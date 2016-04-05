Додано: Чет 21 лип, 2022 12:20

vitaliian написав: ЛАД написав: Тогда проще вернуться к 24.02 и избавиться от всех санкций.

Непоставки оружия выгодны для РФ только для облегчения наступления. Тогда проще вернуться к 24.02 и избавиться от всех санкций.Непоставки оружия выгодны для РФ только для облегчения наступления. вернутся к 24.02 не получится, наступила другая реальность. Или как вы себе представляете европейские лидеры после посещения Ирпеня поедут в Москву на поклон и будут фотографироваться с крысой в знак дружбы и солидарности с рос.народом? вернутся к 24.02 не получится, наступила другая реальность. Или как вы себе представляете европейские лидеры после посещения Ирпеня поедут в Москву на поклон и будут фотографироваться с крысой в знак дружбы и солидарности с рос.народом?

ЛАД написав: Выторговывать непоставки оружия... Смысл, вроде, есть. Но только вроде. Ради чего? Если такие поставки начнутся при дальнейших захватах территорий.

Торговаться о плюшках за деэскалацию в виде непоставок оружия смысла не вижу. Выторговывать непоставки оружия... Смысл, вроде, есть. Но только вроде. Ради чего? Если такие поставки начнутся при дальнейших захватах территорий.Торговаться о плюшках за деэскалацию в виде непоставок оружия смысла не вижу. почему идиотами? моделируем ситуацию, войска рф стоят под Киевом/Черниговым. Запад обещает поставку Х истребителей. Понятно что это несет угрозу военным планам рф и начинаются торги. В итоге Запад не дает самолеты, а рф отводит войска с севера Украины. Что потерял Запад? Ничего, и волки сыты и овцы целы. Украина снизила риск захвата столицы и Чернигова, крыса увидев просчёт, смог уйти, сохранить армию для поддержки других фронтов. win-win-win



Когда вашей армии дали возможность уйти без потерь это наверное не только "облегчение наступления" но и "сохранение армии ". Вы же не считаете Путина настолько сильным, чтобы он мог угрожать коллективному Западу? Уровень его армии соответствует тем территориям которые захватил. Если бы уровень был другой, торг бы шёл о чем то другом.



Сейчас давят химарсами. Поэтому дают их по чуть чуть. И у крысы есть выбор: деэскалация с сохранением армии или нам (постепенно не за 1 месяц) дадут столько химарсов, что сохранить армию рф уже станет проблематично.

Потом еще что то дадут, броню или крылья. И так по нарастающей.



В целом война им уже проиграна, торги идут о том на каких границах и с какими жертвами она будет закончена. Единственное поле для маневра у Пуйла - деэскалация в обмен на что-то. Или небольшая эскалация (больше языком) только чтобы поднять ставку.

почему идиотами? моделируем ситуацию, войска рф стоят под Киевом/Черниговым. Запад обещает поставку Х истребителей. Понятно что это несет угрозу военным планам рф и начинаются торги. В итоге Запад не дает самолеты, а рф отводит войска с севера Украины. Что потерял Запад? Ничего, и волки сыты и овцы целы. Украина снизила риск захвата столицы и Чернигова, крыса увидев просчёт, смог уйти, сохранить армию для поддержки других фронтов. win-win-winКогда вашей армии дали возможность уйти без потерь это наверное не только "облегчение наступления" но и "сохранение армии ". Вы же не считаете Путина настолько сильным, чтобы он мог угрожать коллективному Западу? Уровень его армии соответствует тем территориям которые захватил. Если бы уровень был другой, торг бы шёл о чем то другом.Сейчас давят химарсами. Поэтому дают их по чуть чуть. И у крысы есть выбор: деэскалация с сохранением армии или нам (постепенно не за 1 месяц) дадут столько химарсов, что сохранить армию рф уже станет проблематично.Потом еще что то дадут, броню или крылья. И так по нарастающей.В целом война им уже проиграна, торги идут о том на каких границах и с какими жертвами она будет закончена. Единственное поле для маневра у Пуйла - деэскалация в обмен на что-то. Или небольшая эскалация (больше языком) только чтобы поднять ставку.

знаю что ему пообещали Одессу с выходом к Молдове. Может это переиграло их планы по северу.

Представить себе я могу очень многое.Ехать можно не на поклон и фотографироваться не с Путиным, а с каким-нибудь "Ивановым".Не "win-win-win".Для нас отвод войск от Киева и со всего севера - чистый выигрыш. win.Для РФ выигрыша не вижу. Уйти он смог и помешать ему мы, скорее всего, не смогли бы при всём желании. При этом он потерял возможность угрожать Киеву непосредственно. Облегчил нам оборону.К сожалению, война РФ ещё далеко не проиграна. Рисков для нас ещё хватает.По довоенным оценкам силы росс. армии они могли угрожать и Западу. Наша война показала, что сила была несколько преувеличена. Но в то же время показала и неготовность Запада к войне. Недаром Германия и др. страны приняли решение об увеличении расходов на оборону.Вы сами говорите, что выводом войск с севера, Путин получил возможность поддержки других фронтов. Вроде выигрыш.Но если вывод дали только с условием деэскалации, то выигрыш липовый. "Пустил войска на другой фронт, а не вывел из Украины - даём новое оружие и в бОльших количествах и уничтожаем эти войска." Вывода из Украины пока не вижу. Да и вывод из Украины... Для чего он Путину? Ему эти войска в России без победы (хоть какой-нибудь) не нужны. Проще похоронить их здесь. Побеждённая армия никому не нужна. Для парадов он наберёт новых. А из этих сделает героев, павших в боях России с вероломным Западом.А побеждённая армия, вернувшаяся в страну, только вселит уныние и приведёт к резкому падению его авторитета.P.s. Вы ещё писали:Ну это даже обсуждать не хочу. Думаю, Вы просто погорячились.