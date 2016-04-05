ЛАД написав:При любой подготовке (а я считаю, что она была) наша армия была бы слабее. В этих условиях есть только 2 выхода - либо поднять лапки и делать то, что хочет более сильный сосед, либо искать серьёзных союзников.
З вами можна погодитись, але тим не менше, при кращій підготовці можна було зменшити наш рівень втрат і підвищити рівень втрат противника. І так, що Стугн, що ракет до Вільхи ми могли мати значно більше. І закінчились би вони не за 2 дні, в за 2 тижні.
Обстрел Антоновского моста через Днепр, который является ближайшим мостом к Херсону и фактически обеспечивает группировку российских сил на правом берегу реки, решает по всей видимости две задачи.
Текущую - существенно усложнить снабжение правобережного плацдарма (по сути, в случае разрушения моста останется только плотина Каховской ГЭС (по ней, кстати, тоже наносятся удары). И перспективная задача: опытным путем устанавливается возможность разрушения моста с помощью систем HIMARS. Что подводит к вопросу об атаках уже на Крымский мост, которые анонсированы на будущее после того, как ВСУ получат более дальнобойные ракеты к американским системам.
С точностью всё в порядке: ракеты вполне прилетают в пятачок размером 20 метров. Мощности боевой части недостаточно для разрушения с одного раза, но может последовать и второй, и третий. https://t.me/anatoly_nesmiyan/3823
О боевой технике.
Главный страх бункерного фюрера начинает сбываться. Перелом в ходе войны наступил, что признают и сами оккупанты. Большим болтом на спину русским приземлилась система HIMARS со своими реально высокоточными ракетами. 28 крупных военных складов с БК, командных пунктов уровня полка и бригады, базы сосредоточения войск уже дружно выстроились за контрамарками на концерт Кобзона.
Радует точность и кучность удара. Например, все ракеты, выпущенные по Антоновскому мосту, упали метра на полтора друг от друга. При этом наделали дырок в полотне как в швейцарском сыре, попутно наделав и страху с головной болью для командования орков в Херсонской группировке. https://t.me/kashpurtalk/644
ЛАД написав:Тогда проще вернуться к 24.02 и избавиться от всех санкций. Непоставки оружия выгодны для РФ только для облегчения наступления.
вернутся к 24.02 не получится, наступила другая реальность. Или как вы себе представляете европейские лидеры после посещения Ирпеня поедут в Москву на поклон и будут фотографироваться с крысой в знак дружбы и солидарности с рос.народом?
Представить себе я могу очень многое. Ехать можно не на поклон и фотографироваться не с Путиным, а с каким-нибудь "Ивановым".
ЛАД написав:Выторговывать непоставки оружия... Смысл, вроде, есть. Но только вроде. Ради чего? Если такие поставки начнутся при дальнейших захватах территорий. Торговаться о плюшках за деэскалацию в виде непоставок оружия смысла не вижу.
почему идиотами? моделируем ситуацию, войска рф стоят под Киевом/Черниговым. Запад обещает поставку Х истребителей. Понятно что это несет угрозу военным планам рф и начинаются торги. В итоге Запад не дает самолеты, а рф отводит войска с севера Украины. Что потерял Запад? Ничего, и волки сыты и овцы целы. Украина снизила риск захвата столицы и Чернигова, крыса увидев просчёт, смог уйти, сохранить армию для поддержки других фронтов. win-win-win
Когда вашей армии дали возможность уйти без потерь это наверное не только "облегчение наступления" но и "сохранение армии ". Вы же не считаете Путина настолько сильным, чтобы он мог угрожать коллективному Западу? Уровень его армии соответствует тем территориям которые захватил. Если бы уровень был другой, торг бы шёл о чем то другом.
Сейчас давят химарсами. Поэтому дают их по чуть чуть. И у крысы есть выбор: деэскалация с сохранением армии или нам (постепенно не за 1 месяц) дадут столько химарсов, что сохранить армию рф уже станет проблематично. Потом еще что то дадут, броню или крылья. И так по нарастающей.
