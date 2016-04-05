otg написав:но пуйлу нужно будет объявить о победе. Хоть какой. Вот "освобождение" Донбасса будет той победой
я так думал до 9 мая. но парада победы в Мариуполе не провели, и рос сми Мариуполь большой победой не считает. Потому что победу нельзя будет потом продать/обменять.
Им не интересно что то здесь продавать/обменять. Торговаться они готовы только с Западом. Еще раз, им нафиг не нужен тот Донбасс. Задача данной победы будет исключительно для внутреннего потребления. Типа "мы защитили Донбасс" Ну а для Украины просто расширение гнойника, раковой опухоли. Но это такое. Пока говорить о таких переговорах преждевременно. Более того, все может развиваться по др. сценарию.
Сам по себе Донбасс, может, и не нужен. А вместе с Херсоном и Запорожской областью вполне пригодится. Хотя и в Донбассе найдётся, что пограбить. + лишить Украину угля и серьёзных заводов.
andrijk777 написав:Майже впевнений що нуль. (тому що Зе не вірив у повномасштабний напад) Але деякі тут вперто намагаються доказати що це неможливо/неефективно. За усіх часів/народів оборонні споруди/украплення були ефективні, а в 2022 раптом стали неефективні.
По великому рахунку, Зеленський не є головним винуватцем. Мабуть, більше полоаини з 73% були "сильно втомлені", от Зеленський і виконовув свою/їх пацифістську програму, наскільки це дозволяли йому патріотичні активісти. Тільки свою провину, в цьому питанні, вони визнати не можуть, як і найвеличніший.
А "патріотичні активісти" хотя бы часть своей вины признают? Может стоило отдать ЛДНР и ещё какие-то мелкие уступки, чтобы избежать такой войны?
otg написав:. Т.е это не совсем торги. Это требование капитулировать. Частично, но капитулировать.
а капитуляция что не товар? Он хотел ее купить серией побед и уступок. И сейчас хочет. Про переговоры постоянно ноет. О чём могут быть переговоры, вывести войска на позицию 23.02 можно и без переговоров. Но он же чего то хочет взамен.
А с какой радости Вы решили, что Путин готов/согласен "вывести войска на позицию 23.02"?
andrijk777 написав:Давайте підійдемо з іншого боку: У генштабі був план оборони України на випадок повномасштабної агресії РФ??? Так/Ні. Я думаю ні. Але ще весною 2021 було відомо про концентрацію військ РФ біля наших кордонів. Чим займався генштаб 9 місяців?
Був. Як би не було не формувалась би тероборона не проводились би навчання. Не видумуйте небилиці.
"Був" - докази, факти. Немає. До побачення. 1 січня 2022 року. А до цього? І що зробили тероборона в Херсоні, наприклад? І до чого тут тероборона якщо у нас є ЗСУ, я не зовсім хз. В мене дещо інші уявлення про план оборони.
Вы хотите, чтобы Вам кто-то открыто рассказал о существующих/существовавших планах Генштаба? Лет через 20 (может, чуть раньше) узнаете.
vitaliian написав:До этого со мной все спорили что уход русни с киевской области не был связан с переговорами в Стамбуле. Просто так совпало. Спустя 4 месяца пуйло проговорилось что таки какой то договор был. Я даже знаю примерно какой.
так само рахую що "звільнення" півночі повязане з переговорами. Інакше росіяне ж могли залишитись (хоча б в Сумах та біля Чернігова) і додатково без кінця тиснути на Україну
Судить не могу, данных не имею. Но так же, как otg, не вижу, что уступили в ответ мы. Считаю, более логичной версию - проблемы со снабжением, слишком растянутые коммуникации. При таких узких языках росс. войска были бы под постоянной угрозой окружения и уничтожения. В лучшем случае, они вынуждены бы были бросить массу техники.
ЛАД написав:vitaliian Сейчас в сети столько фейков, что я не очень бы обращал внимание. Думаю, о таком событии наши с радостью сообщили бы. Там в конце фраза, которую Вы обрезали:
Как такое могло случится?🤔
оказалось не фейк
Українські захисники на Херсонщині знищили радіолокаційну станцію за понад 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ. Сьогодні в українській армії для Himars використовують високоточні ракети M31A1 GMLRS, у яких заявлена дальність стрільби 84 км: це на 16 км менше, аніж пролетіли ракети. Це свідчить про те, що ракетні системи Himars не лише здатні потужно нищити зброю ворога, а й можуть суттєво вплинути на перебіг війни.
Про знищення радіолокаційної станції РФ 19 липня повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук. А 20 липня пресслужба Сухопутних військ ЗСУ підтвердила цей факт.
«У Лазурному знищили надсучасну російську станцію радіолокації 48Я6-К1 «Підліт». Найцікавіше те, що знищили її в Херсонській області, більш ніж за 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ», – йдеться в повідомленні
Рад, что не фейк. Теперь интересен вопрос, какой вариант верен: 1. Официальные ТТХ Himars занижены. 2. Нам втихаря дали более дальнобойные ракеты для Himars. 3. Станция уничтожена не Himars, а какой-нибудь другой установкой (например, Точка-У).