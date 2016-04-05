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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1733173417351736>
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:55

  otg написав:
  vitaliian написав:
  otg написав:но пуйлу нужно будет объявить о победе. Хоть какой. Вот "освобождение" Донбасса будет той победой
я так думал до 9 мая. но парада победы в Мариуполе не провели, и рос сми Мариуполь большой победой не считает. Потому что победу нельзя будет потом продать/обменять.
Им не интересно что то здесь продавать/обменять. Торговаться они готовы только с Западом. Еще раз, им нафиг не нужен тот Донбасс. Задача данной победы будет исключительно для внутреннего потребления. Типа "мы защитили Донбасс" Ну а для Украины просто расширение гнойника, раковой опухоли. Но это такое. Пока говорить о таких переговорах преждевременно. Более того, все может развиваться по др. сценарию.

Сам по себе Донбасс, может, и не нужен.
А вместе с Херсоном и Запорожской областью вполне пригодится.
Хотя и в Донбассе найдётся, что пограбить. + лишить Украину угля и серьёзных заводов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сам по себе Донбасс, может, и не нужен.
А вместе с Херсоном и Запорожской областью вполне пригодится.

а как они его будут удерживать?
ранее нас сдерживала наша политика прекращения огня и диплом. путь урегулирования.
а сейчас? что, мешает хаотично рубать все РСЗО дальнего действия.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 21:00

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Майже впевнений що нуль. (тому що Зе не вірив у повномасштабний напад)
Але деякі тут вперто намагаються доказати що це неможливо/неефективно.
За усіх часів/народів оборонні споруди/украплення були ефективні, а в 2022 раптом стали неефективні.

По великому рахунку, Зеленський не є головним винуватцем. Мабуть, більше полоаини з 73% були "сильно втомлені", от Зеленський і виконовув свою/їх пацифістську програму, наскільки це дозволяли йому патріотичні активісти.
Тільки свою провину, в цьому питанні, вони визнати не можуть, як і найвеличніший.

А "патріотичні активісти" хотя бы часть своей вины признают?
Может стоило отдать ЛДНР и ещё какие-то мелкие уступки, чтобы избежать такой войны?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 21:02

  vitaliian написав:
  otg написав:. Т.е это не совсем торги. Это требование капитулировать. Частично, но капитулировать.
а капитуляция что не товар? Он хотел ее купить серией побед и уступок. И сейчас хочет. Про переговоры постоянно ноет. О чём могут быть переговоры, вывести войска на позицию 23.02 можно и без переговоров. Но он же чего то хочет взамен.

А с какой радости Вы решили, что Путин готов/согласен "вывести войска на позицию 23.02"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 21:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:чтобы избежать такой войны?

ето нарратив. как ее избежать, если она била запланирована и не нами.
вспомните "консерви" для наводки ракет и парадную форму в гаражах Ирпеня.
Вот Николаев решил почистить консерваторию.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:просто у немцев была хорошая и точная авиация(


сами придумали?

точной авиации не было, U87 не имел даже "хронового прицела", попасть бомбой в мост можно было только случайно, иногда удавалось
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 21:13

  andrijk777 написав:
  otg написав:
  andrijk777 написав:Давайте підійдемо з іншого боку:
У генштабі був план оборони України на випадок повномасштабної агресії РФ???
Так/Ні.
Я думаю ні.
Але ще весною 2021 було відомо про концентрацію військ РФ біля наших кордонів. Чим займався генштаб 9 місяців?
Був. Як би не було не формувалась би тероборона не проводились би навчання. Не видумуйте небилиці.

"Був" - докази, факти. Немає. До побачення.
1 січня 2022 року. А до цього? І що зробили тероборона в Херсоні, наприклад?
І до чого тут тероборона якщо у нас є ЗСУ, я не зовсім хз.
В мене дещо інші уявлення про план оборони.

Вы хотите, чтобы Вам кто-то открыто рассказал о существующих/существовавших планах Генштаба? :)
Лет через 20 (может, чуть раньше) узнаете.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 21:22

  Letusrock написав:
  vitaliian написав:До этого со мной все спорили что уход русни с киевской области не был связан с переговорами в Стамбуле. Просто так совпало. Спустя 4 месяца пуйло проговорилось что таки какой то договор был. Я даже знаю примерно какой.


так само рахую що "звільнення" півночі повязане з переговорами. Інакше росіяне ж могли залишитись (хоча б в Сумах та біля Чернігова) і додатково без кінця тиснути на Україну

Судить не могу, данных не имею.
Но так же, как otg, не вижу, что уступили в ответ мы.
Считаю, более логичной версию - проблемы со снабжением, слишком растянутые коммуникации. При таких узких языках росс. войска были бы под постоянной угрозой окружения и уничтожения. В лучшем случае, они вынуждены бы были бросить массу техники.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 21:30

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:vitaliian
Сейчас в сети столько фейков, что я не очень бы обращал внимание.
Думаю, о таком событии наши с радостью сообщили бы.
Там в конце фраза, которую Вы обрезали:
Как такое могло случится?🤔

оказалось не фейк :D
Українські захисники на Херсонщині знищили радіолокаційну станцію за понад 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ. Сьогодні в українській армії для Himars використовують високоточні ракети M31A1 GMLRS, у яких заявлена дальність стрільби 84 км: це на 16 км менше, аніж пролетіли ракети. Це свідчить про те, що ракетні системи Himars не лише здатні потужно нищити зброю ворога, а й можуть суттєво вплинути на перебіг війни.

Про знищення радіолокаційної станції РФ 19 липня повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук. А 20 липня пресслужба Сухопутних військ ЗСУ підтвердила цей факт.

«У Лазурному знищили надсучасну російську станцію радіолокації 48Я6-К1 «Підліт». Найцікавіше те, що знищили її в Херсонській області, більш ніж за 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ», – йдеться в повідомленні

https://glavcom.ua/country/incidents/na ... 61967.html

Рад, что не фейк.
Теперь интересен вопрос, какой вариант верен:
1. Официальные ТТХ Himars занижены.
2. Нам втихаря дали более дальнобойные ракеты для Himars.
3. Станция уничтожена не Himars, а какой-нибудь другой установкой (например, Точка-У).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 21:33

  Schmit написав:..........
Проблема в тому, що ми не знаємо, який був план. Можливо все так і було задумано, і план виконано на 100%.

"Дядя Петя, ты дурак?" :)
Было задумано отдать Ирпень и подпустить врага к границам Киева? "Заманивали, но они вовремя сбежали"? :lol:
ЛАД
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