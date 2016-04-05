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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 20 лип, 2022 17:07
vitaliian написав: otg написав:
Ну наверное это не совсем торг
это гитлер не хотел торговаться и переговоров после 22.06.41 со сталиным не вёл. А эти торгуются аж бегом.
Ошибаетесь.
Переговоры ссср и германии были.
Кажется в Болгарии.
Гитлер требовал территориальных уступок. В основном Украину.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 17:12
andrijk777 написав:
"Був" - докази, факти. Немає. До побачення.
1 січня 2022 року. А до цього? І що зробили тероборона в Херсоні, наприклад?
І до чого тут тероборона якщо у нас є ЗСУ, я не зовсім хз.
В мене дещо інші уявлення про план оборони.
З такім же успіхом докази зворотнього? Нема? Так вот так во, досвідос.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 17:16
Letusrock написав:
так само рахую що "звільнення" півночі повязане з переговорами. Інакше росіяне ж могли залишитись (хоча б в Сумах та біля Чернігова) і додатково без кінця тиснути на Україну
Не могли. Вони понесли значні втрати, та ні де не мали чисельного переваги. Новий командувач прочитав буквар де чорним по білому написано що для наступу потрібен перевіс в 5 разів, та вирішив сконцентрувати кулак на Донбасі.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 17:39
otg написав: Letusrock написав:
так само рахую що "звільнення" півночі повязане з переговорами. Інакше росіяне ж могли залишитись (хоча б в Сумах та біля Чернігова) і додатково без кінця тиснути на Україну
Не могли. Вони понесли значні втрати, та ні де не мали чисельного переваги. Новий командувач прочитав буквар де чорним по білому написано що для наступу потрібен перевіс в 5 разів, та вирішив сконцентрувати кулак на Донбасі.
я думаю немного иначе. Они увидели что лояльности к ним нет (помню перепуганного пацана пленного в Харькове, он искренне не понимал почему к ним такое отношение, ждали цветов и шампанского, а тут стреляют).
Удерживать нелояльные территории очень затратно, это надо всех силовиков, администрацию, учителей, врачей, строителей, комунальщиков тянуть с рф, иначе начнутся саботаж и диверсии.
Поэтому решили сконцентрироваться там где лояльность есть (или была). В остальном да перевеса 5:1 не было нигде, логичнее было его создать хоть где-то.
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vitaliian
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Додано: Сер 20 лип, 2022 17:45
vitaliian написав: otg написав: Letusrock написав:
так само рахую що "звільнення" півночі повязане з переговорами. Інакше росіяне ж могли залишитись (хоча б в Сумах та біля Чернігова) і додатково без кінця тиснути на Україну
Не могли. Вони понесли значні втрати, та ні де не мали чисельного переваги. Новий командувач прочитав буквар де чорним по білому написано що для наступу потрібен перевіс в 5 разів, та вирішив сконцентрувати кулак на Донбасі.
я думаю немного иначе. Они увидели что лояльности к ним нет, а удерживать нелояльных территории очень затратно, это надо всех силовиков, администрацию, учителей, врачей тянуть с рф иначе начнутся диверсии. Поэтому решили сконцентрироваться там где лояльность есть (или была). В остальном да перевеса 5:1 не было нигде, логичнее было его создать хоть где-то.
И это тоже. Совокупность всего этого. Вспомните, именно тогда фюрер начал перетряхивать всех ответственных за Украину. Кроме того поменял командующего. Я же говорю, ряд товарищей, как принято их называть -башен Кремля, его уговорили поменять тактику и на дальнейшие действия, которые мы видим сегодня.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 17:53
otg написав:
, его уговорили поменять тактику и на дальнейшие действия, которые мы видим сегодня
знаю что ему пообещали Одессу с выходом к Молдове. Может это переиграло их планы по северу.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 18:48
«Учителя не в космосе существуют...»
По регионам России активно вербуют учителей в районы ЛДНР. Деньги для бедных педагогов из провинции предлагают сумасшедшие: двойную зарплату, суточные 8,4 тысячи рублей, компенсацию аренды жилья… Пролетела в новостных лентах «радостная» новость: в Дагестане (где по статистике самые низкие в стране учительские зарплаты) около 60 учителей согласились ехать в «народные республики» методически развивать тамошнее образование.
А вот в другом «лидере» антирейтинга учительских зарплат – Алтайском крае, как сообщает местная пресса, лишь два учителя польстились на большие деньги. О причинах этого мы поговорили (анонимно) с завучем одной из барнаульских школ.
