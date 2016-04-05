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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1733173417351736
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 21:34

  ЛАД написав:А "патріотичні активісти" хотя бы часть своей вины признают?
Может стоило отдать ЛДНР и ещё какие-то мелкие уступки, чтобы избежать такой войны?


Пропоную забанити цього росактивіста за подібні речі :evil:
Сіяння цієї (та іншої, мовної напр.) зради неабияк допомагає ворогу.
Якщо не давати відсіч одразу, то завдяки цим пропагандонам потім доведеться вести мову про ХарківНР, ДніпроНР і т.д. :evil:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 21:51

  vitaliian написав:
  otg написав:, его уговорили поменять тактику и на дальнейшие действия, которые мы видим сегодня
знаю что ему пообещали Одессу с выходом к Молдове. Может это переиграло их планы по северу.

И где обещанное? :)
А он такой наивный, что просто так поверил? Прошло уже 3 месяца.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 22:05

  барабашов написав:
  ЛАД написав:
  Витаха написав:.....
Мда... Крылатые ракеты прилетали по мостам в Запорожье и Днепре.

И какие результаты?
Мосты уничтожены?

Тщательно рассмотрев наш ЖДмост 1955года после удара в его бык ракетой типа Калибра понял, что сейчас не 1941й и мост снести можно только чем то, чем бьют по бетонным бункерам
900й цемент что при Йосе, что при Никите не возьмёт даже Искандер и та херня, что уничтожила Амстор в Кременчуге, разве что несколько попаданий с таким весом взрывчатки в одно и то же место
85 лет назад мосты были из хлипких металлоконструкций, монолит тоже только начинали использовать, и просто у немцев была хорошая и точная авиация(хотя мосты у нас в Днепре просто подрывали по пролётам что наши, что фрицы)
Так что по мостам сейчас бить обычным оружием почти бесполезно, хотя и можно, если его дохya i

Понятно. Спасибо.
Т.е поразвлекаться можно, а разрушить вряд ли. Я, в общем-то, так и предполагал. Это к призывам уничтожать ракетами мосты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 22:09

  Goodman написав:
  ЛАД написав:Сам по себе Донбасс, может, и не нужен.
А вместе с Херсоном и Запорожской областью вполне пригодится.

а как они его будут удерживать?
ранее нас сдерживала наша политика прекращения огня и диплом. путь урегулирования.
а сейчас? что, мешает хаотично рубать все РСЗО дальнего действия.

Ничего. И не хаотично, а вполне систематически.
Но давайте исходить из реальности. Так, как Вы написали, можно будет говорить тогда, когда мы будем наступать. Пока "удерживать" приходится нам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 22:14

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Давайте підійдемо з іншого боку:
У генштабі був план оборони України на випадок повномасштабної агресії РФ???
Так/Ні.
Я думаю ні.
Але ще весною 2021 було відомо про концентрацію військ РФ біля наших кордонів. Чим займався генштаб 9 місяців?

Після такого впевненого (та хоча б і невпевненого)) "ні" -- немає ніякого сенсу цікавитися Вашою думкою)))

Пояснюю: Ви практично заперечили, що 2*2=4.

Я просто в шоці))))))))))
Ну і щоб довести, точніше показати, що 2*2=4 (що доречно в першому класі чи дитсадочку, але викликає шок у більш старших класах, не кажучи про далі):
*Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року "Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України".
Як передає Укрінформ, відповідний указ №70/2022, опублікований на сайті Президента.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року "Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України", - ідеться у документі.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладається на її секретаря.*
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/341 ... oroni.html

https://www.president.gov.ua/documents/702022-41409
За сценарієм першим...

Тобто план лише вводиться в дію.
З визначенням за яким сценарієм.

З.и. і розмірковуєте чим займався Генштаб))

Такий "папірчик" робиться за 15 хвилин.

Ви про що?
Про Указ президента, рішення Ради РНБО? Так їх може можна і швидше 15 хвилин зробити))

Але мова була про План Оборони України. Якого за Вашою думкою не було.
Тепер про якісь 15 хвилин кажете-думаєте.

Спробуйте уявити зробити за 15 хвилин:
"Чим План оборони держави відрізняється від Стратегії воєнної безпеки?

– Стратегія воєнної безпеки України є також основоположним документом для відпрацювання першого національного Плану оборони держави. План розробляє Міністерство оборони спільно з визначеними державними органами. Він є сукупністю документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захисту в разі збройної агресії або збройного конфлікту."
https://armyinform.com.ua/2020/09/28/ya ... -derzhavy/
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 22:18

  fler написав:
  ЛАД написав:А "патріотичні активісти" хотя бы часть своей вины признают?
Может стоило отдать ЛДНР и ещё какие-то мелкие уступки, чтобы избежать такой войны?


Пропоную забанити цього росактивіста за подібні речі :evil:
Сіяння цієї (та іншої, мовної напр.) зради неабияк допомагає ворогу.
Якщо не давати відсіч одразу, то завдяки цим пропагандонам потім доведеться вести мову про ХарківНР, ДніпроНР і т.д. :evil:

Мы сегодня ставим задачу вернуться к границам 24.02. Т.е. об освобождении "ЛДНР" пока даже речь особо не идёт. Хотим вернуть Херсон и Запорожскую область.
Відсіч, дамочка, давайте своим фейкам. Вы что-то там вещали об освобождении Херсона или каких-то крупных успехах на том направлении. И обещали сообщить новости через пару-тройку дней. Прошёл уже месяц.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 22:22

  vitaliian написав:
  otg написав:
  vitaliian написав:ТРО
При чем здесь ТРО? ТРО учавствоавали в переговорах? Или Вы действительно верите в жест доброй воли? :)

какой накуй жест. ТРО видело какое количество войск вышло. Их неделю выводили. Такое количество войск не заводят чтобы через месяц просто так вывести. Почему-то "изменились планы" аккуратно к встрече в Стамбуле. Которую все стороны оценили положительно. Проффит для нашей стороны вывод войск рф из Киевской, Сумской и Черниговкой областей, а для рф какой был проффит? верите в их благотворительность?

Так какой профит для РФ?
В благотворительность, как и Вы, не верю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 22:31

  vitaliian написав:
  otg написав:, его уговорили поменять тактику и на дальнейшие действия, которые мы видим сегодня
знаю что ему пообещали Одессу с выходом к Молдове. Может это переиграло их планы по северу.
Да нет. Ему пообещали всю Украину. А вот Донбасс, Одесса с выходом до Приднестровья это все варианты. Теперь Лавров заявил что типа поменялась география спецоперации. Типа мы отгоним украинцев туда где их оружие не будет доставать до раши и до днров.
:)
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 22:35

[quote="5461547:andrijk777"]Може Ви теж прпорщик? Щось всі прихильники Пєті Порошенко занадто менторному тоні думають. Так настойчиво менторному :)
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Про ситуацію в країні
нервовим - не дивитись

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