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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1730173117321733
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 17:07

  vitaliian написав:
  otg написав:Ну наверное это не совсем торг
это гитлер не хотел торговаться и переговоров после 22.06.41 со сталиным не вёл. А эти торгуются аж бегом.

Ошибаетесь.
Переговоры ссср и германии были.
Кажется в Болгарии.
Гитлер требовал территориальных уступок. В основном Украину.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 17:12

  andrijk777 написав:"Був" - докази, факти. Немає. До побачення.
1 січня 2022 року. А до цього? І що зробили тероборона в Херсоні, наприклад?
І до чого тут тероборона якщо у нас є ЗСУ, я не зовсім хз.
В мене дещо інші уявлення про план оборони.
З такім же успіхом докази зворотнього? Нема? Так вот так во, досвідос.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 17:16

  Letusrock написав:так само рахую що "звільнення" півночі повязане з переговорами. Інакше росіяне ж могли залишитись (хоча б в Сумах та біля Чернігова) і додатково без кінця тиснути на Україну
Не могли. Вони понесли значні втрати, та ні де не мали чисельного переваги. Новий командувач прочитав буквар де чорним по білому написано що для наступу потрібен перевіс в 5 разів, та вирішив сконцентрувати кулак на Донбасі.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 17:39

  otg написав:
  Letusrock написав:так само рахую що "звільнення" півночі повязане з переговорами. Інакше росіяне ж могли залишитись (хоча б в Сумах та біля Чернігова) і додатково без кінця тиснути на Україну
Не могли. Вони понесли значні втрати, та ні де не мали чисельного переваги. Новий командувач прочитав буквар де чорним по білому написано що для наступу потрібен перевіс в 5 разів, та вирішив сконцентрувати кулак на Донбасі.
я думаю немного иначе. Они увидели что лояльности к ним нет (помню перепуганного пацана пленного в Харькове, он искренне не понимал почему к ним такое отношение, ждали цветов и шампанского, а тут стреляют).

Удерживать нелояльные территории очень затратно, это надо всех силовиков, администрацию, учителей, врачей, строителей, комунальщиков тянуть с рф, иначе начнутся саботаж и диверсии.

Поэтому решили сконцентрироваться там где лояльность есть (или была). В остальном да перевеса 5:1 не было нигде, логичнее было его создать хоть где-то.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 17:45

  vitaliian написав:
  otg написав:
  Letusrock написав:так само рахую що "звільнення" півночі повязане з переговорами. Інакше росіяне ж могли залишитись (хоча б в Сумах та біля Чернігова) і додатково без кінця тиснути на Україну
Не могли. Вони понесли значні втрати, та ні де не мали чисельного переваги. Новий командувач прочитав буквар де чорним по білому написано що для наступу потрібен перевіс в 5 разів, та вирішив сконцентрувати кулак на Донбасі.
я думаю немного иначе. Они увидели что лояльности к ним нет, а удерживать нелояльных территории очень затратно, это надо всех силовиков, администрацию, учителей, врачей тянуть с рф иначе начнутся диверсии. Поэтому решили сконцентрироваться там где лояльность есть (или была). В остальном да перевеса 5:1 не было нигде, логичнее было его создать хоть где-то.
И это тоже. Совокупность всего этого. Вспомните, именно тогда фюрер начал перетряхивать всех ответственных за Украину. Кроме того поменял командующего. Я же говорю, ряд товарищей, как принято их называть -башен Кремля, его уговорили поменять тактику и на дальнейшие действия, которые мы видим сегодня.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 17:53

  otg написав:, его уговорили поменять тактику и на дальнейшие действия, которые мы видим сегодня
знаю что ему пообещали Одессу с выходом к Молдове. Может это переиграло их планы по северу.
vitaliian
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