Он хочет одного без всяких заменов -Капитуляции. В данном контексте частичной с закреплении за собой оккупированных территорий плюс Донецкая область. Возможно в качества жеста доброой воли отдаст захваченный кусок Харьковской обл
Росія відкрито заявила про бажання захопити ще більше території України. Тепер йдеться не лише про окупацію «Л/ДНР» заявив глава МЗС країни-окупантки Сергій Лавров, якого цитують прогандистські ЗМІ.
«Зараз географія інша. Це далеко не тільки «ДНР» і «ЛНР», це ще й Херсонська область, Запорізька область і ряд інших територій, і цей процес триває, причому триває послідовно і наполегливо», – сказав глава МЗС Росії.
Лавров також пояснив, що збільшення апетитів господаря Кремля Путіна пов’язане з постачанням Києву ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) Himars.
«Що стосується спеціальної військової операції та географічних координат, президент Росії Володимир Путін сказав дуже чітко – денацифікація, демілітаризація у тому сенсі, щоб не було жодних загроз нашій безпеці, військових загроз з території України. Це завдання і залишається...» – зазначив він. https://glavcom.ua/country/politics/kre ... 61952.html
поскольку грустная лошадь постоянно врёт, скорее всего Himars таки меняют ход войны и близится момент "доброй воли"
andrijk777 написав:Давайте підійдемо з іншого боку: У генштабі був план оборони України на випадок повномасштабної агресії РФ??? Так/Ні. Я думаю ні. Але ще весною 2021 було відомо про концентрацію військ РФ біля наших кордонів. Чим займався генштаб 9 місяців?
Був. Як би не було не формувалась би тероборона не проводились би навчання. Не видумуйте небилиці.
"Був" - докази, факти. Немає. До побачення. 1 січня 2022 року. А до цього? І що зробили тероборона в Херсоні, наприклад? І до чого тут тероборона якщо у нас є ЗСУ, я не зовсім хз. В мене дещо інші уявлення про план оборони.
"Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций", - еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Невідкладно вжити в установленому порядку заходів правового режиму воєнного стану щодо примусового відчуження майна ПрАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" (м. Краматорськ, Донецька обл., ідентифікаційний код юридичної особи -- 05763599). https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40054
Для "...забезпечення невідкладних потреб держави в секторі безпеки і оборони, а саме оборонно-промисловому комплексі, для здійснення заходів із захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості держави від збройної агресії Російської Федерації."
Велика Британія планує тренувати 10 тисяч солдатів кожні 120 днів. Інші країни помножать цю цифру.
«Українська армія може відчути впевненість розширити свій наступ в напрямку Херсона ще влітку. Але реальний вплив нової зброї і підготовки може стати відчутним наступної весни після очікуваного зимового затишшя. Європейські чиновники кажуть, що Україна на той час буде в кращому стані, щоб відбити нові російські атаки і можливо навіть визволити деякі території», - йдеться в статті.