andrijk777 написав:Давайте підійдемо з іншого боку: У генштабі був план оборони України на випадок повномасштабної агресії РФ??? Так/Ні. Я думаю ні. Але ще весною 2021 було відомо про концентрацію військ РФ біля наших кордонів. Чим займався генштаб 9 місяців?
Після такого впевненого (та хоча б і невпевненого)) "ні" -- немає ніякого сенсу цікавитися Вашою думкою)))
Пояснюю: Ви практично заперечили, що 2*2=4.
Я просто в шоці)))))))))) Ну і щоб довести, точніше показати, що 2*2=4 (що доречно в першому класі чи дитсадочку, але викликає шок у більш старших класах, не кажучи про далі): *Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року "Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України". Як передає Укрінформ, відповідний указ №70/2022, опублікований на сайті Президента.
"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року "Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України", - ідеться у документі.
ЛАД написав:"Линия Мажино"? На 3000 км??? Сколько лет и средств надо"? Я уж не буду обсуждать эффективность. Просто "окопы" - как мёртвому припарки.
Що ви як попугай з тими 3000 км? Наступ противника відбувався на ширині в 3000 км??? Ні. Наступали по дорогах. Ширина дороги яка? 50 метрів!!!!! Важко укріпитись на 50 метрах фронту? Не мисліть категоріями 2 світової. Гітлер використав 4,3 мільйони солдатів 22 червня 1941. Скільки солдат використав путлер? Путлер не міг швидко наступати не по дорогах, тому що йому банально не вистачило б солдат/техніки і це очевидно було до 24 лютого.
1. На 3000 км только одна дорога? 2. Эта война другая? Да. Была. В начале. Просто Путин со своими генералами решил, что война закончится лёгким маршем. Когда это не вышло, перешёл к тактике и стратегии 2-й мировой - сильные артобстрелы, уничтожение всего, что можно, на жертвы (потери) плевать. Теми же силами можно было бы наступать и не по дорогам. Скорость была бы ниже, но это не зависит от численности армии. Гитлеру требовалось 4,3 млн., т.к. он наступал по всему фронту, а не по 3-4 узким направлениям как Путин, Красная Армия тоже была не 100 тыс., да и задачи он ставил совсем другие (хотя такие же бредовые).
До обговорення нових поставок зброї для боротьби з окупантами долучилися представники понад 50 країн, присутнім був і міністр оборони України Резніков. Наступний пакет військової допомоги для України: ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, партію снарядів для них, а також для ствольної артилерії. Також американські високопосадовці нагадали, що найближчим часом в Україну прибудуть дві системи ППО NASAMS. Щодо постачань ракет більшої дальності для HIMARS (дальності ураження до 300 кілометрів), голова Пентагону, як і генерал Марк Міллі, відповідали доволі неоднозначно, але підкреслили, що Україна отримує ті снаряди та зброю, яка потрібна їй на даному етапі війни. Деякі країни беруть участь в оновленні українського озброєння за натівськими стандартами. Наприклад, Чехія, Польща та Велика Британія хочуть сприяти пришвидшенню поставок Україні. Країни Балтії надають техніку з власного домашнього балансу. Польща стала плацдармом для наших безпекових заходів. Також хочу подякувати Норвегії за надання Україні ППО. https://zaborona.com/bilshe-himars-shho ... -dlya-zsu/
ЛАД написав:"Линия Мажино"? На 3000 км??? Сколько лет и средств надо"? Я уж не буду обсуждать эффективность. Просто "окопы" - как мёртвому припарки.
Орки рили десятки километрів в київських лісах просто так, щоб не бити байдики, а зараз тягнуть бетонні блоки з Криму в Херсон.
Им это помогло? (Разбирать домыслы о "договорняке" не намерен)
Спеціально почитав про оборону Харкова - там чорним по білому написано, що з першого дня окопи рятували нацгвардійців від авіаударів. Ці окопи не з неба впали, а були кимось і при комусь збудовані.
Не знаю, откуда там окопы, но вообще-то там стояли войска. Любой нормальный командир заставил бы солдат вырыть окопы. Хотя бы для того, чтобы их чем-то занять. Кроме того, вырыть окоп не так долго. И, наконец, не знаю насчёт окопов, но росс. войска были на окраинах Харькова чуть ли не на 2-й день. На окраинах Харькова окопов точно не было.
В мене єдине питання - скільки оборонних споруд, за межами зони ООС, було збудовано при найвеличнішому? Я в інеті нічого не знайшов.
На этот вопрос ничего сказать не могу. Не интересовался. И при каком "найвеличнішому" (кого Вы так называете?) - нынешнем или предыдущем?
sequence написав:но никто (пока) по мостам, кроме Затоки не шмалял.
Мда... Крылатые ракеты прилетали по мостам в Запорожье и Днепре.
И какие результаты? Мосты уничтожены?
Тщательно рассмотрев наш ЖДмост 1955года после удара в его бык ракетой типа Калибра понял, что сейчас не 1941й и мост снести можно только чем то, чем бьют по бетонным бункерам 900й цемент что при Йосе, что при Никите не возьмёт даже Искандер и та херня, что уничтожила Амстор в Кременчуге, разве что несколько попаданий с таким весом взрывчатки в одно и то же место 85 лет назад мосты были из хлипких металлоконструкций, монолит тоже только начинали использовать, и просто у немцев была хорошая и точная авиация(хотя мосты у нас в Днепре просто подрывали по пролётам что наши, что фрицы) Так что по мостам сейчас бить обычным оружием почти бесполезно, хотя и можно, если его дохya i
andrijk777 написав:Давайте підійдемо з іншого боку: У генштабі був план оборони України на випадок повномасштабної агресії РФ??? Так/Ні. Я думаю ні. Але ще весною 2021 було відомо про концентрацію військ РФ біля наших кордонів. Чим займався генштаб 9 місяців?
Залужный "27 июля 2021 года назначен Главнокомандующим Вооружёнными силами Украины" - уже тоже плохой? "Чем занимался 6 месяцев?"