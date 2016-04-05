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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17321733173417351736>
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 19:57

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Давайте підійдемо з іншого боку:
У генштабі був план оборони України на випадок повномасштабної агресії РФ???
Так/Ні.
Я думаю ні.
Але ще весною 2021 було відомо про концентрацію військ РФ біля наших кордонів. Чим займався генштаб 9 місяців?

Після такого впевненого (та хоча б і невпевненого)) "ні" -- немає ніякого сенсу цікавитися Вашою думкою)))

Пояснюю: Ви практично заперечили, що 2*2=4.

Я просто в шоці))))))))))
Ну і щоб довести, точніше показати, що 2*2=4 (що доречно в першому класі чи дитсадочку, але викликає шок у більш старших класах, не кажучи про далі):
*Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року "Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України".
Як передає Укрінформ, відповідний указ №70/2022, опублікований на сайті Президента.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року "Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України", - ідеться у документі.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладається на її секретаря.*
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/341 ... oroni.html

https://www.president.gov.ua/documents/702022-41409
За сценарієм першим...

Тобто план лише вводиться в дію.
З визначенням за яким сценарієм.

З.и. і розмірковуєте чим займався Генштаб))

Такий "папірчик" робиться за 15 хвилин.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:10

Если бы ещё майонез цены бы ему не было

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:16

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:"Линия Мажино"? На 3000 км???
Сколько лет и средств надо"?
Я уж не буду обсуждать эффективность.
Просто "окопы" - как мёртвому припарки.

Що ви як попугай з тими 3000 км?
Наступ противника відбувався на ширині в 3000 км???
Ні. Наступали по дорогах. Ширина дороги яка? 50 метрів!!!!! Важко укріпитись на 50 метрах фронту?
Не мисліть категоріями 2 світової. Гітлер використав 4,3 мільйони солдатів 22 червня 1941. Скільки солдат використав путлер?
Путлер не міг швидко наступати не по дорогах, тому що йому банально не вистачило б солдат/техніки і це очевидно було до 24 лютого.

1. На 3000 км только одна дорога?
2. Эта война другая? Да. Была. В начале.
Просто Путин со своими генералами решил, что война закончится лёгким маршем.
Когда это не вышло, перешёл к тактике и стратегии 2-й мировой - сильные артобстрелы, уничтожение всего, что можно, на жертвы (потери) плевать.
Теми же силами можно было бы наступать и не по дорогам. Скорость была бы ниже, но это не зависит от численности армии.
Гитлеру требовалось 4,3 млн., т.к. он наступал по всему фронту, а не по 3-4 узким направлениям как Путин, Красная Армия тоже была не 100 тыс., да и задачи он ставил совсем другие (хотя такие же бредовые).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:25

  Витаха написав:
  sequence написав:но никто (пока) по мостам, кроме Затоки не шмалял.

Мда... Крылатые ракеты прилетали по мостам в Запорожье и Днепре.

И какие результаты?
Мосты уничтожены?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:31

  Schmit написав:Це потрібно бути експертом, щоб додуматись до елементарного - перекрити асфальтовані дороги бетонними їжаками (у лютому-березні, коли полями проїхати було неможливо)?
...

Не напомните, когда происходила операция "Уран"?
Чтобы Вам было проще - разгром немецких войск под Сталинградом.
Так это 1942-43. Думаете, сейчас техника хуже?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:38

Рамштайн 20/07/22

До обговорення нових поставок зброї для боротьби з окупантами долучилися представники понад 50 країн, присутнім був і міністр оборони України Резніков.
Наступний пакет військової допомоги для України: ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, партію снарядів для них, а також для ствольної артилерії. Також американські високопосадовці нагадали, що найближчим часом в Україну прибудуть дві системи ППО NASAMS.
Щодо постачань ракет більшої дальності для HIMARS (дальності ураження до 300 кілометрів), голова Пентагону, як і генерал Марк Міллі, відповідали доволі неоднозначно, але підкреслили, що Україна отримує ті снаряди та зброю, яка потрібна їй на даному етапі війни. :wink:
Деякі країни беруть участь в оновленні українського озброєння за натівськими стандартами. Наприклад, Чехія, Польща та Велика Британія хочуть сприяти пришвидшенню поставок Україні. Країни Балтії надають техніку з власного домашнього балансу. Польща стала плацдармом для наших безпекових заходів. Також хочу подякувати Норвегії за надання Україні ППО.
https://zaborona.com/bilshe-himars-shho ... -dlya-zsu/
fler
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:40

  lapay написав:
  ЛАД написав:"Линия Мажино"? На 3000 км???
Сколько лет и средств надо"?
Я уж не буду обсуждать эффективность.
Просто "окопы" - как мёртвому припарки.

Орки рили десятки километрів в київських лісах просто так, щоб не бити байдики, а зараз тягнуть бетонні блоки з Криму в Херсон.

Им это помогло?
(Разбирать домыслы о "договорняке" не намерен)
Спеціально почитав про оборону Харкова - там чорним по білому написано, що з першого дня окопи рятували нацгвардійців від авіаударів. Ці окопи не з неба впали, а були кимось і при комусь збудовані.

Не знаю, откуда там окопы, но вообще-то там стояли войска. Любой нормальный командир заставил бы солдат вырыть окопы. Хотя бы для того, чтобы их чем-то занять.
Кроме того, вырыть окоп не так долго.
И, наконец, не знаю насчёт окопов, но росс. войска были на окраинах Харькова чуть ли не на 2-й день. На окраинах Харькова окопов точно не было.
В мене єдине питання - скільки оборонних споруд, за межами зони ООС, було збудовано при найвеличнішому? Я в інеті нічого не знайшов.

На этот вопрос ничего сказать не могу. Не интересовался.
И при каком "найвеличнішому" (кого Вы так называете?) - нынешнем или предыдущем?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:43

  ЛАД написав:
  Витаха написав:
  sequence написав:но никто (пока) по мостам, кроме Затоки не шмалял.

Мда... Крылатые ракеты прилетали по мостам в Запорожье и Днепре.

И какие результаты?
Мосты уничтожены?

Тщательно рассмотрев наш ЖДмост 1955года после удара в его бык ракетой типа Калибра понял, что сейчас не 1941й и мост снести можно только чем то, чем бьют по бетонным бункерам
900й цемент что при Йосе, что при Никите не возьмёт даже Искандер и та херня, что уничтожила Амстор в Кременчуге, разве что несколько попаданий с таким весом взрывчатки в одно и то же место
85 лет назад мосты были из хлипких металлоконструкций, монолит тоже только начинали использовать, и просто у немцев была хорошая и точная авиация(хотя мосты у нас в Днепре просто подрывали по пролётам что наши, что фрицы)
Так что по мостам сейчас бить обычным оружием почти бесполезно, хотя и можно, если его дохya i
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:49

  andrijk777 написав:..........
За усіх часів/народів оборонні споруди/украплення були ефективні, а в 2022 раптом стали неефективні. :D :D

Можно примеры со 2-й мировой?
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:52

  andrijk777 написав:Давайте підійдемо з іншого боку:
У генштабі був план оборони України на випадок повномасштабної агресії РФ???
Так/Ні.
Я думаю ні.
Але ще весною 2021 було відомо про концентрацію військ РФ біля наших кордонів. Чим займався генштаб 9 місяців?

Залужный "27 июля 2021 года назначен Главнокомандующим Вооружёнными силами Украины" - уже тоже плохой?
"Чем занимался 6 месяцев?"
ЛАД
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