«Учителя не в космосе существуют...»



По регионам России активно вербуют учителей в районы ЛДНР. Деньги для бедных педагогов из провинции предлагают сумасшедшие: двойную зарплату, суточные 8,4 тысячи рублей, компенсацию аренды жилья… Пролетела в новостных лентах «радостная» новость: в Дагестане (где по статистике самые низкие в стране учительские зарплаты) около 60 учителей согласились ехать в «народные республики» методически развивать тамошнее образование.



А вот в другом «лидере» антирейтинга учительских зарплат – Алтайском крае, как сообщает местная пресса, лишь два учителя польстились на большие деньги. О причинах этого мы поговорили (анонимно) с завучем одной из барнаульских школ.



- Во-первых, и это самое главное, в наших школах и так гигантская нехватка педагогов. Люди вынуждены работать на двух ставках, чтобы хоть как-то закрыть дыры в расписании. Причина одна – низкие зарплаты и плохие условия труда. На полторы ставки (средняя нагрузка) заработаете 20-25 тысяч рублей. И отчетов тьма, и классное руководство, и родительское хамство, от которого учитель практически не защищен. И при этом нам предлагают отправлять людей в ЛДНР. Причем нужны методисты, то есть опытные учителя 40-60 лет, на которых школы и держатся. И как директор должен реагировать, получив такое письмо, где ему предлагают от сердца оторвать ценного специалиста? Формально отреагирует как надо, доведет до сведения коллектива, а неформально- отговорит, что-нибудь пообещает.



- Во-вторых, люди понимают, что это опасно. Про обстрелы знают. И те, у кого дети еще не выросли точно туда не поедут ни за какие деньги. Да и вторая половина тоже не отпустит. Так что получается, многие не поедут даже по семейным обстоятельствам.



- В-третьих, учителя не в космосе существуют, они – часть общества. И имеют позицию. В начале событий более 6,5 тысяч педагогов подписали петицию против войны. В том числе, и из Алтайского края. И они никуда не делись, а может быть их еще больше стало. Могу сказать, что тема «спецоперации» в учительских коллективах обсуждается. Правда, люди страхуются и от прямых оценок, как правило, воздерживаются. Но вы же понимаете, можно так интонацией показать, что все будет понятно. Настроения тревожные. Коллективы в основном женские, беспокоятся за детей призывного возраста и за мужей, которых могут в случае чего из запаса выдернуть. А кому-то уже похоронки пришли.



