Додано: Чет 21 лип, 2022 11:13

ЛАД написав: Тогда проще вернуться к 24.02 и избавиться от всех санкций.

Непоставки оружия выгодны для РФ только для облегчения наступления. Тогда проще вернуться к 24.02 и избавиться от всех санкций.Непоставки оружия выгодны для РФ только для облегчения наступления.

ЛАД написав: Выторговывать непоставки оружия... Смысл, вроде, есть. Но только вроде. Ради чего? Если такие поставки начнутся при дальнейших захватах территорий.

Торговаться о плюшках за деэскалацию в виде непоставок оружия смысла не вижу. Выторговывать непоставки оружия... Смысл, вроде, есть. Но только вроде. Ради чего? Если такие поставки начнутся при дальнейших захватах территорий.Торговаться о плюшках за деэскалацию в виде непоставок оружия смысла не вижу.

вернутся к 24.02 не получится, наступила другая реальность. Или как вы себе представляете европейские лидеры после посещения Ирпеня поедут в Москву на поклон и будут фотографироваться с крысой в знак дружбы и солидарности с рос.народом?почему идиотами? моделируем ситуацию, войска рф стоят под Киевом/Черниговым. Запад обещает поставку Х истребителей. Понятно что это несет угрозу военным планам рф и начинаются торги. В итоге Запад не дает самолеты, а рф отводит войска с севера Украины. Что потерял Запад? Ничего, и волки сыты и овцы целы. Украина снизила риск захвата столицы и Чернигова, крыса увидев просчёт, смог уйти, сохранить армию для поддержки других фронтов. win-win-winКогда вашей армии дали возможность уйти без потерь это наверное не только "облегчение наступления" но и "сохранение армии ". Вы же не считаете Путина настолько сильным, чтобы он мог угрожать коллективному Западу? Уровень его армии соответствует тем территориям которые захватил. Если бы уровень был другой, торг бы шёл о чем то другом.Сейчас давят химарсами. Поэтому дают их по чуть чуть. И у крысы есть выбор: деэскалация с сохранением армии или нам (постепенно не за 1 месяц) дадут столько химарсов, что сохранить армию рф уже станет проблематично.Потом еще что то дадут, броню или крылья. И так по нарастающей.В целом война им уже проиграна, торги идут о том на каких границах и с какими жертвами она будет закончена. Единственное поле для маневра у Пуйла - деэскалация в обмен на что-то. Или небольшая эскалация (больше языком) только чтобы поднять ставку.