В целом война им уже проиграна, торги идут о том на каких границах и с какими жертвами она будет закончена. Единственное поле для маневра у Пуйла - деэскалация в обмен на что-то. Или небольшая эскалация (больше языком) только чтобы поднять ставку.
Не "win-win-win". Для нас отвод войск от Киева и со всего севера - чистый выигрыш. win. Для РФ выигрыша не вижу. Уйти он смог и помешать ему мы, скорее всего, не смогли бы при всём желании. При этом он потерял возможность угрожать Киеву непосредственно. Облегчил нам оборону. К сожалению, война РФ ещё далеко не проиграна. Рисков для нас ещё хватает. По довоенным оценкам силы росс. армии они могли угрожать и Западу. Наша война показала, что сила была несколько преувеличена. Но в то же время показала и неготовность Запада к войне. Недаром Германия и др. страны приняли решение об увеличении расходов на оборону. Вы сами говорите, что выводом войск с севера, Путин получил возможность поддержки других фронтов. Вроде выигрыш. Но если вывод дали только с условием деэскалации, то выигрыш липовый. "Пустил войска на другой фронт, а не вывел из Украины - даём новое оружие и в бОльших количествах и уничтожаем эти войска." Вывода из Украины пока не вижу. Да и вывод из Украины... Для чего он Путину? Ему эти войска в России без победы (хоть какой-нибудь) не нужны. Проще похоронить их здесь. Побеждённая армия никому не нужна. Для парадов он наберёт новых. А из этих сделает героев, павших в боях России с вероломным Западом. А побеждённая армия, вернувшаяся в страну, только вселит уныние и приведёт к резкому падению его авторитета.
P.s. Вы ещё писали:
знаю что ему пообещали Одессу с выходом к Молдове. Может это переиграло их планы по северу.
Ну это даже обсуждать не хочу. Думаю, Вы просто погорячились.
знаю что ему пообещали Одессу с выходом к Молдове. Может это переиграло их планы по северу.
Ну это даже обсуждать не хочу. Думаю, Вы просто погорячились.
Лад нехорошо в вашем возрасте манипулировать собеседником вырывая фразы из контекста. "Военные РФ пообещали пуйлу Одессу с выходом к Приднестровью" как одна из причин зачем он отвёл войска от Киева.
Так понятнее? Ссылку на источник надо давать?
Вот начало разговора
otg написав:Вспомните, именно тогда фюрер начал перетряхивать всех ответственных за Украину. Кроме того поменял командующего. Я же говорю, ряд товарищей, как принято их называть -башен Кремля, его уговорили поменять тактику и на дальнейшие действия, которые мы видим сегодня
Вот продолжение
vitaliian написав:
otg написав:, его уговорили поменять тактику и на дальнейшие действия, которые мы видим сегодня
знаю что ему пообещали Одессу с выходом к Молдове. Может это переиграло их планы по северу.
По моему здесь четко понятно кто кому пообещал Одессу, потом вы зачем то мне задаете этот вопрос (как будто бы обещал я)
ЛАД написав:И где обещанное? А он такой наивный, что просто так поверил? Прошло уже 3 месяца
я вас отправляю за ответом в кремль
vitaliian написав:откуда знаю? Вам надо зарегистрироваться на кремлевском форуме, и задать вопрос патрушеву, лаврову, медведеву
Но вам этого мало, продолжаете долдонить эту тему в мой адрес. Ещё раз говорю, с патрушевым не дружу, свечу над пуйлом не держу. Если у вас есть вопросы по их планам, задавайте им напрямую.
. Сейчас Патрушев и Ковальчук максимально давят на президента представляя следующий шаг в резком повышении эскалации, объявить военное положение и мобилизацию, и бросить основную часть мобилизованных войск на решение задач по захвату Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей Украины, а так же Молдовы. По мнению Патрушева эту задачу можно решить до зимы.
о чем я собственно и написал . Где я погорячился?
