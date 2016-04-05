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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1734173517361737
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 02:22

  ЛАД написав:А с какой радости Вы решили, что Путин готов/согласен "вывести войска на позицию 23.02
да ни с какой, ранее писал что с патрушевым не дружу и что в голове у крысы тоже не знаю. Может там нарушены нейронные связи. Тогда логике его действия вообще не поддаются.

Но во всех его агрессивных действиях я вижу четкую цель - шантаж. С него и началась "спецоперация", он там какие то условия задвигал НАТО (не выполнимые) и Зеленскому (по минским соглашениям в своей интерпретации)

Новые территории для РФ токсичны санкциями, партизанщиной и затратами на удержание. Новыми поставками оружия.. Поэтому я предположил, что им было бы лучше обменять "нечто токсичное" на что то "менее токсичное".

Это хорошо отслеживается по тому что роспроп считает "победой". Победу то не станут обменивать на плюшки?

  ЛАД написав:И где обещанное
я откуда знаю? Вам надо зарегистрироваться на кремлевском форуме, и задать вопрос патрушеву, лаврову, медведеву.
  ЛАД написав:Так какой профит для РФ?
у меня есть только предположение. Намекну, что нам Запад пообещал дать, но не дал? Ещё скандал с обидами был. Это вполне могло быть предметом торга.

Сейчас все торги вокруг поставок оружия. На каждую эскалацию запад присылает что то новое. Соответственно на деэскалацию - чего то не присылают.

Не задумывались почему химарсы прислали только сейчас, а не в первые дни? Тогда бы не было инструмента давления на крысу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 07:20

За оцінками Центрального розвідувального управління США, російські втрати в Україні на цей момент перевищили 15 тисяч убитих і, можливо, 45 тисяч поранених. Про це повідомив директор ЦРУ Вільям Бернс, передає Reuters.

«За останніми оцінками розвідки США, близько 15 тисяч російських військовослужбовців вбиті й, можливо, в три рази більше поранені. Таким чином, втрати досить значні», – заявив Бернс на форумі з безпеки в Аспені.

Він також зазначив, що ЗСУ також зазнають значних втрат, але в меншій кількості, ніж окупанти.

«І українці теж постраждали – напевно, трохи менше. Але, знаєте, втрати значні», – зауважив директор ЦРУ. https://glavcom.ua/news/cru-rozpovilo-p ... 62088.html
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 07:24

  vitaliian написав:
За оцінками Центрального розвідувального управління США, російські втрати в Україні на цей момент перевищили 15 тисяч убитих і, можливо, 45

Ці та британські дані суттєво відрізняються від наших даних.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 07:39

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:
За оцінками Центрального розвідувального управління США, російські втрати в Україні на цей момент перевищили 15 тисяч убитих і, можливо, 45

Ці та британські дані суттєво відрізняються від наших даних.

у нас убитые и раненые идут одной цифрой. Поскольку после боя сложно точно оценить сколько кого.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 07:55

  ЛАД написав:
  Schmit написав:Це маячня. Погляньте на лінію оборони під Донецьком, Авдіївкою... тримається досі. Була інформація, що на перешийку до певного часу було щось подібне.
Коли зявилась інформація від розвідок про напрям удару з Білорусі, можна було і на кордоні під Києвом організувати, не пустити ворога в Гостомелі, Бучі... Але ні, проігнорили, люди постраждали.

Маячня то, что Вы пишете. В Донбассе удерживают населенные пункты, а не поля. Город сам по себе укреплённый пункт, который совсем нелегко уничтожить.

На севере не было населенных пунктов чтобы занять оборону? Даже если маленькие села для этого не подходят, но даже в Гостомели-Бучи..., орки входили, как к себе домой по нескольку раз (в Авдеевке почему-то такого не наблюдается).
А на Юге Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Херсон просто поля?
  ЛАД написав:Или Вы хотите сказать, что под Донецком укрепились лучше, чем в Луганской области, которая уже захвачена практически полностью?

Вы забыли, что в Луганскую область зашли с неукрепленного севера, по этому подготовленную линию пришлось оставить в первые дни.
  ЛАД написав:Напрямків удару было много. И кордон не "під Києвом", а достаточно далеко.

Ну да, карты ударов рисовали еще за год до событий, а готовы были только под Донецком. Сумскую и Черниговскую области почти просто проехали, с Беларуси доехали сразу до пригородов Киева - гениально. На Юге крупные города взяли на одном дыхании, даже Днепр "форсировали" за день.
Ну да, готовились зеленые, отрицательно готовились.

  ЛАД написав:P.s. Посмотрел Ваши вчерашние ссылки.
Вы как-то написали:
  Schmit написав:
Кандидатство дали не тому і скоро заберуть

Я лише констатую факт, що ніякої деокупації не буде. Те, що нам розповідають про контрнаступи - брехня.

Кандидатство заберут, потому что наперсточники из ОПУ, не смотря на громкие обещания, продолжают блокировать назначения глав САП и НАБУ... По той же причине оружие будет и дальше по минимуму. В этой связи и в анонсированное арестовичами контрнаступление просто не верю. Максимум, что вернут - правый берег Херсонской области после уничтожения мостов.
Юг можно было удерживать, если бы готовились не отрицательно, но вернуть теперь весь - не верю.
Schmit
 
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