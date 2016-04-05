За оцінками Центрального розвідувального управління США, російські втрати в Україні на цей момент перевищили 15 тисяч убитих і, можливо, 45 тисяч поранених. Про це повідомив директор ЦРУ Вільям Бернс, передає Reuters.
«За останніми оцінками розвідки США, близько 15 тисяч російських військовослужбовців вбиті й, можливо, в три рази більше поранені. Таким чином, втрати досить значні», – заявив Бернс на форумі з безпеки в Аспені.
Він також зазначив, що ЗСУ також зазнають значних втрат, але в меншій кількості, ніж окупанти.
Сьогодні вранці, 21 липня, відновилося постачання газу німецько-російським газопроводом. «Північний потік-1». Про це заявив представник компанії-оператора Nord Stream AG, пише Spiegel.
Представник повідомив, що обсяги постачання газу були заявлені приблизно на тому ж рівні, що й до техобслуговування, тобто близько 67 мільйонів кубометрів на добу. Це відповідає приблизно 40% використання максимальної потужності.
Проте заявлені кількості можуть змінюватися протягом дня за умови попереднього повідомлення.
Останнім часом було побоювання, що Росія може використати оголошені ремонтні роботи, щоб назавжди зупинити подачу газу до Німеччини. У Москві наголошували, що повне припинення постачання газу «Північним потоком-1» пов'язане із терміново необхідними роботами на інфраструктурі газопроводу, але насамперед із виходом з ладу турбіни «Siemens», привезеної до Канади для ремонту.
Досі неясно, скільки газу Росія тепер хоче постійно транспортувати трубопроводом. До припинення постачання 10 днів тому завантаження балтійського трубопроводу складало лише 40%. Останні кілька днів з'явилися ознаки того, що Росія може ще більше скоротити обсяги постачання газу. На це вказують так звані номінації – резервування пропускної спроможності трубопроводів.
Ці замовлення на транзит газу газопроводом «Північний потік-1» у четвер залишилися на зниженому рівні. Глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер повідомив, що так звані номінації на «Північний потік-1», як і раніше, становлять близько 30% потужності. https://glavcom.ua/world/world-economy/ ... 62111.html
хотя деньги падают на счета агрессору, но одновременно снижается напряжение в лагере наших союзников. Где не все полит.силы поддерживают поставки оружия и газовый шантаж потенциально мог бы их сильно уменьшить.
vitaliian написав:............. Но во всех его агрессивных действиях я вижу четкую цель - шантаж. С него и началась "спецоперация", он там какие то условия задвигал НАТО (не выполнимые) и Зеленскому (по минским соглашениям в своей интерпретации)
Новые территории для РФ токсичны санкциями, партизанщиной и затратами на удержание. Новыми поставками оружия.. Поэтому я предположил, что им было бы лучше обменять "нечто токсичное" на что то "менее токсичное". .........
ЛАД написав:Так какой профит для РФ?
у меня есть только предположение. Намекну, что нам Запад пообещал дать, но не дал? Ещё скандал с обидами был. Это вполне могло быть предметом торга.
Сейчас все торги вокруг поставок оружия. На каждую эскалацию запад присылает что то новое. Соответственно на деэскалацию - чего то анонсируют но... не присылают.
Не задумывались почему химарсы прислали только сейчас, а не в первые дни? Тогда бы не было этого инструмента давления на крысу.
Шантаж не цель, а средство. Войну ради шантажа не начинают и не продолжают. Для шантажа угрожают войной. Выторговывать непоставки оружия... Смысл, вроде, есть. Но только вроде. Ради чего? Если такие поставки начнутся при дальнейших захватах территорий. Торговаться о плюшках за деэскалацию в виде непоставок оружия смысла не вижу. Тогда проще вернуться к 24.02 и избавиться от всех санкций. Непоставки оружия выгодны для РФ только для облегчения наступления. Если при дальнейших захватах территорий поставки усиливаются, то какой смысл торговаться о непоставках за деэскалацию? Не надо считать противника совсем уж идиотами.
ЛАД написав:И где обещанное
я откуда знаю? Вам надо зарегистрироваться на кремлевском форуме, и задать вопрос патрушеву, лаврову, медведеву.
Вы не поняли. Где обещанное с нашей стороны (или со стороны Запада, раз уж Вы считаете, что торги ведутся с ними)? Спрашивать это надо не у Патрушева-Лаврова-Медведева, а именно у нас.
На нас чекає тяжкий опалювальний період. Завезти нам вугілля морем рашка не дасть. Газ європі перекриє. Навіщо зараз вивозити зерно? Його можна використовувати як паливо для електростанцій або переробляти на етанол.
Скільки у нас зараз газу у підземних сховищах? Не можу знайти інформацію
ЛАД написав:Тогда проще вернуться к 24.02 и избавиться от всех санкций. Непоставки оружия выгодны для РФ только для облегчения наступления.
вернутся к 24.02 не получится, наступила другая реальность. Или как вы себе представляете европейские лидеры после посещения Ирпеня поедут в Москву на поклон и будут фотографироваться с крысой в знак дружбы и солидарности с рос.народом?
ЛАД написав:Выторговывать непоставки оружия... Смысл, вроде, есть. Но только вроде. Ради чего? Если такие поставки начнутся при дальнейших захватах территорий. Торговаться о плюшках за деэскалацию в виде непоставок оружия смысла не вижу.
почему идиотами? моделируем ситуацию, войска рф стоят под Киевом/Черниговым. Запад обещает поставку Х истребителей. Понятно что это несет угрозу военным планам рф и начинаются торги. В итоге Запад не дает самолеты, а рф отводит войска с севера Украины. Что потерял Запад? Ничего, и волки сыты и овцы целы. Украина снизила риск захвата столицы и Чернигова, крыса увидев просчёт, смог сохранить армию для поддержки других фронтов. win-win-win
Когда вашей армии дали возможность уйти без потерь это наверное не только "облегчение наступления" но и "сохранение армии ". Вы же не считаете Путина настолько сильным, чтобы он мог угрожать коллективному Западу?
Сейчас давят химарсами. Поэтому дают их по чуть чуть. И у крысы есть выбор: деэскалация с сохранением армии или нам (постепенно не за 1 месяц) дадут столько химарсов, что сохранить армию рф уже станет проблематично. Потом еще что то дадут, броню или крылья. И так по нарастающей. Единственное поле для маневра у Пуйла - деэскалация в обмен на что-то.
В целом война им проиграна, но количество жертв еще можно сильно увеличить.