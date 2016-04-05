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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17351736173717381739>
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 07:20

За оцінками Центрального розвідувального управління США, російські втрати в Україні на цей момент перевищили 15 тисяч убитих і, можливо, 45 тисяч поранених. Про це повідомив директор ЦРУ Вільям Бернс, передає Reuters.

«За останніми оцінками розвідки США, близько 15 тисяч російських військовослужбовців вбиті й, можливо, в три рази більше поранені. Таким чином, втрати досить значні», – заявив Бернс на форумі з безпеки в Аспені.

Він також зазначив, що ЗСУ також зазнають значних втрат, але в меншій кількості, ніж окупанти.

«І українці теж постраждали – напевно, трохи менше. Але, знаєте, втрати значні», – зауважив директор ЦРУ. https://glavcom.ua/news/cru-rozpovilo-p ... 62088.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 07:24

  vitaliian написав:
За оцінками Центрального розвідувального управління США, російські втрати в Україні на цей момент перевищили 15 тисяч убитих і, можливо, 45

Ці та британські дані суттєво відрізняються від наших даних.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 07:39

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:
За оцінками Центрального розвідувального управління США, російські втрати в Україні на цей момент перевищили 15 тисяч убитих і, можливо, 45

Ці та британські дані суттєво відрізняються від наших даних.

у нас убитые и раненые идут одной цифрой. Поскольку после боя сложно точно оценить сколько кого.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 08:40

Сьогодні вранці, 21 липня, відновилося постачання газу німецько-російським газопроводом. «Північний потік-1». Про це заявив представник компанії-оператора Nord Stream AG, пише Spiegel.

Представник повідомив, що обсяги постачання газу були заявлені приблизно на тому ж рівні, що й до техобслуговування, тобто близько 67 мільйонів кубометрів на добу. Це відповідає приблизно 40% використання максимальної потужності.

Проте заявлені кількості можуть змінюватися протягом дня за умови попереднього повідомлення.

Останнім часом було побоювання, що Росія може використати оголошені ремонтні роботи, щоб назавжди зупинити подачу газу до Німеччини. У Москві наголошували, що повне припинення постачання газу «Північним потоком-1» пов'язане із терміново необхідними роботами на інфраструктурі газопроводу, але насамперед із виходом з ладу турбіни «Siemens», привезеної до Канади для ремонту.

Досі неясно, скільки газу Росія тепер хоче постійно транспортувати трубопроводом. До припинення постачання 10 днів тому завантаження балтійського трубопроводу складало лише 40%. Останні кілька днів з'явилися ознаки того, що Росія може ще більше скоротити обсяги постачання газу. На це вказують так звані номінації – резервування пропускної спроможності трубопроводів.

Ці замовлення на транзит газу газопроводом «Північний потік-1» у четвер залишилися на зниженому рівні. Глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер повідомив, що так звані номінації на «Північний потік-1», як і раніше, становлять близько 30% потужності. https://glavcom.ua/world/world-economy/ ... 62111.html

хотя деньги падают на счета агрессору, но одновременно снижается напряжение в лагере наших союзников. Где не все полит.силы поддерживают поставки оружия и газовый шантаж потенциально мог бы их сильно уменьшить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:43

  vitaliian написав:.............
Но во всех его агрессивных действиях я вижу четкую цель - шантаж. С него и началась "спецоперация", он там какие то условия задвигал НАТО (не выполнимые) и Зеленскому (по минским соглашениям в своей интерпретации)

Новые территории для РФ токсичны санкциями, партизанщиной и затратами на удержание. Новыми поставками оружия.. Поэтому я предположил, что им было бы лучше обменять "нечто токсичное" на что то "менее токсичное".
.........
  ЛАД написав:Так какой профит для РФ?
у меня есть только предположение. Намекну, что нам Запад пообещал дать, но не дал? Ещё скандал с обидами был. Это вполне могло быть предметом торга.

Сейчас все торги вокруг поставок оружия. На каждую эскалацию запад присылает что то новое. Соответственно на деэскалацию - чего то анонсируют но... не присылают.

Не задумывались почему химарсы прислали только сейчас, а не в первые дни? Тогда бы не было этого инструмента давления на крысу.

