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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 20 лип, 2022 12:51
Сибарит написав:
Не Вы ли здесь сообщили о том, что Ирпень чист примерно за неделю до того, как было объявлено о "жесте доброй воли" по результатам переговоров?
у вас хорошая память) мне ближе точка зрения otg viewtopic.php?p=5461382#p5461382
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 20 лип, 2022 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 12:59
otg написав:
Я могу рассказать о чем могут быть торги.
о чём угодно, например о снятии санкций
это метод террористов - захватить заложников и требовать выкуп. Поэтому в версию что с севера ушли без выкупа не верю
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 20 лип, 2022 13:02, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 12:59
ЛАД написав:
Про непопулярні рішення можна конкретніше, а не "бла-бла-бла"? Які саме?
Наприклад: " За січень місяць зарплату не виплачуємо, всі гроші підуть на закупівлю озброєння"?
для початку потрібно були зменшити свої апетити для піаркомпанії з розбудови доріг на які витрачено 130 ярдів гривен за 2021 рік. коли в той же час на закупівлю та ремонт озброєння витрачено 20 ярдів.
мабуть вішати плакатики як будуються дороги для рейтингу краще аніж озброювати ЗСУ.
тим паче що розказував як потрібно перестати стріляти, знайти в очах мир та обплював армовір.
і що саме цікаво - влада обпльовує пороха але скільки дали своїх коштів на ЗСУ ці зеленські-єрмаки-татарови?
Востаннє редагувалось mephala
в Сер 20 лип, 2022 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 13:01
vitaliian написав:
я тогда мониторил их паблики, там такая зрада разогналась. Чуть ли не крыса напала и сразу же сама сдалась Украине. Шойгу вопще в гавне топили. Репутационные потери они понесли, а для крысы это хуже чем положить 50 тыс солдат.
Ну все репутационные потери компенсируются пропагандон ТВ. Вы посмотрите их ящик и за два дня будете восхищаться х-лом.
тем более там умеют так врать, что даже поражение преподносят как победа. Вы никогда не смотрели про остров Змеиный? Когда наши его утюжили и показывали видео, пропогандонТВ показало то же видео и сказало что это украинские войска высаживали свой десант, а доблестная рос. армия их всех уничтожила
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Додано: Сер 20 лип, 2022 13:04
otg написав:
Вы никогда не смотрели про остров Змеиный? Когда наши его утюжили и показывали видео, пропогандонТВ показало то же видео и сказало что это украинские войска высаживали свой десант, а доблестная рос. армия их всех уничтожила
я перестал это мониторить. Потому что уже ехала крыша. Сейчас стараюсь читать только общую аналитику. А сколько там кому накостыляли пропускаю мимо.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 20 лип, 2022 13:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 13:04
_hunter написав:
Но один вопрос: а нафига им Л/Д НР? -- последние 8 лет туда особо денег не вливали (т.е. регион откровенно нафиг не нужным считался). Так, "шоб було" -- ради мифической "победы" для лехтората?..
Ну так это был главный инфоповод в речи вЯликого, надо выполнять, пацан сказал - пацан сделал.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 13:05
_hunter написав:
Но один вопрос: а нафига им Л/Д НР? -- последние 8 лет туда особо денег не вливали
чтобы на что то обменять. Зачем террористу заложники, не усыновлять же. Крым я так понимаю обмену не подлежит. А остальное продаётся.
otg написав:
Они воодушевлены как съехали по турбине и удобрениям и уверены что здесь дожмут.
по турбине и газу в целом Европа не защищена. Поэтому получила по мягкому месту. Я так понимаю к зиме ещё получит.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 20 лип, 2022 13:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 13:08
_hunter написав:
Ну, если так и будет -- побыстрее бы...
Но один вопрос: а нафига им Л/Д НР? -- последние 8 лет туда особо денег не вливали (т.е. регион откровенно нафиг не нужным считался). Так, "шоб було" -- ради мифической "победы" для лехтората?..
Им он нафиг не нужен, но пуйлу нужно будет объявить о победе. Хоть какой. Вот "освобождение" Донбасса будет той победой. Но пока они надеяться что добьются большего. Вернее пуйлу обещают некоторые товарищи
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Додано: Сер 20 лип, 2022 13:11
sequence написав:
видел видео с ямками от попаданий на Антоновском. Ничего эпического, явно ударной мощи не хватает. Бригада ремонтников с цементом за час-два исправят, стоимость ремонта в 100 раз дешевле дорогущих ракет, из которых часть сбивают.
Для моста нужна серия бомб, типа ФАБ-500 или целиться в опоры. Или диверсанты с взрывчаткой.
Судя по свежему видео, там не то что за "час-два исправят", а ещë 2-3 таких ракетных удара и про проезд через мост можно забыть.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 13:12
otg написав:
но пуйлу нужно будет объявить о победе. Хоть какой. Вот "освобождение" Донбасса будет той победой
я так думал до 9 мая. но парада победы в Мариуполе не провели, и рос сми Мариуполь большой победой не считает. Потому что победу нельзя будет потом продать/обменять.
Первоначально конструкторы предложили назвать новый автомобиль "Родина". По легенде, узнав о том, Сталин спросил шутливо у них : "И почём "Родину" продавать думаете ? " Конструкторы смутились. В ответ вождь предложил назвать новый автомобиль "Победа".
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