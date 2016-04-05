Додано: Чет 21 лип, 2022 02:22

ЛАД написав: А с какой радости Вы решили, что Путин готов/согласен "вывести войска на позицию 23.02 А с какой радости Вы решили, что Путин готов/согласен "вывести войска на позицию 23.02

ЛАД написав: И где обещанное И где обещанное

ЛАД написав: Так какой профит для РФ? Так какой профит для РФ?

да ни с какой, ранее писал что с патрушевым не дружу и что в голове у крысы тоже не знаю. Может там нарушены нейронные связи. Тогда логике его действия вообще не поддаются.Но во всех его агрессивных действиях я вижу четкую цель - шантаж. С него и началась "спецоперация", он там какие то условия задвигал НАТО (не выполнимые) и Зеленскому (по минским соглашениям в своей интерпретации)Новые территории для РФ токсичны санкциями, партизанщиной и затратами на удержание. Новыми поставками оружия.. Поэтому я предположил, что им было бы лучше обменять "нечто токсичное" на что то "менее токсичное".Это хорошо отслеживается по тому что роспроп считает "победой". Победу то не станут обменивать на плюшки?я откуда знаю? Вам надо зарегистрироваться на кремлевском форуме, и задать вопрос патрушеву, лаврову, медведеву.у меня есть только предположение. Намекну, что нам Запад пообещал дать, но не дал? Ещё скандал с обидами был. Это вполне могло быть предметом торга.Сейчас все торги вокруг поставок оружия. На каждую эскалацию запад присылает что то новое. Соответственно на деэскалацию - чего то не присылают.Не задумывались почему химарсы прислали только сейчас, а не в первые дни? Тогда бы не было инструмента давления на крысу.