- Во-первых, и это самое главное, в наших школах и так гигантская нехватка педагогов. Люди вынуждены работать на двух ставках, чтобы хоть как-то закрыть дыры в расписании. Причина одна – низкие зарплаты и плохие условия труда. На полторы ставки (средняя нагрузка) заработаете 20-25 тысяч рублей. И отчетов тьма, и классное руководство, и родительское хамство, от которого учитель практически не защищен. И при этом нам предлагают отправлять людей в ЛДНР. Причем нужны методисты, то есть опытные учителя 40-60 лет, на которых школы и держатся. И как директор должен реагировать, получив такое письмо, где ему предлагают от сердца оторвать ценного специалиста? Формально отреагирует как надо, доведет до сведения коллектива, а неформально- отговорит, что-нибудь пообещает.
- Во-вторых, люди понимают, что это опасно. Про обстрелы знают. И те, у кого дети еще не выросли точно туда не поедут ни за какие деньги. Да и вторая половина тоже не отпустит. Так что получается, многие не поедут даже по семейным обстоятельствам.
- В-третьих, учителя не в космосе существуют, они – часть общества. И имеют позицию. В начале событий более 6,5 тысяч педагогов подписали петицию против войны. В том числе, и из Алтайского края. И они никуда не делись, а может быть их еще больше стало. Могу сказать, что тема «спецоперации» в учительских коллективах обсуждается. Правда, люди страхуются и от прямых оценок, как правило, воздерживаются. Но вы же понимаете, можно так интонацией показать, что все будет понятно. Настроения тревожные. Коллективы в основном женские, беспокоятся за детей призывного возраста и за мужей, которых могут в случае чего из запаса выдернуть. А кому-то уже похоронки пришли.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 18:55
«Спасибо, мы так этого ждали!» Сторонник РФ из Попасной порадовался, что россияне разрушили город
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Додано: Сер 20 лип, 2022 19:20
otg написав: andrijk777 написав:
"Був" - докази, факти. Немає. До побачення.
1 січня 2022 року. А до цього? І що зробили тероборона в Херсоні, наприклад?
І до чого тут тероборона якщо у нас є ЗСУ, я не зовсім хз.
В мене дещо інші уявлення про план оборони.
З такім же успіхом докази зворотнього? Нема? Так вот так во, досвідос.
Я написав: "Я так думаю." Для "я так думаю" доказів не потрібно.
Ви написали: "Був(план). Не видумуйте небилиці."
Я: в тій чи іншій мірі обґрунтував свою думку.
Ви: ні.
Так що досвідос, це єдине що можу вам відповісти.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 19:30
Промежуточные итоги визита президента России Владимира Путина в Иран, мягко говоря не впечатляют. Единственный вопрос в котором Турция, Иран и Россия нашли относительное согласие это декларация о территориальной целостности Сирии. Да и в целом все вопросы по сирийской тематике не встречали особых споров и обсуждались в русле понимания позиций сторон.
Что касается остальных обсуждаемых тем, то никакого прогресса и конкретных существенных результатов и соглашений достигнуто не было.
Путин просил иранское руководство "по возможности, небольшими суммами перечислять хоть какие-то деньги за строительство АЭС", но получил отказ.
Президент России на переговорах с иранским коллегой поднял тему о предоставлении России беспилотных летательных аппаратов. И в этом вопросе стороны также не нашли взаимопонимания. Президент Ирана Ибрахим Раиси не то чтобы совсем отказал Путину, но то что было обещано можно сформулировать фразой из известного фильма: "Отдам... Половину... Потом!"
Эрдоган вообще публично унизил Путина заставив его под камеры ждать, пока турецкий лидер соизволит к нему выйти.
В итоге от Эрдогана Путин вообще ничего не добился, кроме публичных унижений, и переговоры вылились в выслушивание предложений турецкого лидера по разным вопросам и обещания президента России подумать над этими предложениями. Все попытки Путина "продать" Эрдогану уже давно "проданное" успехом не увенчались.
Если целью визита Путина в Иран было показать, как он неуверенно ходит, вернее ковыляет, неестественно прижимая руку к телу, как на его физиономии несмотря на обильный слой грима проступают темные пятна, как ему за время визита четыре раза требовалось "отдохнуть" с присутствием медработника и вообще продемонстрировать как он болен и слаб, то визит в этом плане удался на 100%. Вообще по мнению многих в окружении президента России, Путину стоило бы отказаться от зарубежных поездок и "сидеть дома и не позориться". Или как сказал близкий Путину Геннадий Тимченко: "у него (Путина) уже гроб наполовину из жопы торчит, а он всё ерипенится".
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