем Вы даже не заметите что это договорняк. Все произойдет в результате ожесточенных боев. :)

Ну, если так и будет -- побыстрее бы...
Но один вопрос: а нафига им Л/Д НР? -- последние 8 лет туда особо денег не вливали (т.е. регион откровенно нафиг не нужным считался). Так, "шоб було" -- ради мифической "победы" для лехтората?..
_hunter
 
Повідомлень: 7055
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:04

  otg написав:Вы никогда не смотрели про остров Змеиный? Когда наши его утюжили и показывали видео, пропогандонТВ показало то же видео и сказало что это украинские войска высаживали свой десант, а доблестная рос. армия их всех уничтожила
я перестал это мониторить. Потому что уже ехала крыша. Сейчас стараюсь читать только общую аналитику. А сколько там кому накостыляли пропускаю мимо.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 лип, 2022 13:04, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13976
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2051 раз.
Подякували: 2892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:04

  _hunter написав:Но один вопрос: а нафига им Л/Д НР? -- последние 8 лет туда особо денег не вливали (т.е. регион откровенно нафиг не нужным считался). Так, "шоб було" -- ради мифической "победы" для лехтората?..

Ну так это был главный инфоповод в речи вЯликого, надо выполнять, пацан сказал - пацан сделал.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 755
З нами з: 10.10.12
Подякував: 41 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:04

  vitaliian написав:Россия готова организовать коридор для экспорта украинского зерна и прочего продовольствия морскими путями, в обмен на отмену санкций на экспорт российских товаров и финансовые платежи. https://ua.news/ru/world/putyn-nazval-n ... kyh-portov
[/quote]Это все хр-ня. Товарищи как всегда хотят обмануть. Уверен как только будет снято минирование они под торговые суда попытаются высадить десант и захватить весь Юг. При этом выторговать отмену санкций. Они воодушевлены как съехали по турбине и удобрениям и уверены что здесь дожмут.
otg
 
Повідомлень: 2908
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:05

  _hunter написав:Но один вопрос: а нафига им Л/Д НР? -- последние 8 лет туда особо денег не вливали
чтобы на что то обменять. Зачем террористу заложники, не усыновлять же. Крым я так понимаю обмену не подлежит. А остальное продаётся.
  otg написав:Они воодушевлены как съехали по турбине и удобрениям и уверены что здесь дожмут.
по турбине и газу в целом Европа не защищена. Поэтому получила по мягкому месту. Я так понимаю к зиме ещё получит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 лип, 2022 13:13, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13976
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2051 раз.
Подякували: 2892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:08

  _hunter написав:Ну, если так и будет -- побыстрее бы...
Но один вопрос: а нафига им Л/Д НР? -- последние 8 лет туда особо денег не вливали (т.е. регион откровенно нафиг не нужным считался). Так, "шоб було" -- ради мифической "победы" для лехтората?..
Им он нафиг не нужен, но пуйлу нужно будет объявить о победе. Хоть какой. Вот "освобождение" Донбасса будет той победой. Но пока они надеяться что добьются большего. Вернее пуйлу обещают некоторые товарищи :)
otg
 
Повідомлень: 2908
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:11

  sequence написав:видел видео с ямками от попаданий на Антоновском. Ничего эпического, явно ударной мощи не хватает. Бригада ремонтников с цементом за час-два исправят, стоимость ремонта в 100 раз дешевле дорогущих ракет, из которых часть сбивают.
Для моста нужна серия бомб, типа ФАБ-500 или целиться в опоры. Или диверсанты с взрывчаткой.

Судя по свежему видео, там не то что за "час-два исправят", а ещë 2-3 таких ракетных удара и про проезд через мост можно забыть.
Витаха
 
Повідомлень: 362
З нами з: 11.10.10
Подякував: 4 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:12

  otg написав:но пуйлу нужно будет объявить о победе. Хоть какой. Вот "освобождение" Донбасса будет той победой
я так думал до 9 мая. но парада победы в Мариуполе не провели, и рос сми Мариуполь большой победой не считает. Потому что победу нельзя будет потом продать/обменять.
Первоначально конструкторы предложили назвать новый автомобиль "Родина". По легенде, узнав о том, Сталин спросил шутливо у них : "И почём "Родину" продавать думаете ? " Конструкторы смутились. В ответ вождь предложил назвать новый автомобиль "Победа".
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13976
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2051 раз.
Подякували: 2892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:14

  lapay написав:
  ЛАД написав:"Линия Мажино"? На 3000 км???
Сколько лет и средств надо"?
Я уж не буду обсуждать эффективность.
Просто "окопы" - как мёртвому припарки.

Орки рили десятки километрів в київських лісах просто так, щоб не бити байдики, а зараз тягнуть бетонні блоки з Криму в Херсон.
Спеціально почитав про оборону Харкова - там чорним по білому написано, що з першого дня окопи рятували нацгвардійців від авіаударів. Ці окопи не з неба впали, а були кимось і при комусь збудовані.
В мене єдине питання - скільки оборонних споруд, за межами зони ООС, було збудовано при найвеличнішому? Я в інеті нічого не знайшов.

Майже впевнений що нуль. (тому що Зе не вірив у повномасштабний напад)
Але деякі тут вперто намагаються доказати що це неможливо/неефективно.
За усіх часів/народів оборонні споруди/украплення були ефективні, а в 2022 раптом стали неефективні. :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3842
З нами з: 11.11.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1727172817291730
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, andrijk777, otg і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98801
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 457503
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3309
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.