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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1728172917301731>
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:14

  lapay написав:
  ЛАД написав:"Линия Мажино"? На 3000 км???
Сколько лет и средств надо"?
Я уж не буду обсуждать эффективность.
Просто "окопы" - как мёртвому припарки.

Орки рили десятки километрів в київських лісах просто так, щоб не бити байдики, а зараз тягнуть бетонні блоки з Криму в Херсон.
Спеціально почитав про оборону Харкова - там чорним по білому написано, що з першого дня окопи рятували нацгвардійців від авіаударів. Ці окопи не з неба впали, а були кимось і при комусь збудовані.
В мене єдине питання - скільки оборонних споруд, за межами зони ООС, було збудовано при найвеличнішому? Я в інеті нічого не знайшов.

Майже впевнений що нуль. (тому що Зе не вірив у повномасштабний напад)
Але деякі тут вперто намагаються доказати що це неможливо/неефективно.
За усіх часів/народів оборонні споруди/украплення були ефективні, а в 2022 раптом стали неефективні. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:19

Давайте підійдемо з іншого боку:
У генштабі був план оборони України на випадок повномасштабної агресії РФ???
Так/Ні.
Я думаю ні.
Але ще весною 2021 було відомо про концентрацію військ РФ біля наших кордонів. Чим займався генштаб 9 місяців?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:19

  vitaliian написав:
  otg написав:но пуйлу нужно будет объявить о победе. Хоть какой. Вот "освобождение" Донбасса будет той победой
я так думал до 9 мая. но парада победы в Мариуполе не провели, и рос сми Мариуполь большой победой не считает. Потому что победу нельзя будет потом продать/обменять.
Им не интересно что то здесь продавать/обменять. Торговаться они готовы только с Западом. Еще раз, им нафиг не нужен тот Донбасс. Задача данной победы будет исключительно для внутреннего потребления. Типа "мы защитили Донбасс" Ну а для Украины просто расширение гнойника, раковой опухоли. Но это такое. Пока говорить о таких переговорах преждевременно. Более того, все может развиваться по др. сценарию.
Востаннє редагувалось otg в Сер 20 лип, 2022 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:20

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:Но один вопрос: а нафига им Л/Д НР? -- последние 8 лет туда особо денег не вливали (т.е. регион откровенно нафиг не нужным считался). Так, "шоб було" -- ради мифической "победы" для лехтората?..

Ну так это был главный инфоповод в речи вЯликого, надо выполнять, пацан сказал - пацан сделал.

Он там столько всего наговорил -- и про демилитаризацию и про захват Киева за 3 дня, что конкретно эта "защита рускоговорящих" уже всеми давно забылась...


  vitaliian написав:
  _hunter написав:Но один вопрос: а нафига им Л/Д НР? -- последние 8 лет туда особо денег не вливали
чтобы на что то обменять. Зачем террористу заложники, не усыновлять же. Крым я так понимаю обмену не подлежит. А остальное продаётся.

Но очевидно же: если мы согласимся Л/Д НР "отдать" -- нам эти "заложники" тоже нафиг не нужны -- и что-то потом выменять назад тоже не получится :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:23

  andrijk777 написав:Давайте підійдемо з іншого боку:
У генштабі був план оборони України на випадок повномасштабної агресії РФ???
Так/Ні.
Я думаю ні.
Але ще весною 2021 було відомо про концентрацію військ РФ біля наших кордонів. Чим займався генштаб 9 місяців?
Був. Як би не було не формувалась би тероборона не проводились би навчання. Не видумуйте небилиці.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:34

  _hunter написав:Но очевидно же: если мы согласимся Л/Д НР "отдать" -- нам эти "заложники" тоже нафиг не нужны -- и что-то потом выменять назад тоже не получится
поэтому крыса пошел на эскалацию так как понял ордло ни на что обменять не получится. Сейчас торгуются уже не территории, а быть войне или не быть. Очень ему не хочется видеть Украину в ЕС. Это будет крах всех его "великих завоеваний". И осталось у него 2 козыря, газ и яо. То есть на тбд сейчас уже мало что глобального решается. Скорее всего Херсон нам тоже вернут "по доброй воле". Например в обмен на обещания не стрелять по Крыму.
  otg написав:Торговаться они готовы только с Западом.
а кто сказал что торгуются с нами? с Западом конечно. Или с Эрдоганом.
  _hunter написав:эта "защита рускоговорящих" уже всеми давно забылась...
ее чаще вспоминают здесь на форуме.
  _hunter написав:про захват Киева за 3 дня,
он не говорил это пропагандоны перестарались вылизывать. И сомневаюсь что такая задача была. Расчитывали что Зеленский сбежит, а тот кто вместо него (чивокуня?) будет более лоялен к фюреру. Когда план А провалился начались торги, которые закончились в Стамбуле "большим дипломатическим успехом" (я даже на секунду поверил что война закончилась).
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 лип, 2022 13:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Майже впевнений що нуль. (тому що Зе не вірив у повномасштабний напад)
Але деякі тут вперто намагаються доказати що це неможливо/неефективно.
За усіх часів/народів оборонні споруди/украплення були ефективні, а в 2022 раптом стали неефективні.

По великому рахунку, Зеленський не є головним винуватцем. Мабуть, більше полоаини з 73% були "сильно втомлені", от Зеленський і виконовув свою/їх пацифістську програму, наскільки це дозволяли йому патріотичні активісти.
Тільки свою провину, в цьому питанні, вони визнати не можуть, як і найвеличніший.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:48

  otg написав:. Т.е это не совсем торги. Это требование капитулировать. Частично, но капитулировать.
а капитуляция что не товар? Он хотел ее купить серией побед и уступок. И сейчас хочет. Про переговоры постоянно ноет. О чём могут быть переговоры, вывести войска на позицию 23.02 можно и без переговоров. Но он же чего то хочет взамен.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:50

  vitaliian написав:а капитуляция что не товар? Он хотел ее купить серией побед и уступок. И сейчас хочет. Про переговоры постоянно ноет.
Ну наверное это не совсем торг :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:51

  otg написав:Ну наверное это не совсем торг
это гитлер не хотел торговаться и переговоров после 22.06.41 со сталиным не вёл. А эти торгуются аж бегом.
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