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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17371738173917401741>
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я, как мостовик, могу сообщить, что повредить могут только проезжую часть, которая несущей не является. И её ремонт - это как перекрытие забронировать - пару дней. Грубо говоря это плита, лежащая на железобетонных балках.
Несущие элементы - балки, опоры слишком массивные и прочные. Ниhepa им не будет, выражаясь строго технический
beee
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 13:03

vitaliian
Я не манипулировал, а точно процитировал Ваш пост viewtopic.php?p=5461527#p5461527.
Из того разговора не видно, что Путину пообещали что-то "Военные РФ" или Патрушев. Речь шла о "договорняке" с Украиной или, если я Вас правильно понял, с Западом.
Если Вы хотите, чтобы Вас правильно понимали, точнее выражайтесь.
Но вообще, это была одна фраза из относительно большого поста. Причём, сопровождалась :) . Но Вы почему-то отвечаете именно на неё.
Если бы я Вас считал дураком, просто не отвечал бы на Ваши посты (как уже игнорирую посты некоторых товарищей) или отвечал бы совсем не так. Не стоит сходу обижаться на ровном месте.
Если всё же чем-то обидел, прошу простить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 13:06

  ЛАД написав:Если бы я Вас считал дураком, просто не отвечал бы на Ваши посты
в ком вы начали искать причину во мне или в себе?

начинать всегда надо С СЕБЯ а не делать быстрые выводы что "оппонент погорячился"

Если вы так полностью уверены в своей абсолютной правоте, просто не пишите мне ничего. Я такой позиции оппонента не принимаю.

Где здесь речь про Украину или Запад? По моему otg четко обозначил предмет разговора "башнями кремля" о которых дальше речь, "уговорили поменять тактику" это по вашему о ком?

Зображення

На что я ответил знаю что ему пообещали Одессу с выходом к Молдове.

где здесь написано что это пообещала Украина или Запад? Чисто ваши додумки и сразу ко мне снисходительные оценки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 лип, 2022 13:40, всього редагувалось 8 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 13:09

  beee написав:Я, как мостовик, могу сообщить, что повредить могут только проезжую часть, которая несущей не является. И её ремонт - это как перекрытие забронировать - пару дней. Грубо говоря это плита, лежащая на железобетонных балках.
Несущие элементы - балки, опоры слишком массивные и прочные. Ниhepa им не будет, выражаясь строго технический


тобто треба щоб партизани заклали вибухівку під бики моста, або баржа з вибухівкою?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Теперь возможное разрушение Антоновского моста будут подавать как "перемогу"? А чего ж вы до теперь не разрушали?
Так мост сейчас нужен нам для наступления, зачем его разрушать.
Или дальше (за Днепр) никто идти не собирается?
Там рядом еще один мост, железнодорожный. Про него что-то молчат.
zxzx777
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 13:21

  prodigy написав:
  beee написав:Я, как мостовик, могу сообщить, что повредить могут только проезжую часть, которая несущей не является. И её ремонт - это как перекрытие забронировать - пару дней. Грубо говоря это плита, лежащая на железобетонных балках.
Несущие элементы - балки, опоры слишком массивные и прочные. Ниhepa им не будет, выражаясь строго технический


тобто треба щоб партизани заклали вибухівку під бики моста, або баржа з вибухівкою?

я писал вчера, не все поняли.
Если бы мосты были легкой целью, то мостов через Днепр у нас не было бы уже.
Те ямки и дырки в Херсоне залатают за пару часов, если не попадут под обстрел
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 13:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  zxzx777 написав:Теперь возможное разрушение Антоновского моста будут подавать как "перемогу"? А чего ж вы до теперь не разрушали?

Не було можливості. В перші дні війни підірвати не встигли. Потім пробували Точкою вдарити - не влучили. Після того збилися. Зараз зявилась можливість - тому й фігачать. Для наступу він певно потрібен, але це при умові, що русня, відступаючи - не підірве його. А вони підірвуть.
ІМХО, зараз закрити антонівський міст на пару тижнів - це спонукати кацапів до чергового "жесту доброї волі" з виводом військ з правого берега Дніпра.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 13:28

  sashaqbl написав:.........
Я маю на увазі закупки озброєнь, які 2 роки не проводилися.

Вряд ли, что совсем не проводилась. Или Вы имеете ввиду именно по ракетам?
Спорить не могу. У меня данных нет и не уверен, что они есть в открытой печати.
Если такие цифры (о закупках вооружения) есть и Вы с ними знакомы, буду благодарен, если Вы их приведёте.
По расходам на оборону цифры как-то приводил - при Зеленском они не уменьшились.
По Вільсі - було 98(!) ракет. А могло бути 700, або 1500. Радянських РСЗО в цій ніші практично не було - ракети до Смерчів згоріли при Порошенку.
По Стугні - насищення військ засобами ПТО було недостатнє. Про це говорили всі кому не лінь. І західна допомога в останні місяці звісно сильно покращила ситуацію, але не закрила її повністю. Тому ТАК, Стугни і Вільхи могли врятувати сотні життів у перші дні війни.
Мінування мостів біля кордонів теж.

1500 ракет "Ольха" = 125 залпов. На все фронты. Считаете, это сильно повлияло бы на ход боевых действий? Очень сомневаюсь.
На начальном этапе не было необходимости в Смерчах, вполне достаточно было и Градов. Или при Порошенко сгорели вообще все снаряды ко всем РСЗО? Тогда, может, не стоит так превозносить его заслуги?
Бойцу на передке всегда кажется, что оружия мало. По количеству выпущенных Стугн, поставленных Джавелинов и др. противотанковых средств было достаточно. Если их не было в конкретной точке, то это проблемы логистики.
Минирование мостов и не только это другой вопрос. Где-то было заминировано и подрывалось, где-то взорвать не удалось и причины расследуются (то ли предательство, то ли действия диверсантов, то ли ещё какие-то причины).
Но вообще, война есть война. Не бывает такого, что удаётся всё, что задумано. Бывают и собственные ошибки, и противодействие противника. Так же, как не бывает потерь только с одной стороны даже при явном преимуществе.
А Вы в жизни никогда не совершали ошибок? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 13:32

  vitaliian написав:........
Я 22 года работаю вы знаете кем, мной пытаются манипулировать каждый день.
........

:shock:
Понятия не имею.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 13:45

  ЛАД написав: Где-то было заминировано и подрывалось

Де було заміновано до 24 лютого?
andrijk777
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