Шантаж не цель, а средство. Войну ради шантажа не начинают и не продолжают. Для шантажа угрожают войной.
Выторговывать непоставки оружия... Смысл, вроде, есть. Но только вроде. Ради чего? Если такие поставки начнутся при дальнейших захватах территорий.
Торговаться о плюшках за деэскалацию в виде непоставок оружия смысла не вижу. Тогда проще вернуться к 24.02 и избавиться от всех санкций.
Непоставки оружия выгодны для РФ только для облегчения наступления. Если при дальнейших захватах территорий поставки усиливаются, то какой смысл торговаться о непоставках за деэскалацию? Не надо считать противника совсем уж идиотами.

  ЛАД написав:И где обещанное
я откуда знаю? Вам надо зарегистрироваться на кремлевском форуме, и задать вопрос патрушеву, лаврову, медведеву.

Вы не поняли. Где обещанное с нашей стороны (или со стороны Запада, раз уж Вы считаете, что торги ведутся с ними)?
Спрашивать это надо не у Патрушева-Лаврова-Медведева, а именно у нас.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:43

На нас чекає тяжкий опалювальний період. Завезти нам вугілля морем рашка не дасть. Газ європі перекриє. Навіщо зараз вивозити зерно? Його можна використовувати як паливо для електростанцій або переробляти на етанол.

Скільки у нас зараз газу у підземних сховищах? Не можу знайти інформацію
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Тогда проще вернуться к 24.02 и избавиться от всех санкций.


цього не буде, була заява єврокомісарів - що фіг вам
санкції будуть на десятиліття

приклад - ввели в 1974 а зняли?.. .:)
тото же
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BA%D0%B0
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:13

  ЛАД написав:Тогда проще вернуться к 24.02 и избавиться от всех санкций.
Непоставки оружия выгодны для РФ только для облегчения наступления.
вернутся к 24.02 не получится, наступила другая реальность. Или как вы себе представляете европейские лидеры после посещения Ирпеня поедут в Москву на поклон и будут фотографироваться с крысой в знак дружбы и солидарности с рос.народом?
  ЛАД написав:Выторговывать непоставки оружия... Смысл, вроде, есть. Но только вроде. Ради чего? Если такие поставки начнутся при дальнейших захватах территорий.
Торговаться о плюшках за деэскалацию в виде непоставок оружия смысла не вижу.
почему идиотами? моделируем ситуацию, войска рф стоят под Киевом/Черниговым. Запад обещает поставку Х истребителей. Понятно что это несет угрозу военным планам рф и начинаются торги. В итоге Запад не дает самолеты, а рф отводит войска с севера Украины. Что потерял Запад? Ничего, и волки сыты и овцы целы. Украина снизила риск захвата столицы и Чернигова, крыса увидев просчёт, смог уйти, сохранить армию для поддержки других фронтов. win-win-win

Когда вашей армии дали возможность уйти без потерь это наверное не только "облегчение наступления" но и "сохранение армии ". Вы же не считаете Путина настолько сильным, чтобы он мог угрожать коллективному Западу? Уровень его армии соответствует тем территориям которые захватил. Если бы уровень был другой, торг бы шёл о чем то другом.

Сейчас давят химарсами. Поэтому дают их по чуть чуть. И у крысы есть выбор: деэскалация с сохранением армии или нам (постепенно не за 1 месяц) дадут столько химарсов, что сохранить армию рф уже станет проблематично.
Потом еще что то дадут, броню или крылья. И так по нарастающей.

В целом война им уже проиграна, торги идут о том на каких границах и с какими жертвами она будет закончена. Единственное поле для маневра у Пуйла - деэскалация в обмен на что-то. Или небольшая эскалация (больше языком) только чтобы поднять ставку.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 лип, 2022 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:у нас убитые и раненые идут одной цифрой.

Пишуть "ліквідовано особового складу". Ранених оцінюють також, як і за бугром, втричі більше від ліквідованих.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:36

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:у нас убитые и раненые идут одной цифрой.

Пишуть "ліквідовано особового складу". Ранених оцінюють також, як і за бугром, втричі більше від ліквідованих.

по оценкам нашего генштаба раненых + убитых орков уже больше 200тыс. Стесняюсь спросить тогда кто с нами воюет, привидения?
vitaliian
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