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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1728172917301731
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:53

  vitaliian написав:Но он же чего то хочет взамен.
Он хочет одного без всяких заменов -Капитуляции. В данном контексте частичной с закреплении за собой оккупированных территорий плюс Донецкая область. Возможно в качества жеста доброой воли отдаст захваченный кусок Харьковской обл :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:54

  otg написав:Возможно в качества жеста доброой воли отдаст захваченный кусок Харьковской обл
и херсонскую. В обмен на снятие санкций. Я не зря вам дал ту ссылку. Это роспроп раскручивает тему. Снимаете санкции и крыса становится белой ипушистой (всё правильно, без пробела).
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 лип, 2022 13:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:55

  _hunter написав:Он там столько всего наговорил -- и про демилитаризацию и про захват Киева за 3 дня, что конкретно эта "защита рускоговорящих" уже всеми давно забылась...

Ну за три дня он никогда не говорил (я такого не помню), это картофельный и сливные бачки. А на "освобождении" до сих пор главный акцент, я периодически читаю что "там" пишут и говорят.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:02

Росія відкрито заявила про бажання захопити ще більше території України. Тепер йдеться не лише про окупацію «Л/ДНР» заявив глава МЗС країни-окупантки Сергій Лавров, якого цитують прогандистські ЗМІ.

«Зараз географія інша. Це далеко не тільки «ДНР» і «ЛНР», це ще й Херсонська область, Запорізька область і ряд інших територій, і цей процес триває, причому триває послідовно і наполегливо», – сказав глава МЗС Росії.

Лавров також пояснив, що збільшення апетитів господаря Кремля Путіна пов’язане з постачанням Києву ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) Himars.

«Що стосується спеціальної військової операції та географічних координат, президент Росії Володимир Путін сказав дуже чітко – денацифікація, демілітаризація у тому сенсі, щоб не було жодних загроз нашій безпеці, військових загроз з території України. Це завдання і залишається...» – зазначив він. https://glavcom.ua/country/politics/kre ... 61952.html

поскольку грустная лошадь постоянно врёт, скорее всего Himars таки меняют ход войны и близится момент "доброй воли"
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:18

  otg написав:
  andrijk777 написав:Давайте підійдемо з іншого боку:
У генштабі був план оборони України на випадок повномасштабної агресії РФ???
Так/Ні.
Я думаю ні.
Але ще весною 2021 було відомо про концентрацію військ РФ біля наших кордонів. Чим займався генштаб 9 місяців?
Був. Як би не було не формувалась би тероборона не проводились би навчання. Не видумуйте небилиці.

"Був" - докази, факти. Немає. До побачення.
1 січня 2022 року. А до цього? І що зробили тероборона в Херсоні, наприклад?
І до чого тут тероборона якщо у нас є ЗСУ, я не зовсім хз.
В мене дещо інші уявлення про план оборони.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:29

  andrijk777 написав:1 січня 2022 року. А до цього? І що зробили тероборона в Херсоні, наприклад?

Ну як же, були і серйозно озброєні (бандерівським смузі). Все було продумано - геніальний план оборони від найвеличніших.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:42

Шах и мат если правда

"Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций", - еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Невідкладно вжити в установленому порядку заходів правового режиму воєнного
стану щодо примусового відчуження майна ПрАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" (м. Краматорськ, Донецька обл., ідентифікаційний код юридичної особи -- 05763599).
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40054

Для "...забезпечення невідкладних потреб держави в секторі безпеки і
оборони, а саме оборонно-промисловому комплексі, для здійснення заходів із
захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості держави від
збройної агресії Російської Федерації."
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:48

  lapay написав:Тільки свою провину, в цьому питанні, вони визнати не можуть, як і найвеличніший.

От Вам не набридло бочку котити ?
Чи під найвеличнішим вже треба розуміти Порошенка ?
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 15:01

Велика Британія планує тренувати 10 тисяч солдатів кожні 120 днів. Інші країни помножать цю цифру.

«Українська армія може відчути впевненість розширити свій наступ в напрямку Херсона ще влітку. Але реальний вплив нової зброї і підготовки може стати відчутним наступної весни після очікуваного зимового затишшя. Європейські чиновники кажуть, що Україна на той час буде в кращому стані, щоб відбити нові російські атаки і можливо навіть визволити деякі території», - йдеться в статті.

https://zn.ua/ukr/UKRAINE/wp-vijna-v-uk ... toriv.html
vitaliian
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