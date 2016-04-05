|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 20 лип, 2022 13:02
otg написав: vitaliian написав:
Иначе бы с нами даже не разговаривали. Поэтому цена которую мы заплатили за отвод войск с Севера была адекватна
тому тяжелому положению в котором мы тогда оказались. Предлагаю закончить на эту тему пока не появится в сми инсайд.
Ок. Последнее. Если здесь искать зраду, то она бы могла быть в др. месте и в др. время. Я могу рассказать о чем могут быть торги. И это может быть ближе к правде. Орки могут отдать Херсон и Мелитополь с Бердянском в замен на Донецкую и Луганскую область целиком.
При чем Вы даже не заметите что это договорняк. Все произойдет в результате ожесточенных боев.
Ну, если так и будет -- побыстрее бы...
Но один вопрос: а нафига им Л/Д НР? -- последние 8 лет туда особо денег не вливали (т.е. регион откровенно нафиг не нужным считался). Так, "шоб було" -- ради мифической "победы" для лехтората?..
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7055
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 480 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 лип, 2022 13:04
otg написав:
Вы никогда не смотрели про остров Змеиный? Когда наши его утюжили и показывали видео, пропогандонТВ показало то же видео и сказало что это украинские войска высаживали свой десант, а доблестная рос. армия их всех уничтожила
я перестал это мониторить. Потому что уже ехала крыша. Сейчас стараюсь читать только общую аналитику. А сколько там кому накостыляли пропускаю мимо.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 20 лип, 2022 13:04, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13976
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2051 раз.
- Подякували: 2892 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лип, 2022 13:04
_hunter написав:
Но один вопрос: а нафига им Л/Д НР? -- последние 8 лет туда особо денег не вливали (т.е. регион откровенно нафиг не нужным считался). Так, "шоб було" -- ради мифической "победы" для лехтората?..
Ну так это был главный инфоповод в речи вЯликого, надо выполнять, пацан сказал - пацан сделал.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 755
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лип, 2022 13:04
[/quote]Это все хр-ня. Товарищи как всегда хотят обмануть. Уверен как только будет снято минирование они под торговые суда попытаются высадить десант и захватить весь Юг. При этом выторговать отмену санкций. Они воодушевлены как съехали по турбине и удобрениям и уверены что здесь дожмут.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2908
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лип, 2022 13:05
_hunter написав:
Но один вопрос: а нафига им Л/Д НР? -- последние 8 лет туда особо денег не вливали
чтобы на что то обменять. Зачем террористу заложники, не усыновлять же. Крым я так понимаю обмену не подлежит. А остальное продаётся.
otg написав:
Они воодушевлены как съехали по турбине и удобрениям и уверены что здесь дожмут.
по турбине и газу в целом Европа не защищена. Поэтому получила по мягкому месту. Я так понимаю к зиме ещё получит.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 20 лип, 2022 13:13, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13976
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2051 раз.
- Подякували: 2892 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лип, 2022 13:08
_hunter написав:
Ну, если так и будет -- побыстрее бы...
Но один вопрос: а нафига им Л/Д НР? -- последние 8 лет туда особо денег не вливали (т.е. регион откровенно нафиг не нужным считался). Так, "шоб було" -- ради мифической "победы" для лехтората?..
Им он нафиг не нужен, но пуйлу нужно будет объявить о победе. Хоть какой. Вот "освобождение" Донбасса будет той победой. Но пока они надеяться что добьются большего. Вернее пуйлу обещают некоторые товарищи
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2908
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лип, 2022 13:11
sequence написав:
видел видео с ямками от попаданий на Антоновском. Ничего эпического, явно ударной мощи не хватает. Бригада ремонтников с цементом за час-два исправят, стоимость ремонта в 100 раз дешевле дорогущих ракет, из которых часть сбивают.
Для моста нужна серия бомб, типа ФАБ-500 или целиться в опоры. Или диверсанты с взрывчаткой.
Судя по свежему видео, там не то что за "час-два исправят", а ещë 2-3 таких ракетных удара и про проезд через мост можно забыть.
-
Витаха
-
-
- Повідомлень: 362
- З нами з: 11.10.10
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лип, 2022 13:12
otg написав:
но пуйлу нужно будет объявить о победе. Хоть какой. Вот "освобождение" Донбасса будет той победой
я так думал до 9 мая. но парада победы в Мариуполе не провели, и рос сми Мариуполь большой победой не считает. Потому что победу нельзя будет потом продать/обменять.
Первоначально конструкторы предложили назвать новый автомобиль "Родина". По легенде, узнав о том, Сталин спросил шутливо у них : "И почём "Родину" продавать думаете ? " Конструкторы смутились. В ответ вождь предложил назвать новый автомобиль "Победа".
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13976
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2051 раз.
- Подякували: 2892 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лип, 2022 13:14
lapay написав: ЛАД написав:
"Линия Мажино"? На 3000 км???
Сколько лет и средств надо"?
Я уж не буду обсуждать эффективность.
Просто "окопы" - как мёртвому припарки.
Орки рили десятки километрів в київських лісах просто так, щоб не бити байдики, а зараз тягнуть бетонні блоки з Криму в Херсон.
Спеціально почитав про оборону Харкова - там чорним по білому написано, що з першого дня окопи рятували нацгвардійців від авіаударів. Ці окопи не з неба впали, а були кимось і при комусь збудовані.
В мене єдине питання - скільки оборонних споруд, за межами зони ООС, було збудовано при найвеличнішому? Я в інеті нічого не знайшов.
Майже впевнений що нуль. (тому що Зе не вірив у повномасштабний напад)
Але деякі тут вперто намагаються доказати що це неможливо/неефективно.
За усіх часів/народів оборонні споруди/украплення були ефективні, а в 2022 раптом стали неефективні.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 3843
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лип, 2022 13:19
Давайте підійдемо з іншого боку:
У генштабі був план оборони України на випадок повномасштабної агресії РФ???
Так/Ні.
Я думаю ні.
Але ще весною 2021 було відомо про концентрацію військ РФ біля наших кордонів. Чим займався генштаб 9 місяців?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 3843
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|98801
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|457503
|
|
|1
|3309
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|