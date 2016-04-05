Додано: Чет 21 лип, 2022 13:28

sashaqbl написав: .........

Я маю на увазі закупки озброєнь, які 2 роки не проводилися. .........Я маю на увазі закупки озброєнь, які 2 роки не проводилися.

По Вільсі - було 98(!) ракет. А могло бути 700, або 1500. Радянських РСЗО в цій ніші практично не було - ракети до Смерчів згоріли при Порошенку.

По Стугні - насищення військ засобами ПТО було недостатнє. Про це говорили всі кому не лінь. І західна допомога в останні місяці звісно сильно покращила ситуацію, але не закрила її повністю. Тому ТАК, Стугни і Вільхи могли врятувати сотні життів у перші дні війни.

Мінування мостів біля кордонів теж.

Вряд ли, что совсем не проводилась. Или Вы имеете ввиду именно по ракетам?Спорить не могу. У меня данных нет и не уверен, что они есть в открытой печати.Если такие цифры (о закупках вооружения) есть и Вы с ними знакомы, буду благодарен, если Вы их приведёте.По расходам на оборону цифры как-то приводил - при Зеленском они не уменьшились.1500 ракет "Ольха" = 125 залпов. На все фронты. Считаете, это сильно повлияло бы на ход боевых действий? Очень сомневаюсь.На начальном этапе не было необходимости в Смерчах, вполне достаточно было и Градов. Или при Порошенко сгорели вообще все снаряды ко всем РСЗО? Тогда, может, не стоит так превозносить его заслуги?Бойцу на передке всегда кажется, что оружия мало. По количеству выпущенных Стугн, поставленных Джавелинов и др. противотанковых средств было достаточно. Если их не было в конкретной точке, то это проблемы логистики.Минирование мостов и не только это другой вопрос. Где-то было заминировано и подрывалось, где-то взорвать не удалось и причины расследуются (то ли предательство, то ли действия диверсантов, то ли ещё какие-то причины).Но вообще, война есть война. Не бывает такого, что удаётся всё, что задумано. Бывают и собственные ошибки, и противодействие противника. Так же, как не бывает потерь только с одной стороны даже при явном преимуществе.А Вы в жизни никогда не совершали ошибок?