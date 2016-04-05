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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1729173017311732
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 15:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:До этого со мной все спорили что уход русни с киевской области не был связан с переговорами в Стамбуле. Просто так совпало. Спустя 4 месяца пуйло проговорилось что таки какой то договор был. Я даже знаю примерно какой.


так само рахую що "звільнення" півночі повязане з переговорами. Інакше росіяне ж могли залишитись (хоча б в Сумах та біля Чернігова) і додатково без кінця тиснути на Україну
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 15:32

  andrijk777 написав:Давайте підійдемо з іншого боку:
У генштабі був план оборони України на випадок повномасштабної агресії РФ???
Так/Ні.
Я думаю ні.
Але ще весною 2021 було відомо про концентрацію військ РФ біля наших кордонів. Чим займався генштаб 9 місяців?

Після такого впевненого (та хоча б і невпевненого)) "ні" -- немає ніякого сенсу цікавитися Вашою думкою)))

Пояснюю: Ви практично заперечили, що 2*2=4.

Я просто в шоці))))))))))
Ну і щоб довести, точніше показати, що 2*2=4 (що доречно в першому класі чи дитсадочку, але викликає шок у більш старших класах, не кажучи про далі):
*Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року "Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України".
Як передає Укрінформ, відповідний указ №70/2022, опублікований на сайті Президента.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року "Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України", - ідеться у документі.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладається на її секретаря.*
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/341 ... oroni.html

https://www.president.gov.ua/documents/702022-41409
За сценарієм першим...

Тобто план лише вводиться в дію.
З визначенням за яким сценарієм.

З.и. і розмірковуєте чим займався Генштаб))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 15:48

  ЛАД написав:vitaliian
Сейчас в сети столько фейков, что я не очень бы обращал внимание.
Думаю, о таком событии наши с радостью сообщили бы.
Там в конце фраза, которую Вы обрезали:
Как такое могло случится?🤔

оказалось не фейк :D
Українські захисники на Херсонщині знищили радіолокаційну станцію за понад 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ. Сьогодні в українській армії для Himars використовують високоточні ракети M31A1 GMLRS, у яких заявлена дальність стрільби 84 км: це на 16 км менше, аніж пролетіли ракети. Це свідчить про те, що ракетні системи Himars не лише здатні потужно нищити зброю ворога, а й можуть суттєво вплинути на перебіг війни.

Про знищення радіолокаційної станції РФ 19 липня повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук. А 20 липня пресслужба Сухопутних військ ЗСУ підтвердила цей факт.

«У Лазурному знищили надсучасну російську станцію радіолокації 48Я6-К1 «Підліт». Найцікавіше те, що знищили її в Херсонській області, більш ніж за 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ», – йдеться в повідомленні

https://glavcom.ua/country/incidents/na ... 61967.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 16:01

  Schmit написав:
  andrijk777 написав:1 січня 2022 року. А до цього? І що зробили тероборона в Херсоні, наприклад?

Ну як же, були і серйозно озброєні (бандерівським смузі). Все було продумано - геніальний план оборони від найвеличніших.

Це різні речі. Зовсім різні -- план та реалізація плану.
Не маю сумніву, що план достатньо відповідає вимогам та цілям.

Проблема, як завжди, з практичною реалізацією. З виконавцями та контролерами підготовки, виконання.
Це класика нашого життя -- добре спланувати (план, програма) і ... зробити по мінімуму.

Але трапилось, що практично знадобилася повна реалізація. Повна. Форс-мажор.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 16:09

  detroytred написав:
  Schmit написав:
  andrijk777 написав:1 січня 2022 року. А до цього? І що зробили тероборона в Херсоні, наприклад?

Ну як же, були і серйозно озброєні (бандерівським смузі). Все було продумано - геніальний план оборони від найвеличніших.

Це різні речі. Зовсім різні -- план та реалізація плану.
Не маю сумніву, що план достатньо відповідає вимогам та цілям.

Проблема, як завжди, з практичною реалізацією. З виконавцями та контролерами підготовки, виконання.
Це класика нашого життя -- добре спланувати (план, програма) і ... зробити по мінімуму.

Але трапилось, що практично знадобилася повна реалізація. Повна. Форс-мажор.


Проблема в тому, що ми не знаємо, який був план. Можливо все так і було задумано, і план виконано на 100%.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 16:12

  andrijk777 написав:Давайте підійдемо з іншого боку:
У генштабі був план оборони України на випадок повномасштабної агресії РФ???
Так/Ні.
Я думаю ні.


Что вы к планам прицепились? В армии бывает всякое, не хватает оружия, не хватетет топлива, но чтобы не хватало планов - такого не бывает. Всегда есть сотни планов на все случаи жизни.
Армейская мудрость: любой план выполняется в четыре этапа: шумиха, неразбериха, наказание невиновных и награждение непричастных.

А знаете план рф? у них все идет по плану.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 16:14

  Puente написав:
  lapay написав:Тільки свою провину, в цьому питанні, вони визнати не можуть, як і найвеличніший.

От Вам не набридло бочку котити ?
Чи під найвеличнішим вже треба розуміти Порошенка ?

Мені - ні. Хоча моя бочка набагато менш важливіша, ніж відсутність в нас нафти, для забобіганню перетворенню ланцелота на нового гобліна.
Ну і хочеться дочекатись вибачень, тільки тоді повірю, до ми гидні Європи.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 16:15

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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 16:16

  Schmit написав:
  detroytred написав:
  Schmit написав:Ну як же, були і серйозно озброєні (бандерівським смузі). Все було продумано - геніальний план оборони від найвеличніших.

Це різні речі. Зовсім різні -- план та реалізація плану.
Не маю сумніву, що план достатньо відповідає вимогам та цілям.

Проблема, як завжди, з практичною реалізацією. З виконавцями та контролерами підготовки, виконання.
Це класика нашого життя -- добре спланувати (план, програма) і ... зробити по мінімуму.

Але трапилось, що практично знадобилася повна реалізація. Повна. Форс-мажор.


Проблема в тому, що ми не знаємо, який був план. Можливо все так і було задумано, і план виконано на 100%.

Доказ від зворотнього:
Визнати, що все так і було задумано (тобто таким і був план)=== визнати, що начальник Генерального Штабу не просто не відповідає посаді, а по простонародньому --- повний лошара та бездарь.

Але ж це абсолютно!!! не так.
Бо дана посада на відміну від МО не політична))
Ну і оцінку фаху НГШ з боку не тільки наших, але і зарубіжних фахівців, я думаю, Ви чудово знаєте.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 16:17

Призначення керівника САП блокують – активіст-антикорупціонер

Офіс президента блокує призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Вчорашнє засідання конкурсної комісії з оголошення переможця нічого не змінило, заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
Активіст звинуватив у блокуванні призначення керівника САП президента Володимира Зеленського і керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
"Просто до вчора Банкова прикривалася відсутністю рішення комісії. Тепер буде тим, що це рішення не надсилатимуть генпрокурору", – заявив голова ЦПК.
"І це все після того, як Зеленський на всю країну заяавив, що вимагає негайного призначення переможця конкурсу", – додав Шабунін.

Також активіст нагадав про призначення нового директора Національного антикорупційного бюро.

"До речі, в тому ж зверненні Зеленський наказав КМУ інтенсифікувати конкурс на директора НАБУ. І після його слів там теж нічогосінько не змінилося. Навпаки - стало гірше (напишу про це окремо)", – заявив активіст.

Далі за своє.
Schmit
 
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