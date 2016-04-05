vitaliian написав:До этого со мной все спорили что уход русни с киевской области не был связан с переговорами в Стамбуле. Просто так совпало. Спустя 4 месяца пуйло проговорилось что таки какой то договор был. Я даже знаю примерно какой.
так само рахую що "звільнення" півночі повязане з переговорами. Інакше росіяне ж могли залишитись (хоча б в Сумах та біля Чернігова) і додатково без кінця тиснути на Україну
andrijk777 написав:Давайте підійдемо з іншого боку: У генштабі був план оборони України на випадок повномасштабної агресії РФ??? Так/Ні. Я думаю ні. Але ще весною 2021 було відомо про концентрацію військ РФ біля наших кордонів. Чим займався генштаб 9 місяців?
Після такого впевненого (та хоча б і невпевненого)) "ні" -- немає ніякого сенсу цікавитися Вашою думкою)))
Пояснюю: Ви практично заперечили, що 2*2=4.
Я просто в шоці)))))))))) Ну і щоб довести, точніше показати, що 2*2=4 (що доречно в першому класі чи дитсадочку, але викликає шок у більш старших класах, не кажучи про далі): *Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року "Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України". Як передає Укрінформ, відповідний указ №70/2022, опублікований на сайті Президента.
"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року "Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України", - ідеться у документі.
ЛАД написав:vitaliian Сейчас в сети столько фейков, что я не очень бы обращал внимание. Думаю, о таком событии наши с радостью сообщили бы. Там в конце фраза, которую Вы обрезали:
Как такое могло случится?🤔
оказалось не фейк
Українські захисники на Херсонщині знищили радіолокаційну станцію за понад 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ. Сьогодні в українській армії для Himars використовують високоточні ракети M31A1 GMLRS, у яких заявлена дальність стрільби 84 км: це на 16 км менше, аніж пролетіли ракети. Це свідчить про те, що ракетні системи Himars не лише здатні потужно нищити зброю ворога, а й можуть суттєво вплинути на перебіг війни.
Про знищення радіолокаційної станції РФ 19 липня повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук. А 20 липня пресслужба Сухопутних військ ЗСУ підтвердила цей факт.
«У Лазурному знищили надсучасну російську станцію радіолокації 48Я6-К1 «Підліт». Найцікавіше те, що знищили її в Херсонській області, більш ніж за 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ», – йдеться в повідомленні
andrijk777 написав:Давайте підійдемо з іншого боку: У генштабі був план оборони України на випадок повномасштабної агресії РФ??? Так/Ні. Я думаю ні.
Что вы к планам прицепились? В армии бывает всякое, не хватает оружия, не хватетет топлива, но чтобы не хватало планов - такого не бывает. Всегда есть сотни планов на все случаи жизни. Армейская мудрость: любой план выполняется в четыре этапа: шумиха, неразбериха, наказание невиновных и награждение непричастных.
lapay написав:Тільки свою провину, в цьому питанні, вони визнати не можуть, як і найвеличніший.
От Вам не набридло бочку котити ? Чи під найвеличнішим вже треба розуміти Порошенка ?
Мені - ні. Хоча моя бочка набагато менш важливіша, ніж відсутність в нас нафти, для забобіганню перетворенню ланцелота на нового гобліна. Ну і хочеться дочекатись вибачень, тільки тоді повірю, до ми гидні Європи.
Schmit написав:Ну як же, були і серйозно озброєні (бандерівським смузі). Все було продумано - геніальний план оборони від найвеличніших.
Це різні речі. Зовсім різні -- план та реалізація плану. Не маю сумніву, що план достатньо відповідає вимогам та цілям.
Проблема, як завжди, з практичною реалізацією. З виконавцями та контролерами підготовки, виконання. Це класика нашого життя -- добре спланувати (план, програма) і ... зробити по мінімуму.
Але трапилось, що практично знадобилася повна реалізація. Повна. Форс-мажор.
Проблема в тому, що ми не знаємо, який був план. Можливо все так і було задумано, і план виконано на 100%.
Доказ від зворотнього: Визнати, що все так і було задумано (тобто таким і був план)=== визнати, що начальник Генерального Штабу не просто не відповідає посаді, а по простонародньому --- повний лошара та бездарь.
Але ж це абсолютно!!! не так. Бо дана посада на відміну від МО не політична)) Ну і оцінку фаху НГШ з боку не тільки наших, але і зарубіжних фахівців, я думаю, Ви чудово знаєте.
Офіс президента блокує призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вчорашнє засідання конкурсної комісії з оголошення переможця нічого не змінило, заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Активіст звинуватив у блокуванні призначення керівника САП президента Володимира Зеленського і керівника Офісу президента Андрія Єрмака. "Просто до вчора Банкова прикривалася відсутністю рішення комісії. Тепер буде тим, що це рішення не надсилатимуть генпрокурору", – заявив голова ЦПК. "І це все після того, як Зеленський на всю країну заяавив, що вимагає негайного призначення переможця конкурсу", – додав Шабунін.
Також активіст нагадав про призначення нового директора Національного антикорупційного бюро.
"До речі, в тому ж зверненні Зеленський наказав КМУ інтенсифікувати конкурс на директора НАБУ. І після його слів там теж нічогосінько не змінилося. Навпаки - стало гірше (напишу про це окремо)", – заявив активіст.