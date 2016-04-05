Schmit написав:..... Державі нанесена величезна шкода, тому думаю, все закінчиться не перемогою, а замороженням конфлікту. Щось повернути вдасться можливо, але далеко не все. Втрачені території на довго загрузнуть в окупації.
Ожидаете нового "Минска"? Его не будет. На этот раз, думаю, или победа, или поражение.
ЛАД написав:Поэтому разговоры о "1000 ракет" уровня "Ольхи" выглядят не совсем серьёзно.
Думаєте, нам Хаймарсів багато дали? прямо кілька тисяч? Ага. Пару сотень в кращому випадку, а можливо і менше сотні, але от бачите, як вони порішали.
Милли вместе с министром обороны США Ллойдом Остином отметили, что в Украину было отправлено сотни снарядов GMLRS для HIMARS, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.
Это то, что объявлено официально.
ЛАД написав:(из укр. Вики). Смысл вооружать армию "Ольхой", когда на подходе видимо более совершенная/дальнобойная "Ольха-М".
У простої Вільхи 250 кг вибухівки (це половина Іскандера) і 70 км дальності (у Хаймарсів, які нам дуже допомогли, близько 100 кг вибухівки і ті ж 70 км). У вільхи-М 170 кг і до 200 км відповідно, так що потрібно все.
Если быть точнее, то
Максимальна дальність: до 70 км («Вільха»)[42][24][25] до 130 км («Вільха-М»)[42][24][25] до 202 км («Вільха-М2»)
Из укр. Вики. Вільхи-М2, насколько понимаю, ещё нет (возможно, опытный образец).
ЛАД написав:Я уж промолчу о том, насколько хватило бы этой 1000 ракет при полном залпе 12 ракет за 48 секунд.
Це точні ракети, там не потрібно по площах вивалювати цілий пакет. По одній-дві на ціль достатньо.
Из укр. Вики:
M142 HIMARS (абр. від англ. High Mobility Artillery Rocket System — високомобільна артилерійська ракетна система) — американська реактивна артилерійська система (у залежності від снарядів, виконує роль РСЗВ або фронтової тактичної ракетної установки)
Из росс. Вики:
M270 MLRS (англ. Multiple Launch Rocket System, также известна как SPLL (англ. Self-Propelled Loader/Launcher)) — американская универсальная пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет.
Тактических ракет нам пока не дали. Расшифровку РСЗВ и РСЗО, Вы, надеюсь, знаете. Т.о. это системы залпового огня. И те видео боевого применения, которые уже выкладывали, это подтверждают.
ЛАД написав: Что касается "Стугны".
..... В статье Forbes сказано, что Укроборонпром начал поставки Стугны-П в армию в 2018 году и, по официальным данным, только в том году передал ВСУ более 2500 ПТРК.
Такої зброї забагато не буває. Якщо багато, то можна валити по всьому, що ворушиться. А так - бережуть ракети для танків, пропускаючи різні дешеві мотолиги.
Никакой "зброї забагато не буває". Зато всегда не хватает денег на всё. Как показывает жизнь, нужны не только противотанковые средства.
ЛАД написав:Вы постоянно упрекаете Зе в недостаточной подготовке к войне (точнее, даже в срыве подготовки). Поймите, подготовка к войне ведется не 2-3 года и даже не 5-6 лет.
Це маячня. Погляньте на лінію оборони під Донецьком, Авдіївкою... тримається досі. Була інформація, що на перешийку до певного часу було щось подібне. Коли зявилась інформація від розвідок про напрям удару з Білорусі, можна було і на кордоні під Києвом організувати, не пустити ворога в Гостомелі, Бучі... Але ні, проігнорили, люди постраждали.
Маячня то, что Вы пишете. В Донбассе удерживают населенные пункты, а не поля. Город сам по себе укреплённый пункт, который совсем нелегко уничтожить. Или Вы хотите сказать, что под Донецком укрепились лучше, чем в Луганской области, которая уже захвачена практически полностью? Напрямків удару было много. И кордон не "під Києвом", а достаточно далеко.
P.s. Посмотрел Ваши вчерашние ссылки. Вы как-то написали:
І так страраюсь стримуватись в коментарях
К сожалению, неправда. Вы чётко и последовательно занимаетесь якобы "порохоботством", которое, опять же к сожалению, плавно переходит фактически в антиукраинские или даже пророссийские высказывания и выводы:
Кандидатство дали не тому і скоро заберуть
Я лише констатую факт, що ніякої деокупації не буде. Те, що нам розповідають про контрнаступи - брехня.
Уж не буду приводить цитаты из Ваших ссылок.
Вообще, если выбрать цитаты из постов моих "патриотических" оппонентов, то окажется, что "підтримка країни-агресора" относится именно к ним.
otg написав:, его уговорили поменять тактику и на дальнейшие действия, которые мы видим сегодня
знаю что ему пообещали Одессу с выходом к Молдове. Может это переиграло их планы по северу.
Да нет. Ему пообещали всю Украину. А вот Донбасс, Одесса с выходом до Приднестровья это все варианты. Теперь Лавров заявил что типа поменялась география спецоперации. Типа мы отгоним украинцев туда где их оружие не будет доставать до раши и до днров.