Имхо ваша проблема - вы всех собеседников считаете глупее вас. Мне с такой позицией тяжело общаться.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 лип, 2022 12:49, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:При любой подготовке (а я считаю, что она была) наша армия была бы слабее. В этих условиях есть только 2 выхода - либо поднять лапки и делать то, что хочет более сильный сосед, либо искать серьёзных союзников.
З вами можна погодитись, але тим не менше, при кращій підготовці можна було зменшити наш рівень втрат і підвищити рівень втрат противника. І так, що Стугн, що ракет до Вільхи ми могли мати значно більше. І закінчились би вони не за 2 дні, в за 2 тижні.
Надоело спорить. 1. Уточните, что Вы подразумеваете под "лучшей подготовкой". 2. Не вижу смысла иметь Стугн и Джавелинов (+ не забывайте, есть ещё и противотанковые пушки) не в 3-4, а в 30-40 раз больше, чем танков у противника. Может, ещё каждому бойцу выдать? 3. Значно більше Вільхи иметь не могли бы. Ну если только Вы не имеете ввиду иметь не 20, а 100 ракет. Тысячи и, тем более, десятки тысяч мы сделать, думаю, не могли. Кроме того, посмотрите, сколько у нас было ещё советских РСЗО. Думаю, эта позиция не расценивалась как первоочередная. Уже приводил из Вики:
Залп пакетом з 12 ракет відбувається за 48 секунд.
Чтобы хватило на 2 недели серьёзных боёв по нескольким направлениям сами оцените, сколько нужно пусковых и снарядов. 1000 ракет это ни о чём. И не надо преувеличивать эффективность ракет. Посмотрите количество запущенных ракет по Украине и количество убитых и раненых гражданских (которые никак не были защищены и не прятались в окопах или где-то ещё). А нужны и танки, и самолёты, и вертолёты, и... Для всего этого нужны либо большие деньги для закупки (у нас их не было), или развитая промышленность и... опять же деньги.
Хотя понимаю Вас - лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
Россия откажется от поставок нефти на мировые рынки, если из-за возможных западных ограничений ее цена окажется ниже затрат на добычу, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Це абсолютна брехня і фактично є блефом. По старих родовищах: собіватрість 5$ + доставка 11$. Тобто максимум 20$. Так низько ціна не впаде. По нових: там вони всі в кредитах. Тобто продаєш ти нафту чи ні - кредит плати. Очевидно що вигідніше продавати. Та й в договорах напевне написано що розрахунок йде частково самою нафтою. І ключове - скважину неможливо просто перекрити. Точніше можливо, але це збитки величезні. І ключове2 - якщо не будуть продавати нафту за кодон тоді РФ є банкрот. Рівень життя опуститься просто в рази. Україна миттєво стане вищою по рівню життя ніж РФ з відповідними наслідками.
ЛАД написав:1. Уточните, что Вы подразумеваете под "лучшей подготовкой". 2. Не вижу смысла иметь Стугн и Джавелинов (+ не забывайте, есть ещё и противотанковые пушки) не в 3-4, а в 30-40 раз больше, чем танков у противника. Может, ещё каждому бойцу выдать? 3. Значно більше Вільхи иметь не могли бы. Ну если только Вы не имеете ввиду иметь не 20, а 100 ракет. Тысячи и, тем более, десятки тысяч мы сделать, думаю, не могли. Кроме того, посмотрите, сколько у нас было ещё советских РСЗО. Думаю, эта позиция не расценивалась как первоочередная.
Я маю на увазі закупки озброєнь, які 2 роки не проводилися. По Вільсі - було 98(!) ракет. А могло бути 700, або 1500. Радянських РСЗО в цій ніші практично не було - ракети до Смерчів згоріли при Порошенку. По Стугні - насищення військ засобами ПТО було недостатнє. Про це говорили всі кому не лінь. І західна допомога в останні місяці звісно сильно покращила ситуацію, але не закрила її повністю. Тому ТАК, Стугни і Вільхи могли врятувати сотні життів у перші дні війни. Мінування мостів біля кордонів теж.