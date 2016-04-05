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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1738173917401741>
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 13:46

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 лип, 2022 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 13:59

vitaliian
1. Простите, очень неопределённо (во всяком случае для меня).
2. Видимо, у меня память хуже. :)
И не стараюсь запоминать. Поэтому стараюсь не врать, чтобы не запутаться, кому что говорил. :)
Ещё раз, если чем-то обидел, прошу прощения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:На этот вопрос ничего сказать не могу. Не интересовался.
И при каком "найвеличнішому" (кого Вы так называете?) - нынешнем или предыдущем?

Ну так не цікаво, як тільки нема аргументів, так відразу "не знаю, не цікавився". Вже навіть партнери кажуть, що не готувались, коли попереджали, а от за поребриком навпаки - кажуть, що активно готувались, бази нато, бойові комарі, ядерна зброя. То Ви за бєлих чи красних, чи як за звичай - Рафік нівчому не винний?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:03

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав: Где-то было заминировано и подрывалось

Де було заміновано до 24 лютого?

Чонгар. Вероятно, ещё где-то. Помню, бойцу дали Героя посмертно за подрыв моста (не помню какого).
А вообще, карты минных полей есть в Генштабе и ещё где-то и относятся к секретной документации. Ни мне, ни Вам её не доводят. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:08

  ЛАД написав:vitaliian
1. Простите, очень неопределённо (во всяком случае для меня).
2. Видимо, у меня память хуже. :)
И не стараюсь запоминать. Поэтому стараюсь не врать, чтобы не запутаться, кому что говорил. :)
Ещё раз, если чем-то обидел, прошу прощения.

Я тоже прошу прощения, за резкий тон. Я вообще к вам с уважением всегда относился и отношусь. :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:09

  lapay написав:
  ЛАД написав:На этот вопрос ничего сказать не могу. Не интересовался.
И при каком "найвеличнішому" (кого Вы так называете?) - нынешнем или предыдущем?

Ну так не цікаво, як тільки нема аргументів, так відразу "не знаю, не цікавився". Вже навіть партнери кажуть, що не готувались, коли попереджали, а от за поребриком навпаки - кажуть, що активно готувались, бази нато, бойові комарі, ядерна зброя. То Ви за бєлих чи красних, чи як за звичай - Рафік нівчому не винний?

Ну почему сразу "як тільки нема аргументів"? Не допускаете, что я этого могу действительно не знать и этот вопрос вполне может не входить в сферу моих интересов?
Но вот кто у Вас "найвеличніший"?
И если Порошенко, то какие "оборонні споруди" соорудили при нём? Вы этим вопросом, так понимаю, интересовались.
Устати, там Вы задавали вопрос именно об "оборонних спорудах", а не о подготовке к войне.
Или Вы меняете тему? Та к о подготовке я высказывался. И даже сегодня - viewtopic.php?p=5461642#p5461642.
Интересно услышать Ваш отзыв.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 21 лип, 2022 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:14

все стратеги тут крутые конечно.
моё мнение насчёт херсона---просто на фоне того что творилось под киевом и даже в киеве ситуация в херсоне на тот момент особа главной не была.Если вы забыли то я напомню что в тоже время враг осождал и Чернигов и Сумы.
Теперь все ищут заговоры когда кацапы откотились с Сум,Чернигова и Киева. Но ведь они могли стоять там и сейчас и что тогда нужно было рассуждать КТО СДАЛ КИЕВ.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:21

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:........
Я 22 года работаю вы знаете кем, мной пытаются манипулировать каждый день.
........

:shock:
Понятия не имею.


сбу :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:24

  konstantin kirovograd написав:все стратеги тут крутые конечно.
моё мнение насчёт херсона---просто на фоне того что творилось под киевом и даже в киеве ситуация в херсоне на тот момент особа главной не была.Если вы забыли то я напомню что в тоже время враг осождал и Чернигов и Сумы.
Теперь все ищут заговоры когда кацапы откотились с Сум,Чернигова и Киева. Но ведь они могли стоять там и сейчас и что тогда нужно было рассуждать КТО СДАЛ КИЕВ.


Киев сдать никак не могли, с первых дней войны в обороне Киева было задейстовано до 40 всего что было в наличии (ПВО, авиация, арта, рсзо, ссо, альфа и пр)
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:25

  ЛАД написав:К сожалению, война РФ ещё далеко не проиграна. Рисков для нас ещё хватает
давайте проанализируем какие ходы остались у крысы, вперёд идти он не может (иначе бы уже был в Одессе/ Львове/ Тирасполе).

На текущих позициях он остаться тоже не может (химарсы за несколько месяцев раздолбают все его склады и казармы) и назад идти он не может - санкции так и останутся, пока он не возместит ущерб, в том числе Западу. Да и Киев не устроит возврат на позиции 23.02 то есть и Крым тоже придется вернуть.

Кроме того своя элита не простит ему поражения. То есть остаётся наносить удары ракетами по гражданским объектам, шантажировать Европу газом и пугать Яо. Это не совсем конец войны, но её пространство уже очень ограничено, и становится Уже каждый день.

Политически она точно проиграна. С ним могут встречаться только мелкие диктаторы типа президента Сирии. Крупный лидер не станет пачкать свою руку.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 лип, 2022 14:30, всього редагувалось 5 разів.
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