ЛАД написав:А "патріотичні активісти" хотя бы часть своей вины признают? Может стоило отдать ЛДНР и ещё какие-то мелкие уступки, чтобы избежать такой войны?
Пропоную забанити цього росактивіста за подібні речі Сіяння цієї (та іншої, мовної напр.) зради неабияк допомагає ворогу. Якщо не давати відсіч одразу, то завдяки цим пропагандонам потім доведеться вести мову про ХарківНР, ДніпроНР і т.д.
Витаха написав:..... Мда... Крылатые ракеты прилетали по мостам в Запорожье и Днепре.
И какие результаты? Мосты уничтожены?
Тщательно рассмотрев наш ЖДмост 1955года после удара в его бык ракетой типа Калибра понял, что сейчас не 1941й и мост снести можно только чем то, чем бьют по бетонным бункерам 900й цемент что при Йосе, что при Никите не возьмёт даже Искандер и та херня, что уничтожила Амстор в Кременчуге, разве что несколько попаданий с таким весом взрывчатки в одно и то же место 85 лет назад мосты были из хлипких металлоконструкций, монолит тоже только начинали использовать, и просто у немцев была хорошая и точная авиация(хотя мосты у нас в Днепре просто подрывали по пролётам что наши, что фрицы) Так что по мостам сейчас бить обычным оружием почти бесполезно, хотя и можно, если его дохya i
Понятно. Спасибо. Т.е поразвлекаться можно, а разрушить вряд ли. Я, в общем-то, так и предполагал. Это к призывам уничтожать ракетами мосты.
andrijk777 написав:Давайте підійдемо з іншого боку: У генштабі був план оборони України на випадок повномасштабної агресії РФ??? Так/Ні. Я думаю ні. Але ще весною 2021 було відомо про концентрацію військ РФ біля наших кордонів. Чим займався генштаб 9 місяців?
Після такого впевненого (та хоча б і невпевненого)) "ні" -- немає ніякого сенсу цікавитися Вашою думкою)))
Пояснюю: Ви практично заперечили, що 2*2=4.
Я просто в шоці)))))))))) Ну і щоб довести, точніше показати, що 2*2=4 (що доречно в першому класі чи дитсадочку, але викликає шок у більш старших класах, не кажучи про далі): *Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року "Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України". Як передає Укрінформ, відповідний указ №70/2022, опублікований на сайті Президента.
"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року "Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України", - ідеться у документі.
Тобто план лише вводиться в дію. З визначенням за яким сценарієм.
З.и. і розмірковуєте чим займався Генштаб))
Такий "папірчик" робиться за 15 хвилин.
Ви про що? Про Указ президента, рішення Ради РНБО? Так їх може можна і швидше 15 хвилин зробити))
Але мова була про План Оборони України. Якого за Вашою думкою не було. Тепер про якісь 15 хвилин кажете-думаєте.
Спробуйте уявити зробити за 15 хвилин: "Чим План оборони держави відрізняється від Стратегії воєнної безпеки?
– Стратегія воєнної безпеки України є також основоположним документом для відпрацювання першого національного Плану оборони держави. План розробляє Міністерство оборони спільно з визначеними державними органами. Він є сукупністю документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захисту в разі збройної агресії або збройного конфлікту." https://armyinform.com.ua/2020/09/28/ya ... -derzhavy/
ЛАД написав:А "патріотичні активісти" хотя бы часть своей вины признают? Может стоило отдать ЛДНР и ещё какие-то мелкие уступки, чтобы избежать такой войны?
Пропоную забанити цього росактивіста за подібні речі Сіяння цієї (та іншої, мовної напр.) зради неабияк допомагає ворогу. Якщо не давати відсіч одразу, то завдяки цим пропагандонам потім доведеться вести мову про ХарківНР, ДніпроНР і т.д.
Мы сегодня ставим задачу вернуться к границам 24.02. Т.е. об освобождении "ЛДНР" пока даже речь особо не идёт. Хотим вернуть Херсон и Запорожскую область. Відсіч, дамочка, давайте своим фейкам. Вы что-то там вещали об освобождении Херсона или каких-то крупных успехах на том направлении. И обещали сообщить новости через пару-тройку дней. Прошёл уже месяц.
При чем здесь ТРО? ТРО учавствоавали в переговорах? Или Вы действительно верите в жест доброй воли?
какой накуй жест. ТРО видело какое количество войск вышло. Их неделю выводили. Такое количество войск не заводят чтобы через месяц просто так вывести. Почему-то "изменились планы" аккуратно к встрече в Стамбуле. Которую все стороны оценили положительно. Проффит для нашей стороны вывод войск рф из Киевской, Сумской и Черниговкой областей, а для рф какой был проффит? верите в их благотворительность?
Так какой профит для РФ? В благотворительность, как и Вы, не верю.
otg написав:, его уговорили поменять тактику и на дальнейшие действия, которые мы видим сегодня
знаю что ему пообещали Одессу с выходом к Молдове. Может это переиграло их планы по северу.
Да нет. Ему пообещали всю Украину. А вот Донбасс, Одесса с выходом до Приднестровья это все варианты. Теперь Лавров заявил что типа поменялась география спецоперации. Типа мы отгоним украинцев туда где их оружие не будет доставать до раши и до днров.