С этим заявлением Лаврова вообще интересно. Из этой логики прямо следует, что РФ устроит только полное отсутствие Украины на карте мира или, как минимум полное отсутствие оружия на её территории. Сейчас он хочет, чтобы не доставали до раши и до днров. Ладно, отодвинут они границу дальше, создадут ХерНР, ещё какие-то НР и захотят, чтобы не доставали до этих территорий. И т.д. А насчёт "доставали" - АК или пистолет, или даже рогатка или простой камень тоже "достают". "Запретить" камни на территории Украины? Камнем тоже можно убить.
Schmit написав:........... Аргументи мосчнєйші, з деякими можна навіть погодитись, але більшість тексту зводиться до декількох речень. Та нащо нам та Вільха, вона нічого не вирішує (як бачимо, Хаймарс вирішує). Та нащо нам та Стугна, її і так забагато купили (потрібно не тільки на танки, а на все, що на колесах). Та нащо нам та підготовка до війни, це неможливо було зробити (донецька лінія оборони чомусь тримається до сьогодні, отже можливо). Нас врятує тільки НАТО - це пишуть ті, які (думаю - не помилюсь) ще декілька років назад, коли якраз були шанси на вступ, підтримували "Нетаків" і "НАТОнетів".
Вы оказывается не умеете понимать прочитанное (или делаете вид, что не умеете). "нічого не вирішує" любой отдельный вид вооружений. В т.ч. и Himers. Мы уже молились на Байрактары. Хорошее оружие. Но практика показала, что для победы (и просто для успешных боевых действий) его недостаточно. То же самое с гаубицами 777. То же будет и с Himers. Хотя оружие, действительно очень нужное и эффективное. Стугна - по отзывам прекрасное оружие. Необходимое. Но клепать его десятками тысяч и смысла нет, и экономически невозможно. Подготовиться к войне можно. Но никакая подготовка не поможет против заведомо более сильного врага. То, что наша армия не развалилась и выдержала первый удар (вначале без всякой поддержки Запада и, как оказывается, при серьёзном количестве предателей), считаю большим успехом и свидетельством хорошей подготовки к войне. Конечно, всегда можно найти недостатки и сказать, что то-то и то-то можно было сделать лучше. И действительно сделать лучше. Но... "если бы я знал раньше то, что моя жена потом". О НАТО. Ошибаетесь. Я считал, что в НАТО нам вступить стоит ещё лет 15-20 назад.
Уже писал. Повторю. Росс. армия сильнее нашей по совершенно объективным причинам. 1. БОльший мобпотенциал (население в несколько раз больше). 2. Готовились к войне они уже, как минимум, 15 лет. А фактически почти сразу после прихода Путина и в каких-то моментах даже раньше. Мы, максимум, с 2014-15. 3. Финансовые возможности не сравнимы. Даже сегодня, в условиях санкций они имеют огромные нефтегазовые доходы. Благодаря этим доходам они имели возможность разрабатывать и осваивать новые весьма эффективные виды вооружений. Но даже при этом они сумели реально поставить в армию относительно ограниченные количества новых видов оружия. Что уж говорить о нас. 4. Размер экономики РФ существенно выше, чем у нас (хоть по ВВП, хоть по любому другому параметру. 5. При этом они никогда не хотели становиться "великой с/х державой", как некоторые наши "патриоты", и заботились о науке и промышленности. Насколько успешно, другой разговор. В этих условиях разговор о "тысячах ракет" у нас звучит несерьёзно. При этом уже очень давняя военная пропаганда, высокие зарплаты в армии, старания поднять авторитет армии у них не дали достаточных результатов - как видим, сегодня нет такого уж массового желания идти в армию воевать в Украине. У нас с военной пропагандой и авторитетом армии дела обстояли ещё хуже.
Вывод, на мой взгляд, очевиден. При любой подготовке (а я считаю, что она была) наша армия была бы слабее. В этих условиях есть только 2 выхода - либо поднять лапки и делать то, что хочет более сильный сосед, либо искать серьёзных союзников. К счастью, нам удалось таких союзников найти. Хотелось бы, конечно, чтобы они оказали помощь и поддержку раньше, да и сегодня оказывали её быстрее. Но... маємо те, що маємо. Спасибо и на этом. Надеюсь, все понимают, что без западной поддержки сегодня ситуация была бы значительно хуже. Уже давно нашей армии при всём мужестве и мотивированности просто нечем было бы воевать.
ЛАД написав:А с какой радости Вы решили, что Путин готов/согласен "вывести войска на позицию 23.02
да ни с какой, ранее писал что с патрушевым не дружу и что в голове у крысы тоже не знаю. Может там нарушены нейронные связи. Тогда логике его действия вообще не поддаются.
Но во всех его агрессивных действиях я вижу четкую цель - шантаж. С него и началась "спецоперация", он там какие то условия задвигал НАТО (не выполнимые) и Зеленскому (по минским соглашениям в своей интерпретации)
Новые территории для РФ токсичны санкциями, партизанщиной и затратами на удержание. В том числе риском вечно тлеющего конфликта. Поэтому предположил, что им было бы лучше обменять "нечто токсичное" на что то "менее токсичное".
Это хорошо отслеживается по тому что роспроп считает "победой". Победу то не станут обменивать на плюшки?
ЛАД написав:И где обещанное
я откуда знаю? Вам надо зарегистрироваться на русском форуме, может они подскажут)
ЛАД написав:Так какой профит для РФ?
у меня есть предположения, но я его придержу пока не появится инсайд. Намекну, что нам Запад пообещал дать но не дал? Ещё скандал был. Это могло быть предметом торга.