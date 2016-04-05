Додано: Чет 21 лип, 2022 11:13

ЛАД написав: Тогда проще вернуться к 24.02 и избавиться от всех санкций.

Непоставки оружия выгодны для РФ только для облегчения наступления. Тогда проще вернуться к 24.02 и избавиться от всех санкций.Непоставки оружия выгодны для РФ только для облегчения наступления.

ЛАД написав: Выторговывать непоставки оружия... Смысл, вроде, есть. Но только вроде. Ради чего? Если такие поставки начнутся при дальнейших захватах территорий.

Торговаться о плюшках за деэскалацию в виде непоставок оружия смысла не вижу. Выторговывать непоставки оружия... Смысл, вроде, есть. Но только вроде. Ради чего? Если такие поставки начнутся при дальнейших захватах территорий.Торговаться о плюшках за деэскалацию в виде непоставок оружия смысла не вижу.

вернутся к 24.02 не получится, наступила другая реальность. Или как вы себе представляете европейские лидеры после посещения Ирпеня поедут в Москву на поклон и будут фотографироваться с крысой в знак дружбы и солидарности с рос.народом?почему идиотами? моделируем ситуацию, войска рф стоят под Киевом/Черниговым. Запад обещает поставку Х истребителей. Понятно что это несет угрозу военным планам рф и начинаются торги. В итоге Запад не дает самолеты, а рф отводит войска с севера Украины. Что потерял Запад? Ничего, и волки сыты и овцы целы. Украина снизила риск захвата столицы и Чернигова, крыса увидев просчёт, смог сохранить армию для поддержки других фронтов. win-win-winКогда вашей армии дали возможность уйти без потерь это наверное не только "облегчение наступления" но и "сохранение армии ". Вы же не считаете Путина настолько сильным, чтобы он мог угрожать коллективному Западу?Сейчас давят химарсами. Поэтому дают их по чуть чуть. И у крысы есть выбор: деэскалация с сохранением армии или нам (постепенно не за 1 месяц) дадут столько химарсов, что сохранить армию рф уже станет проблематично.Потом еще что то дадут, броню или крылья. И так по нарастающей. Единственное поле для маневра у Пуйла - деэскалация в обмен на что-то.В целом война им проиграна, но количество жертв еще можно сильно увеличить.