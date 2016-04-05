Додано: Чет 21 лип, 2022 02:20

Уже писал. Повторю.

Росс. армия сильнее нашей по совершенно объективным причинам.

1. БОльший мобпотенциал (население в несколько раз больше).

2. Готовились к войне они уже, как минимум, 15 лет. А фактически почти сразу после прихода Путина и в каких-то моментах даже раньше. Мы, максимум, с 2014-15.

3. Финансовые возможности не сравнимы. Даже сегодня, в условиях санкций они имеют огромные нефтегазовые доходы. Благодаря этим доходам они имели возможность разрабатывать и осваивать новые весьма эффективные виды вооружений.

Но даже при этом они сумели реально поставить в армию относительно ограниченные количества новых видов оружия. Что уж говорить о нас.

4. Размер экономики РФ существенно выше, чем у нас (хоть по ВВП, хоть по любому другому параметру.

5. При этом они никогда не хотели становиться "великой с/х державой", как некоторые наши "патриоты", и заботились о науке и промышленности. Насколько успешно, другой разговор.

В этих условиях разговор о "тысячах ракет" у нас звучит несерьёзно.

При этом уже очень давняя военная пропаганда, высокие зарплаты в армии, старания поднять авторитет армии у них не дали достаточных результатов - как видим, сегодня нет такого уж массового желания идти в армию воевать в Украине.

У нас с военной пропагандой и авторитетом армии дела обстояли ещё хуже.



Вывод, на мой взгляд, очевиден.

При любой подготовке (а я считаю, что она была) наша армия была бы слабее. В этих условиях есть только 2 выхода - либо поднять лапки и делать то, что хочет более сильный сосед, либо искать серьёзных союзников.

К счастью, нам удалось таких союзников найти. Хотелось бы, конечно, чтобы они оказали помощь и поддержку раньше, да и сегодня оказывали её быстрее. Но... маємо те, що маємо. Спасибо и на этом.

Надеюсь, все понимают, что без западной поддержки сегодня ситуация была бы значительно хуже. Уже давно нашей армии при всём мужестве и мотивированности просто нечем было бы воевать.